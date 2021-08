Gold gerät nach US-Arbeitsmarktbericht stark unter Druck

Der Goldpreis ist am Freitag nach dem US-Arbeitsmarktbericht stark unter Druck geraten. Am Nachmittag sank der Preis für eine Feinunze (31,1 Gramm) an der Börse in London auf 1758 US-Dollar und erreichte so den niedrigsten Stand seit Anfang Juli. Vor der Veröffentlichung des Arbeitsmarktberichts hatte er noch über 1800 Dollar notiert.