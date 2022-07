Goldpreis fällt auf tiefsten Stand seit fast einem Jahr

Der Goldpreis steht an den Finanzmärkten weiter unter Druck. Am Donnerstag fiel der Preis für das Edelmetall unter die Marke von 1700 US-Dollar. Im Tief kostete eine Feinunze (etwa 31,1 Gramm) 1697 Dollar und damit so wenig wie zuletzt vor knapp einem Jahr. Der Preis für Silber, das häufig auch als der "kleine Bruder von Gold" bezeichnet wird, fiel mit 18,15 Dollar sogar auf ein Zweijahrestief.