Goldpreis gibt deutlich nach und fällt unter 1900 Dollar

Der Goldpreis ist am Freitag deutlich gefallen und hat damit seine starken Gewinne vom Jahresauftakt komplett abgegeben. Am Morgen fiel die Notierung für eine Feinunze (31,1 Gramm) unter die Marke von 1900 US-Dollar auf ein Tagestief bei 1878,91 Dollar. In den ersten Handelstagen des neuen Jahres war der Goldpreis noch stark gestiegen, so dass am Mittwoch für eine Feinunze noch knapp 1960 Dollar gezahlt wurde. Seitdem ist der Preis um mehr als drei Prozent gefallen.