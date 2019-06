Goldpreis im Höhenflug - Spekulation auf sinkende Zinsen beflügelt

Der Goldpreis ist am Freitag stark gestiegen und hat den höchsten Stand seit mehr als einen Jahr erreicht. Am Nachmittag wurde die Feinunze (31,1 Gramm) für 1348,31 US-Dollar gehandelt. So wertvoll war das Edelmetall zuletzt im April 2018. Auslöser für den aktuellen Höhenflug sind Spekulationen auf sinkende Zinsen in den USA.