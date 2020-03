Goldpreis sinkt trotz Virus-Krise - Zwangsverkäufe belasten weiter

Der Goldpreis hat am Montag nicht von der weiteren Zuspitzung der Coronavirus-Krise und jüngsten Notmassnahmen führender Notenbanken profitieren können. Zu Beginn der neuen Handelswoche ist der Preis für das Edelmetall wie in der Vorwoche gesunken. Am späten Vormittag wurde die Feinunze (rund 31,1 Gramm) an der Börse in London für 1523 US-Dollar gehandelt und damit etwa sechs Dollar niedriger als am Freitag.