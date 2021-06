Google akzeptiert Millionenstrafe in Frankreich wegen Werbegeschäft

(neu: Mehr Details, Reaktion Google.) - Google zahlt in Frankreich eine vom Kartellamt verhängte Busse von 220 Millionen Euro wegen der Bevorzugung eigener Dienste bei der Zuteilung Online-Werbeplätzen. Der US-Konzern habe die Vorwürfe nicht bestritten, das Bussgeld sei nun im Rahmen eines Vergleichs angeordnet worden, teilte die französische Wettbewerbsbehörde in Paris am Montag mit. Das Kartellamt war von mehreren Verlagsgruppen angerufen worden, darunter die News Corp des internationalen Medienunternehmers Rupert Murdoch und der französische Figaro-Verlag. Sie warfen Google einen Missbrauch seiner marktbeherrschenden Stellung vor.