Grossfeuer in Teherans Ölraffinerie

Im Süden der iranischen Hauptstadt Teheran hat eine Ölraffinerie gebrannt. Am Donnerstag waren Medienberichten zufolge in mehreren Stadtteilen erneut riesige Rauchwolken zu sehen. Am Mittwochabend hatte es noch geheissen, das Feuer sei unter Kontrolle. Ein Sprecher der Raffinerie Schahid Tondgujan erklärte, dass in der Nacht entschieden worden sei, die explodierte Gasölleitung ausbrennen zu lassen. Zu 95 Prozent sei dies auch bereits passiert.