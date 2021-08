Hacker erbeuten Kryptowährungen im Wert von über 600 Millionen Dollar

Hacker haben Digitalwährungen im Wert von über 600 Millionen US-Dollar vom Netzwerk Poly Network gestohlen, in dem Benutzer Kryptowährungen über mehrere Systeme hinweg tauschen können. Am Mittwoch war noch unklar, ob es sich um einen der grössten Krypto-Geldraubzüge aller Zeiten handelt oder ob die Hacker nur mit einer drastischen Aktion auf die Schwachstelle in dem technischen Protokoll hinweisen wollten.