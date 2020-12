IEA: Erholung des Ölmarktes 2021 schwächer als bisher erwartet

Die Erholung des Ölmarktes von der Corona-Pandemie wird nach Einschätzung der Internationale Energieagentur (IEA) langsamer als bisher prognostiziert verlaufen. "Die Nachfrage wird eindeutig längere Zeit niedriger sein als als erwartet", teilte die IEA am Dienstag in Paris in einem Bericht mit. Sie reduzierte daher ihre Prognose für die Rohölnachfrage. "Der Markt bleibt fragil", schreibt die IEA. Schliesslich wurden zuletzt in Europa erneut viele wirtschaftliche Beschränkungen beschlossen, die die Nachfrage nach Rohöl dämpfen.