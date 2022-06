Inflations- und Zinsängste ziehen Bitcoin & Co weiter nach unten

Die Furcht vor einer Beschleunigung der Zinswende in den USA infolge einer überraschend hohen Inflation lastet weiter auf dem Kurs des Bitcoin und anderer Digitalwährungen. Ein Bitcoin kostete am Sonntagnachmittag auf der Handelsplattform Bitstamp mit 27 464 US-Dollar gut 3 Prozent weniger als tags zuvor. Seit Bekanntwerden der US-Inflationsdaten am Freitag hat die ältesten und grösste Kryptowährung bereits gut neun Prozent eingebüsst. Damit rutscht der Kurs weiter in Richtung des tiefsten Standes seit Ende 2020, den er Mitte Mai bei rund 25 400 Dollar markiert hatte. Andere Kryptoanlagen wie die Nummer zwei am Markt, Etherum, gerieten in den vergangenen Tagen ebenfalls weiter unter Druck.