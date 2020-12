Intel an Dow-Spitze - Bericht: Hedgefonds fordert 'Deals'

Einem Medienbericht zufolge hat der Hedgefonds Third Point eine Änderung der strategischen Ausrichtung des Chip-, Software- und Datenbankspezialisten gefordert. Der Chef Daniel Loeb von Third Point habe den Intel-Chef Omar Ishrak in einem Brief aufgefordert, umgehend alle möglichen Optionen hierfür zu prüfen. Third Point soll den Angaben zufolge einen Anteil an Intel im Wert von einer Milliarde US-Dollar aufgebaut haben. Der Börsenwert von Intel beträgt mehr als 200 Milliarden Dollar./bek/nas

(AWP)