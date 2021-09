Korr: Deutsche Telekom erweitert Beteiligung an Tochter T-Mobile US

(Die Deutsche Telekom hat ihre Angaben berichtigt. Mit 225 Millionen Telekom-Aktien wird Softbank der zweitgrösste Aktionär, nicht der zweitgrösste private Aktionär.) - Die Deutsche Telekom schnappt sich weitere Teile an ihrer Tochter T-Mobile US . Zudem verkaufen die Bonner ihr Geschäft in den Niederlanden. Durch den Abschluss beider Transaktionen steige die Beteiligung an der US-Tochter um 5,3 Prozentpunkte auf 48,4 Prozent, teilte der Dax-Konzern am Dienstag in Bonn mit.