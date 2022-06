Kritik an Ryanair wegen Sprachtests für südafrikanische Passagiere

Die irische Billig-Airline Ryanair ist wegen Sprachtests, die südafrikanische Passagiere vor Flügen nach Grossbritannien absolvieren müssen, in die Kritik geraten. Mehrere Betroffene äusserten sich in den sozialen Medien empört darüber, dass sie einen Test mit mehreren Wissensfragen auf Afrikaans machen sollten, wie unter anderem die BBC am Montag berichtete.