Lego um Millionen betrogen - Zwei Männer in Dänemark verurteilt

Zwei Männer sind in Dänemark zu mehrjährigen Haftstrafen verurteilt worden, weil sie den Spielwarenhersteller Lego über Jahre um Millionen betrogen haben sollen. Die beiden wurden am Montag im Gericht von Kolding wegen schweren und systematischen Betrugs zu zwei Jahren und neun Monaten beziehungsweise zweieinhalb Jahren Gefängnis verurteilt, wie die Polizei von Südostjütland am Montag mitteilte.