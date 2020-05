Liechtensteiner Finanzaufsicht führt Verfahren gegen zwei Banken

Gegen eine der Banken sei das Verfahren bereits im Jahr 2018 eröffnet worden, dies wegen Verstössen gegen Vorschriften im Risikomanagement und das Sorgfaltspflichtgesetz, heisst es in dem Geschäftsbericht 2019 der FMA. Im vergangenen Jahr seien nun mehrere Verfügungen unter anderem bezüglich Eigenmittel gegen die Bank ergangen und es sei ein Sonderbeauftragter eingesetzt worden. Die Bank muss die festgestellten Mängel nun beheben.

Die FMA führt zudem ein weiteres Bewilligungsentzugsverfahren gegen ein Bankinstitut wegen des Verdachts auf schwerwiegende Verstösse gegen das Sorgfaltspflichtgesetz sowie gegen Gewährserfordernisse des Aktionariats und Eigenmittelerfordernisse. Sie erliess dabei laut den Angaben mehrere Verfügungen und ordnete etwa zusätzliche Melde- und Berichtspflichten sowie die Einsetzung eines Beobachters an. In diesem Aufsichtsfall habe sich die enge Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft oder der Financial Intelligence Unit (FIU) als besonders wirksam erwiesen, schreibt die FMA,

Offenbar Alpinum und Union Bank

Laut Berichten des "Liechtensteiner Vaterland" und der Online-Plattform "Finews" soll es sich beim ersten Institut um die Bank Alpinum handeln. Das Institut war bereits Anfang 2019 mit den Geldern eines verstorbenen "Darknet"-Kriminellen gebracht worden. Anfang 2019 hatte der Finanzunternehmer und Leonteq-Mitgründer Jan Schoch Einsitz im Verwaltungsrat genommen, er schied allerdings im Oktober 2019 bereits wieder aus.

Bei der zweiten Bank soll es sich laut den Medienberichten um die Union Bank handeln. Diese war Ende 2019 in einem Bericht der "SonntagsZeitung" gemeinsam mit der LLB in Verbindung mit Venezuela-Geschäften gebracht worden. Demnach seien Gelder von Venezuela über Firmengeflechte reingewaschen und nach Vaduz gelangt. Neben der FMA ermittle auch die Staatsanwaltschaft, hiess es damals.

Bei der Liechtensteiner FMA waren am Mittwoch keine weiteren Informationen erhältlich. Die FMA dürfe aus rechtlichen Gründen keine Aussagen zu den betroffenen Banken machen, sagte ein FMA-Sprecher auf Anfrage der Nachrichtenagentur AWP.

tp/rw

(AWP)