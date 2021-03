Die Aktien des Industriegaseherstellers Linde und der Telekom-Tochter T-Mobile US werden an diesem Montag (22. März) in den S&P 100 aufgenommen. Zudem wird der Halbleiterhersteller Broadcom in den Index aufgenommen. Dafür müssen laut dem Indexanbieter S&P der Versicherer Allstate , der Energiekonzern Kinder Morgan und der Ölbranchen-Dienstleister Schlumberger ihre Plätze räumen./ck/mis