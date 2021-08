Lufthansa-Aktien sehr schwach - Staat will Teil der Gewinne realisieren

Die Aktien der Lufthansa haben am Montag deutlich darunter gelitten, dass der Bund sich von Unternehmensanteilen der Fluggesellschaft trennen will. Zum Handelsstart sackten sie mit 8,81 Euro auf den tiefsten Stand seit Dezember 2020. Zuletzt gaben sie noch um 3,5 Prozent auf 8,935 Euro nach und zählten damit weiterhin zu den grössten Verlierern im MDax . Wie der Wirtschaftsstabilisierungsfond an diesem Morgen mitgeteilt hat, will er den kommenden Wochen seinen Aktienanteil um bis zu 25 Prozent reduzieren.