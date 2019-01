Morning Briefing International

----------

DEUTSCHLAND: - GEWINNE - Robuste Vorgaben aus Asien und die Hoffnung auf einen Brexit-Deal dürften den Dax am Freitag antreiben. Der Broker IG taxierte den Index knapp zwei Stunden vor Handelsbeginn 0,6 Prozent höher auf 11 197 Punkte. Damit würde sich der Leitindex wieder dem Hoch vom vergangenen Freitag nähern. Händler verwiesen auf einen Bericht der britischen Zeitung "The Sun", demzufolge die nordirische Partei DUP zu Kompromissen bei einem Brexit-Deal bereit sein könnte. Vor einer Woche hatte die Hoffnung auf eine Entspannung im US-chinesischen Handelsdrama den Dax über die Marke von 11 200 Punkte und somit auf den höchsten Stand seit Anfang Dezember getrieben.

USA: - UNEINHEITLICH - Die US-Aktienmärkte haben am Donnerstag uneinheitlich geschlossen. Während bei den Standardwerten an der Wall Street die jüngste Erholung etwas ins Stocken geriet und für eine weitgehend stabile Tendenz sorgte, zogen die Technologieaktien an der Nasdaq-Börse mehrheitlich an. Der Dow Jones Industrial schloss mit einem Minus von 0,09 Prozent bei 24 553,24 Punkten, nachdem der US-Leitindex am Mittwoch noch um 0,7 Prozent zugelegt hatte. Der marktbreite S&P 500 endete am Donnerstag 0,14 Prozent höher bei 2642,33 Punkten. Der technologielastige Nasdaq 100 rückte um 0,66 Prozent auf 6702,55 Zähler vor.

ASIEN: - GEWINNE - Die Börsen Asiens haben am Freitag zugelegt. Ein eher enttäuschender Ausblick des Chipkonzerns Intel auf das laufende Quartal liess die Anleger zunächst kalt. Allerdings bleibt die Stimmung verwundbar, zumal es nach wie vor keine Lösung im Handelsstreit zwischen den USA und China gibt. Der CSI-300-Index , der die 300 wichtigsten Werte an den Börsen des chinesischen Festlands enthält, gewann mehr als 1 Prozent auf 3196,98 Punkte. In Hongkong ging es für den Hang Seng um 1,38 Prozent nach oben. Der japanische Leitindex Nikkei 225 legte um rund 1 Prozent auf 20 773,56 Zähler zu.

DAX 11.130,18 0,53% XDAX 11.150,08 0,89% EuroSTOXX 50 3.126,31 0,46% Stoxx50 2.858,64 -0,02% DJIA 24.553,24 -0,09% S&P 500 2.642,33 0,14% NASDAQ 100 6.702,55 0,66%

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 165,29 -0,09%

DEVISEN:

Euro/USD 1,1325 0,15% USD/Yen 109,78 0,16% Euro/Yen 124,32 0,31%

ROHÖL:

Brent 61,82 +0,73 USD WTI 53,84 +0,72 USD

PRESSESCHAU

Top-Thema

- Bundesregierung kappt Wachstumsprognose für 2019 auf 1,0 Prozent, HB, S. 1

bis 6.45 Uhr:

- Alle drei bisherigen Mobilfunknetz-Betreiber und United Internet beteiligen sich an Versteigerung der 5G-Frequenzen, Welt, S. 11

- Vodafone will LTE-Netz in Deutschland doppelt so schnell ausbauen wie bislang geplant, Interview mit Vodafone-Deutschland-Chef Hannes Ametsrieter, Welt, S. 11

- Ex-Opel-Chef Karl-Thomas Neumann: "Autohersteller sollten sich aufspalten wie RWE und Eon", Interview, WiWo

- Bundesregierung prüft Kauf von Airbus A350 für Flugbereitschaft, Bild, S. 1

- Borkenkäfer-Schäden im deutschen Wald summieren sich auf 5 Milliarden Euro, Bild, S. 1

- Bundesrechnungshof kritisiert bei elektronischer Gesundheitskarte hohe Kosten ohne Mehrwert, Bild, S. 2

- Investoren aus Katar beteiligten sich 2008 mit 4 Milliarden britischen Pfund an der Rettung der Bank Barclays, FT, S. 11

bis 23.45 Uhr:

- Start-up Exporo wächst rasant, Gespräch mit Vorstandschef und Mitgründer Simon Brunke, BöZ, S. 1/10

- SPD-Chefin Andrea Nahles verteidigt SPD-Pläne für Hartz-IV-Reform, Freie Presse

bis 21.00 Uhr:

- Vattenfall und BayWa kündigen massive Investitionen in Braunkohle-Reviere an und wollende tausende Jobs schaffen, HB, S. 11

- Kohlekommissionsmitglied Eric Schweitzer warnt vor Kosten von bis zu 170 Milliarden Euro, HB, S. 11

- Feinstaub-Debatte: Grüne attackieren Verkehrsminister, Funke

- Ex-Verkehrsminister Peter Ramsauer (CSU): Kanzlerin Merkel soll Stickoxid-Grenzwerte auf EU-Tagesordnung setzen, Bild

- Rechnungshof zweifelt an elektronischer Patientenakte, Bild

- Der Präsident des Arbeitgeberverbands Gesamtmetall, Rainer Dulger, warnt vor dem wirtschaftlichen Schaden eines unorganisierten Brexits: Sowohl für Deutschland als auch für Grossbritannien werde dies "ein Desaster", Interview, Funke

- Der Arbeitgeberpräsident der Metall- und Elektroindustrie, Rainer Dulger, fordert die Aussetzung der für Stickoxid geltenden Grenzwerte, Interview, Funke

- Deutsche sehen Sparpotential am ehesten bei Verteidigungsausgaben, Focus

- Deutsche Wirtschaft bezweifelt 22 000 neue Stellen bei der Deutschen Bahn AG 2019, Focus

- CSU-Generalsekretär Markus Blume fordert Milliardenprogramm für Digitalisierung, Focus

- Die Grünen kritisieren den möglichen Wechsel des beamteten Staatssekretärs im Bundesverkehrsministerium, Gerhard Schulz, in die Geschäftsführung des Lkw-Maut-Betreibers Toll Collect, Focus

- Bundesländer haben 2018 Rekordüberschuss von 18,7 Milliarden Euro eingefahren, HB, S. 10

----------

