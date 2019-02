----------

AKTIEN

DEUTSCHLAND: - KAUM VERÄNDERT - Die Anleger am deutschen Aktienmarkt warten auch am Mittwoch weiter auf eine Richtungsentscheidung. Der Broker IG taxierte den Dax knapp zwei Stunden vor dem Start 0,02 Prozent im Plus auf 11 311 Punkte. Das Börsenbarometer ringt damit weiter mit der Hürde von 11 300 Zählern, die sich nach der rasanten Erholung bis Mitte Januar immer wieder als zu hoch erwiesen hatte.

USA: - LEICHTE GEWINNE - Am Dienstag hat die Anleger an den US-Börsen kurz vor der Schlussglocke der Mut verlassen. Ohnehin nur moderate Gewinne musste der Dow Jones Industrial in der letzten halben Handelsstunde wieder hergeben. Vor dem Sitzungsprotokoll der US-Notenbank am Mittwoch und dem Fortgang der mit Argusaugen beobachteten Handelsgespräche zwischen den USA und China ging der Aufwärtsbewegung die Puste aus. Im Handelsverlauf war der Dow zwar noch erneut auf den höchsten Stand seit Anfang Dezember geklettert, konnte dieses Niveau aber nicht mehr halten. Der Leitindex schloss mit 25 891,32 Punkten 0,03 Prozent höher als am Freitag. Am Montag war in den USA wegen eines Feiertags nicht gehandelt worden.

ASIEN: - MODERATE GEWINNE - Die Aktienmärkte in Asien haben am Mittwoch keine gemeinsame Richtung gefunden. Der japanische Leitindex Nikkei 225 legte um 0,6 Prozent auf 21 431,49 Punkte zu. Der CSI-300-Index , der die 300 wichtigsten Werte an den Börsen des chinesischen Festlands enthält, lag zuletzt mit 3441,89 Punkten leicht im Plus. Für den Hang Seng in Hongkong ging es um knapp 1 Prozent hoch.

DAX 11309,21 +0,09% XDAX 11318,01 +0,13% EuroSTOXX 50 3239,41 -0,17% Stoxx50 2999,12 -0,28% DJIA 25891,32 +0,03% S&P 500 2779,76 +0,15% NASDAQ 100 7066,61 +0,16%

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 166,50 +0,03%

DEVISEN:

Euro/USD 1,1338 -0,04% USD/Yen 110,85 +0,22% Euro/Yen 125,68 +0,18%

ROHÖL:

Brent 66,38 +0,06 USD WTI 56,15 -0,06 USD

PRESSESCHAU

bis 7.00 Uhr:

- Die Trump-Regierung will fast eine Milliarde US-Dollar für die Finanzierung des kalifornischen Hochgeschwindigkeits-Schienennetzes stornieren, WSJ

- Der Städtetag und der Autoclub ADAC lehnen die von Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) geplante automatische Erfassung von Autokennzeichen für die Kontrolle von Diesel-Fahrverboten ab, HB

- Trotz eines Restrukturierungsprogramms plant SAP bereits wieder umfangreiche Einstellungen, HB, S. 16, 17

- Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) lehnt eine Quote zur Förderung Ostdeutscher ab, Interview, Mitteldeutsche Zeitung

- Die beiden Finanzinvestoren BlackRock und KKR führen fortgeschrittene Gespräche, um einen bis zu fünf Milliarden US-Dollar schweren Anteil an Abu Dhabis Ölpipeline zu erwerben, FT, S. 11

- Tesla bereitet Leasingprodukte für sein Model 3 vor, um die Nachfrage nach dem Elektroauto zu steigern, Electrek

- Gespräche über ein Handelsabkommen zwischen den USA und Japan könnte im April oder Mai beginnen, Nikkei

bis 23.45 Uhr:

- EU-Rechnungshof pocht auf Zugang zu EZB-Akten, Gespräch mit Präsident Klaus-Heiner Lehne, BöZ, S. 1/5

- "Der Beteiligungsmarkt ändert sich gerade enorm", Gespräch mit DPE-Geschäftsführer Marc Thiery, BöZ, S. 9

bis 21.00 Uhr:

- Vapiano-Chef Cornelius Everke räumt Fehler ein: "Wir haben uns verzettelt", FAZ, S. 20

- Kundenbeschwerden bei Bafin über schlechte Erreichbarkeit von Direktbanken auf Rekordniveau, FAZ, S. 27

- Huawei verspricht Transparenzoffensive und gesteht Probleme ein, Gespräch mit Deutschland-Chef Dennis Zuo, HB, S. 1/4-5

- EVP-Spitzenkandidat Manfred Weber (CSU) beklagt ?grosse Ungerechtigkeit? - Konzerne sollen Beitrag zum Gemeinweisen leisten, Focus

- Linke: Mehr Hartz-IV-Bezieher von Leistungskürzung betroffen als bekannt, Funke

- Grünen-Fraktionschef Anton Hofreiter kritisiert die Strategie der Bundesregierung zur Reduzierung der Lebensmittelabfälle, Funke

- Der Deutsche Städtetag fordert vor dem Treffen des Vermittlungsausschusses am Mittwoch mehr Tempo beim Digitalpakt Schule, Funke

