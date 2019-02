----------

AKTIEN

----------

DEUTSCHLAND: - MODERTE VERLUSTE - Der Dax tut sich an seinem mittelfristigen Abwärtstrend schwer: Nach leichten Gewinnen zu Wochenstart taxierte der Broker IG den deutschen Leitindex am Dienstag knapp zwei Stunden vor Handelsbeginn gut ein halbes Prozent tiefer auf 11 442 Punkte. Damit fiele er wieder in den seit Juni 2018 intakten Abwärtstrend und unter die runde Marke von 11 500 Punkten zurück. Börsianern zufolge gerät die jüngste Optimismusrally hinsichtlich einer Lösung im Handelsstreit zwischen den USA und China etwas ins Stocken. Mit Geschäftszahlen im Fokus steht BASF .

USA: - FESTER - Die Hoffnung auf ein baldiges Ende des globalen Handelsstreits hat an der Wall Street neue Nahrung bekommen. US-Präsident Donald Trump hatte angekündigt, wegen der Fortschritte in den laufenden Handelsgesprächen bestehende Strafzölle auf chinesische Importe vorerst nicht anzuheben. Das dämpfte Marktteilnehmern zufolge zudem die Angst vor einer weiteren Abschwächung der weltweiten Konjunktur. Insofern bauten die wichtigsten US-Aktienindizes am Montag ihre jüngsten Gewinne etwas aus, wobei sich die Anfangseuphorie im Verlauf immer mehr abschwächte. Der Dow Jones Industrial rückte um 0,23 Prozent auf 26 091,95 Punkte vor.

ASIEN: - SCHWÄCHER - Nach den zuletzt teilweise deutlichen Kursgewinnen haben die Anleger an den Börsen Asiens am Dienstag einen Gang zurück geschaltet. Mittlerweile sei viel Positives in puncto einer möglichen Einigung im amerikanisch-chinesischen Handelsstreit eingepreist, erklärte ein Handler. Der CSI-300-Index war zuletzt mit einem Plus von 0,03 Prozent auf 3730,45 Punkte nahezu unverändert. Für den Hongkonger Hang-Seng-Index ging es um rund ein halbes Prozent abwärts. Der japanische Nikkei 225 fiel um 0,4 Prozent auf 21 449,39 Zähler.

DAX 11 505,39 0,42% XDAX 11 470,07 0,08% EuroSTOXX 50 3280,01 0,29% Stoxx50 3022,74 0,13% DJIA 26 091,95 0,23% S&P 500 2796,11 0,12% NASDAQ 100 7115,43 0,35%

----------

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

----------

RENTEN:

Bund-Future 166,54 0,08%

DEVISEN:

Euro/USD 1,1356 -0,05% USD/Yen 110,83 -0,19% Euro/Yen 125,85 -0,23%

ROHÖL:

Brent 64,67 -0,09 USD WTI 55,21 -0,27 USD

----------

PRESSESCHAU

----------

bis 7.00 Uhr:

- Handelsstreit zwischen den USA und China: China wird voraussichtlich Kauf von US-Waren stark anheben und Geschäfte für ausländische Firmen im Land erleichtern, FT-Online

- Northvolt, von Tesla-Managern gegründetes Start-up aus Schweden, will grösste Lithium-Ionen-Zellen-Produktion in Europa bauen, Welt, S. 12

- Umfrage der US-amerikanischen Wirtschaftskammer: US-Unternehmen planen niedrigste Expansion ihrer Geschäfte in China seit 2016 wegen Unsicherheit durch Handelsstreit, WSJ

- Umfrage: Grosse Mehrheit für ein verbrieftes Recht auf Heimarbeit, Redaktionsnetzwerk Deutschland

- Ungarischer Justizminister und künftiger EU-Kommissar des Landes, Laszlo Trocsanyi fordert eine "ideologisch neutrale" EU, Interview, Welt, S. 7

- "Russland bereitet sich auf einen Wirtschaftskrieg vor", Interview mit dem früheren Vizechef der russischen Zentralbank, Oleg Vjugin, Welt, S. 10

- Interesse der Smartphone-Branche erwacht: Infineon hofft auf Durchbruch für seinen Sensor für 3-D-Kameras, HB, S. 17

- Ökonomen fordern Reform der Schuldenbremse, HB, S. 8,9

bis 23.45 Uhr:

- Deutsche Börse setzt auf digitalisierte Assets, Gespräch mit Bereichsleiter Krypto-Assets Jens Hachmeister, BöZ, S. 1/17

- Haspa unzufrieden mit Jahresergebnis, Gespräch mit Unternehmenschef Harald Vogelsang, BöZ, S. 1/5

- Easycredit gewinnt viele Kunden, Gespräch mit Teambank-Chef Alexander Boldyreff, BöZ, S. 1/2

- SV Versicherung trotz hoher Schäden auf Kurs , Gespräch mit Finanzvorstand Roland Oppermann, BöZ, S. 5

- "Wir werden masslos unterschätzt", Gespräch mit NTT-Data-Deutschlandchef Swen Rehders, BöZ, S. 10

bis 21.00 Uhr:

- "Wir wollen definitiv schneller wachsen als der Markt", Gespräch mit dem für die Sparte Intelligente Infrastruktur verantwortlichen Siemens-Vorstand Cedrik Neike, HB, S. 20

- Arcelor fordert 'grünen Grenzausgleich" für Stahl, Gespräch mit Deutschlandchef Frank Schulz, FAZ, S, 19

- Postgewerkschaft fordert spezifischen Mindestlohn für Paketdienste, FAZ, S. 21

- Deutsche Airlines fordern von der Bundesregierung, die Expansionspläne der russischen Volga-Dnepr-Gruppe genau zu prüfen, HB, S. 22

- "Der deutsche Kunde ist wählerisch", Gespräch mit Vontobel-Chef Zeno Staub über das Ende des Bankgeheimnisses und die Zukunft der schweizerischen Banken, HB, S. 30

- Bundesregierung riskiert mit Gesetz zur Vermeidung von Fahrverboten Klagen von Unternehmen und EU-Mitgliedsstaaten, Welt, S.9

- Drohnen an Flughäfen: Unionsexperte Christoph de Vries will Abwehr bei Bundespolizei bündeln, Funke

- "Der SPD-Bundesfinanzminister muss zur Wahrung der klimapolitischen Glaubwürdigkeit den Weg für die steuerliche Förderung der energetischen Gebäudesanierung umgehend frei machen", Gespräch mit Unions-Bundestagsfraktion-Vizechef Georg Nüsslein, HB, S. 10

- Nordstream2 ist keine Energiewaffe, Gastbeitrag des russischen Botschafters in Berlin Sergej Netschajew, HB, S. 48

(AWP)