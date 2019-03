Morning Briefing International

----------

AKTIEN

DEUTSCHLAND: - STABIL - Auch am Aschermittwoch dürfte der Dax um die Marke von 11 600 Punkten pendeln. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex knapp zwei Stunden vor Handelsbeginn ein klein wenig unter seinem Vortagesschluss auf 11 606 Punkte. Schon seit Freitag bewegt sich der Dax in einer recht engen Spanne um diese Marke, nachdem er in den Wochen zuvor kräftig gestiegen war. Zum Handelsstreit zwischen den USA und China, dem wesentlichen Impulsgeber für die Weltbörsen, gibt es zunächst nichts Neues. Die Blicke der Marktakteure richten sich bereits auf den Konjunkturbericht der US-Notenbank, das sogenannte Beige Book, am Abend mitteleuropäischer Zeit. Zuletzt hatte es gemischte Konjunktursignale in den USA gegeben.

USA: - Der US-Aktienmarkt hat sich am Dienstag lustlos gezeigt. Der seit Ende 2018 laufenden Rally geht zunehmend die Puste aus, es herrscht Flaute. Am Vortag schon hatten erfreuliche Meldungen zum Fortgang der amerikanisch-chinesischen Handelsgespräche den Indizes letztlich nichts mehr genutzt. Am Dienstag veröffentlichte Konjunkturdaten aus den Vereinigten Staaten waren besser als gedacht, halfen den Indizes aber nicht auf die Sprünge. Der Leitindex Dow Jones Industrial schloss mit minus 0,05 Prozent kaum verändert auf 25 806,63 Punkten.

ASIEN: - UNEINHEITLICH - Mangels grösserer Kurstreiber haben die Börsen Asiens am Mittwoch keine gemeinsame Richtung gefunden. Mittlerweile sei viel Positives etwa in puncto einer möglichen Lösung des amerikanisch-chinesischen Handelsstreits in die Kurse eingepreist, sagte ein Börsianer. In China notierte der CSI 300 zuletzt prozentual unverändert und in Hongkong ging es für den Hang Seng moderat nach oben. In Japan schloss der Nikkei 225 mit einem Abschlag von 0,6 Prozent auf 21 596,81 Punkte.

DAX 11 620,74 +0,24% XDAX 11 624,53 +0,57% EuroSTOXX 50 3327,19 +0,30% Stoxx50 3053,55 +0,38% Dow Jones 806,63 -0,05% S&P 500 2789,65 -0,11% NASDAQ 100 7156,785 +0,08%

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 165,87 +0,07%

DEVISEN:

Euro/USD 1,1296 -0,10% USD/Yen 111,823 -0,04% Euro/Yen 126,3195 -0,16%

ROHÖL:

Brent 65,31 -0,55 USD WTI 56,06 -0,50 USD

UMSTUFUNGEN VON AKTIEN

- BERNSTEIN HEBT ZIEL FÜR EVONIK AUF 31 (30) EUR - 'OUTPERFORM'

- CREDIT SUISSE ERSETZT DEUTSCHE WOHNEN AUF 'EMU TOP PICK LIST' DURCH VONOVIA

- DEUTSCHE BANK SENKT ZIEL FÜR SILTRONIC AUF 80 (85) EUR - 'HOLD'

- CREDIT SUISSE HEBT ZIEL FÜR UPS AUF 114 (111) USD - 'NEUTRAL'

- DEUTSCHE BANK SENKT RAIFFEISEN INTL BANK AUF 'HOLD' (BUY) - ZIEL 26 (29) EUR

- JEFFERIES HEBT ZIEL FÜR SWISS RE AUF 93 (91) CHF - 'HOLD'

PRESSESCHAU

bis 6.45 Uhr

- Digitalsteuer: Forscher schlagen anderen Weg als Frankreich vor, HB, S. 17

- Bundesjustizministerin Katarina Barley bemüht sich in der Debatte um neue EU-Regeln im Urheberrecht um Schadensbegrenzung, HB, S.8

- Bei No-Deal-Brexit: BMW würde Abzug der Mini-Produktion aus Grossbritannien erwägen, Interview mit Vorstand Peter Schwarzenbauer, Sky

- Deutsche Autohersteller vor unsicherer Zukunft - "Strukturwandel wird enorm sein", Interview mit ZEW-Präsident Achim Wambach, Stuttgarter Zeitung/Stuttgarter Nachrichten

bis 3.00 Uhr:

- Die FDP und Verbraucherschützer fordern Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) auf, rasch gegen Wucherzinsen bei so genannten Restschuldversicherungen vorzugehen, Funke

- BA-Statistik: Ausländer verdienen deutlich weniger Geld als Deutsche - auch auf gleicher Qualifikationsstufe, Welt

- Bundesländer fürchten Verzögerung bei Rhein-Vertiefung, Welt, S.9

bis 23.45 Uhr:

- Die Neuverschuldung des US-Bundeshaushalts ist in den ersten vier Monaten (Oktober bis Januar) des laufenden Haushaltsjahres extrem stark gestiegen, Washington Post

- Die neuen Vorschläge des französischen Präsidenten zur Reform der Europäischen Union (EU) sind auf zumeist verhaltene Reaktionen in Berlin und Europa gestossen, Interview mit Norbert Röttgen (CDU), Vorsitzender des aussenpolitischen Ausschusses des Bundestages, Welt

- Schufa setzt verstärkt auf Betrugsprävention, Interview mit dem Vorstandsvorsitzenden der Schufa Holding AG, Michael Freytag, BöZ, S. 4

- New Yorker Finanzbehörden prüfen Trumps Umgang mit Versicherungen, NYT und Washington Post

bis 21.00 Uhr:

- Thema Abgas - Kartellverdacht gegen deutsche Autobauer: EU-Behörde bereitet Bussgelder vor, HB, S. 1 sowie 4-5

- Nestle könnte mit Verkauf von Skin Health rund 7 Milliarden US-Dollar einnehmen, FT, S. 14

- Der Pharmakonzern Novartis plant nach dem Börsengang der Augenheilsparte Alcon keine weiteren Abspaltungen. "Verkäufe sind zum jetzigen Zeitpunkt nicht vorgesehen", Interview mit Verwaltungsratspräsident Jörg Reinhardt, Finanz und Wirtschaft

- Der Touristikkonzern Thomas Cook prüft, sich von seiner Ferienflugtochter zu trennen. Condor-Chef Ralf Teckentrup blickt trotzdem zuversichtlich in die Zukunft: "Wer uns kauft, kauft kein Problem", Interview, HB, S. 18

- Wissenschaftler: Reform der Grundsteuer den einzelnen Ländern überlassen, Gastbeitrag, FAZ, S. 17

- Sohn von BVB-Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke steigt ins familieneigene Unternehmen Watex ein, HB, S. 44

- Eric Fellhauer, Ko-Deutschlandchef des Fusionsberaters Lazard, verlässt das Haus zum Jahresende, FAZ, S. 20

- Verbraucherschützer wollen Urheberrechtsreform verschieben, FAZ, S. 16

