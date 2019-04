Morning Briefing International

----------

AKTIEN

----------

DEUTSCHLAND: - TENDENZ - Nach der bisher starken Woche dürften es die Anleger am Freitag im Dax ruhig angehen lassen: Rund zwei Stunden vor Handelsstart taxierte der Broker IG den deutschen Leitindex wenige Punkte höher auf 11 995 Punkte. Tags zuvor hatte es der Dax mit zwischenzeitlich 12 029 Punkten erstmals seit Oktober wieder über die runde Marke geschafft. Bei einem bisherigen Wochenplus von 4 Prozent üben sich die Börsianer vor dem wichtigen US-Arbeitsmarktbericht am Nachmittag wohl in Zurückhaltung. Für weitere Entspannung bei den Marktteilnehmern sorgen derweil die Signale aus den Verhandlungen rund um den seit Monaten andauernden Handelsstreit zwischen den USA und China.

USA: - FESTER - An der Wall Street hat der Dow am Donnerstag die Kurs-Rally fortgesetzt. Die Hinweise auf eine womöglich baldige Einigung im Handelsstreit zwischen den USA und China trieben die Kurse weiter an. US-Präsident Donald Trump sieht die USA und China auf gutem Weg zu einem Handelsabkommen. Es werde ein "grossartiges Abkommen", sagte Trump. Der Dow stieg um 0,64 Prozent auf 26 384,63 Punkte und rückte auf den höchsten Stand seit Anfang Oktober vor.

ASIEN: - FESTER - Die Aussicht auf eine baldige Beilegung des Handelsstreits zwischen den USA und China hält die Anleger auch an den Börsen Asiens weiter bei Laune. Der japanische Leitindex Nikkei 225 stieg um zuletzt 0,30 Prozent. Gute Vorgaben kamen von der Wall Street, die tags zuvor gestiegen war. Zudem legten die US-Futures über Nacht weiter zu. Im Handelsstreit mit China nährte US-Präsident Donald Trump Hoffnungen auf einen baldigen Durchbruch. "Wir stehen kurz davor, einen Deal zu machen", sagte er bei einem Treffen mit dem chinesischen Vize-Ministerpräsidenten Liu He am Donnerstag (Ortszeit) im Weissen Haus. Zwar sei ein Abkommen weiterhin nicht sicher, bevor nicht alle Streitpunkte aus dem Weg geräumt seien. Man befinde sich aber auf einem guten Weg.

DAX 11'988,01 +0,28% XDAX 11'994,83 +0,35% EuroSTOXX 50 3'441,93 +0,19% Stoxx50 3'171,36 -0,20% DJIA 26'384,63 +0,64% S&P 500 2'879,39 +0,21% NASDAQ 100 7'540,568 -0,06%

----------

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

----------

RENTEN:

Bund-Future 165,29 -0,09%

DEVISEN:

Euro/USD 1,12263 +0,05% USD/Yen 111,7015 +0,03% Euro/Yen 125,3980 +0,08%

ROHÖL:

Brent 69,25 -0,15 USD WTI 62,09 -0,01 USD

----------

PRESSESCHAU

----------

bis 07.00 Uhr

- Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) gegen Öffnungsklauseln bei Grundsteuer, Interview mit den Zeitungen des Redaktionsnetzwerks Deutschland

- Enteignungsdebatte: FDP-Fraktionsvize Michael Theurer will den "Sozialismus-Artikel" aus dem Grundgesetz streichen, HB, S. 8, 9

- Regierung erklärt immer weniger Branchentarifverträge für allgemeinverbindlich, Rheinische Post

- Amazon gewinnt zunehmend Werbeetats. Viele Kunden verlagern ihre Budgets von Alphabet-Tochter Google zu dem weltgrössten Online-Einzelhändler, WSJ

- Grünen-Chefin Annalena Baerbock fordert von Merkel Regierungserklärung zum Klimaschutz, Rheinische Post

- Annelie Buntenbach, Mitglied des DGB-Bundesvorstandes: Bei Erwerbsgeminderten auf Rentenabschläge verzichten, Interview, Neue Osnabrücker Zeitung

- Gesamtbetriebsrat der Metro-Tochter warnt vor fatalen Folgen eines möglichen Verkauf der Handelskette für die Beschäftigten, Stuttgarter Nachrichten, Stuttgarter Zeitung

bis 23.45 Uhr:

- Lorenzo Bini Smaghi für nationale Bankfusionen, Gespräch mit dem Verwaltungsratsvorsitzenden von Societe Generale, BöZ, S. 1

- "Derzeit sind wir alles andere als politisch stabil", Gespräch mit SMMT-Chef Mike Hawes über Brexit und den Strukturwandel in der Autobranche, BöZ, S. 13

- OECD drängt Deutschland zu mehr Investitionen, Gespräch mit Chefvolkswirtin Laurence Boone, BöZ, S. 1, 7

- Nachhaltigkeit verstärkt im Visier, Gespräch mit Commerz-Real-Vorstand Johannes Anschott, BöZ, S. 4

bis 21.00 Uhr:

- "Wir haben unser Urteil nicht auf Emotionen basiert", Gespräch mit Bob Howard, Geschworener bei 289-Millionen-Dollar-Urteil gegen Bayer, HB, S. 45

- Galeria Karstadt Kaufhof: Vorstandschef Fanderl schliesst Edel-Outlet-Kette Saks Off 5th, HB, S. 60

- "Natürlich ist da eine grosse Verunsicherung", Gespräch mit DuMont-Chef Christoph Bauer über den möglichen Verkauf des gesamten Zeitungsgeschäfts, HB, S. 16-17

- Ifo-Chef Clemens Fuest: Deutsche Wirtschaft erlebt eine Zäsur, HB, S. 6-7

- Lange Wartezeit auf Erwerbsminderungsrente, Funke

- Studie: Ostdeutsche fragten 2018 Solaranlagen häufiger nach als Westdeutsche, Funke

- "Die Enteignungsdebatte ist ein echter Tabubruch", Gespräch mit IW-Immobilienökonom Michael Voigtländer, HB, S. 9

- Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) schärft IT-Sicherheitsgesetze, HB, S. 11

----------

mis/jb

(AWP)