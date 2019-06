---------- AKTIEN

DEUTSCHLAND: - SCHWÄCHER - Der Rückschlag im Dax dürfte sich am Dienstag zunächst fortsetzen: Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex knapp zwei Stunden vor Handelsbeginn 0,42 Prozent tiefer auf 12 223 Punkte. In der Vorwoche hatte der Dax eine dreiwöchige Rally von rund 7 Prozent bei 12 438 Punkten mit dem höchsten Stand seit September 2018 gekrönt. Hier war ihm jedoch schon im Tagesverlauf die Luft ausgegangen. Auch der Wall Street gelingt es aktuell nicht, auf Rekordhöhe weiter durchzustarten. Fed-Chef Jerome Powell hält am Dienstag eine Rede. Am Wochenende steht dann der G20-Gipfel der wichtigsten Industrie- und Schwellenländer vor allem wegen des geplanten Treffens zwischen US-Präsident Donald Trump und dem chinesischen Präsidenten Xi Jinping - Kontrahenten im Handelsstreit - im Fokus. Im Konflikt mit dem Iran gewinnt die Rhetorik nach den neuen US-Sanktionen an Schärfe. Der iranische UN-Botschafter sprach von einem "Wirtschaftskrieg" und "wirtschaftlichem Terrorismus".

USA: - KNAPP BEHAUPTET - Die Anleger am US-Aktienmarkt haben sich am Montag zurückgehalten. Investoren schwankten zwischen Hoffnung angesichts möglicher Zinssenkungen und Angst mit Blick auf eine Verlangsamung des weltweiten Wirtschaftswachstums, sagten Händler. Der Dow Jones Industrial legte schliesslich um 0,03 Prozent auf 26 727,54 Punkte zu, nachdem er am Freitag ein Jahreshoch erreicht hatte. Dabei betrug der Abstand zwischen Tagestief- und Tageshoch weniger als 100 Punkte. Der marktbreite S&P 500 , der am Freitag sogar einen Rekordwert erreicht hatte, verlor am Montag 0,17 Prozent auf 2945,35 Punkte. Für den Auswahlindex Nasdaq 100 ging es um 0,07 Prozent auf 7723,02 Punkte nach unten.

ASIEN: - SCHWACH - Weniger Tage vor dem G20-Gipfel mit einem geplanten Treffen zwischen Treffen zwischen US-Präsident Donald Trump und Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping sind die Investoren in Asien vorsichtig geworden. Das Treffen dürfte entscheidend werden für die Entwicklung des Handelskonflikts der beiden Staaten. Zudem schwelt die Iran-Krise weiter - der Iran und die USA überzogen sich bei den Vereinten Nationen mit Schuldzuweisungen. An der chinesischen Festlandbörse fiel der CSI 300 zuletzt um rund 2 Prozent und der Hang Seng in Hongkong büsste mehr als 1 Prozent ein. Für den japanischen Leitindex Nikkei 225 ging es um etwas mehr als ein halbes Prozent nach unten.

DAX 12 274,57 -0,53% XDAX 12 260,70 -0,20% EuroSTOXX 50 3455,57 -0,33% Stoxx50 3174,92 -0,14% DJIA 26 727,54 +0,03% S&P 500 2945,35 -0,17% NASDAQ 100 7723,02 -0,07%

---------- ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 172,65 +0,10%

DEVISEN:

Euro/USD 1,14107 +0,11% USD/Yen 106,816 -0,44% Euro/Yen 121,889 -0,34%

ROHÖL:

Brent 64,37 -0,49 USD WTI 57,38 -0,52 USD

---------- UMSTUFUNGEN VON AKTIEN

- HSBC HEBT ZIEL FÜR METRO AG AUF 16 (13,50) EUR - 'HOLD' - JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR BEIERSDORF AUF 97 (85) EUR - 'NEUTRAL' - JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR DANONE AUF 81 (70) EUR - 'NEUTRAL' - JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR L'OREAL AUF 270 (230) EUR - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR UNILEVER NV AUF 52 (44,50) EUR - 'UNDERWEIGHT' - JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR UNILEVER PLC AUF 4700 (3860) PENCE - 'UNDERWEIGHT'

---------- PRESSESCHAU

bis 7.00 Uhr: - Die Bundesregierung will mehr Güter von der Strasse auf die Schiene verlagern, doch die schon vor zwei Jahren versprochene Finanzierung über 500 Millionen Euro durch den Bund ist offen, HB, S. 20-21 - Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) sieht sich nach der Kündigung der Verträge zum Aufbau und Betrieb des Pkw-Mautsystems Schadensersatzforderungen von mehr als einer halben Milliarde Euro ausgesetzt, HB, S. 9 - Nach dem Scheitern der geplanten Pkw-Maut droht FDP-Chef Christian Lindner mit einem Untersuchungsausschuss, Bild, S. 2 - Der CDU-Wirtschaftsrat warnt die Union davor, die Pkw-Maut zur Klima-Maut zu machen und so trotz des höchstrichterlichen Vetos durch die Hintertür einzuführen, und zwar ohne finanziellen Ausgleich für Autofahrer, Interview mit Generalsekretär Wolfgang Steiger, Neue Osnabrücker Zeitung - Eric Schweitzer, Präsident des Deutschen Industrie- und Handelskammertags (DIHK), kritisiert den Vorstoss von Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU), schon 2030 aus der Kohleförderung auszusteigen, Interview, Rheinische Post - Die Bundesregierung plant einen Mietendeckel für bundeseigene Wohnungen, Redaktionsnetzwerk Deutschland - Das britische Medizintechnik-Unternehmen Smith & Nephew denkt über eine Notierung an der US-Börse nach, FT - Huawei Technologies ist bereit, mit Indien einen "Keine Hintertür"-Vertrag zu unterzeichnen, um potenzielle Sicherheitsbedenken auszuräumen, Indische Finanzzeitung Mint - US-Hedgefonds Two Sigma beantragt eine private Fondsmanagement-Lizenz in China, FT, S. 19 - Britischer Telekomkonzern BT startet Gespräche zum Verkauf des spanischen Geschäfts, Telegraph - US-Präsident Donald Trump hat nicht vor, den nordkoreanischen Staatschef Kim Jong Un während seines Besuchs in Südkorea zu treffen, Yonhap News - Nissan plant eine interne Regelung, die die Mitglieder des Verwaltungsrats von Renault daran hindern soll, über Angelegenheiten zu beraten und abzustimmen, bei denen die Interessen der beiden Unternehmen in Konflikt geraten könnten, Asahi - US-Präsident Donald Trump will, falls es eine Vakanz im Obersten Gerichtshof geben sollte, diese noch vor den Wahlen 2020 füllen, Interview, The Hill

bis 23.45 Uhr: - "Recycling bietet unbegrenzte Möglichkeiten", Gespräch mit Aquafil-Chef Giulio Bonazzi, BöZ, S. 8 - Der internationale Bilanz-Standardsetzer IASB will sich ungeachtet der Diskussionen über Nachhaltigkeit und Klimaschutz auch künftig auf die reine Finanzberichterstattung konzentrieren, Gespräch mit Chairman Hans Hoogervorst, BöZ, S. 1/9

bis 21.00 Uhr: - Wirtschaft fordert Bundesregierung zum Handeln beim chinesischen Ratingsystem für Unternehmen auf/Koalitions- und Oppositionspolitiker üben scharfe Kritik, HB, S. 10 - Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung: Länder fordern mehr Geld vom Bund, Welt - Pkw-Maut hat bisher 54 Millionen Euro gekostet, Funke - Kartellamt fordert mehr Befugnisse im Umgang mit Vergleichsportalen, General-Anzeiger - "Keine Alternative zum Dollar", Gespräch mit US-Wirtschaftsnobelpreisträger Robert Merton über politischen Risiken auf den Finanzmärkten und eine globale Krise in der Altersversorgung, HB, S. 28 - Die Europäische Union braucht eine neue, möglichst enge Sonderbeziehung zu Grossbritannien, Gastbeitrag von Londoner Botschafter Peter Wittig, HB, S. 48 - Bundesregierung kommt Kleinunternehmen und Vereinen beim Datenschutz entgegen, FAZ, S. 16

---------- TAGESVORSCHAU / KONJUNKTURPROGNOSEN

TERMINE UNTERNEHMEN 09:30 DEU: BMW Pk "#nextgen" - Vorstellung neuer Serienmodelle 11:00 DEU: SLM Solution Hauptversammlung, Lübeck 16:00 DEU: Morphosys Investor Meeting TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE DEU: Global Fashion Group Ende der Zeichnungsfrist FRA: Pernod Ricard Business Update Call USA: FedEx Q4-Zahlen USA: Micron Q3-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 08:00 EUR: Acea Nfz-Neuzulassungen 05/19 08:45 FRA: Geschäftsklima 06/19 09:00 AST: Industrieproduktion 04/19 14:00 HUN: Zentralbank Zinsentscheid 15:00 USA: FHFA-Index 04/19 15:45 USA: Fed-Präsident von New York, John Williams, hält eine Rede 15:00 USA: Case-Shiller-Index 04/19 16:00 USA: Richmond Fed Herstellerindex 06/19 16:00 USA: Verkauf neuer Häuser 05/19 16:00 USA: Verbrauchervertrauen 06/19 18:00 USA: Fed-Präsident von Atlanta, Raphael Bostic, hält eine Rede 19:00 USA: Fed-Chef Powell hält eine Rede in New York 21:30 USA: Fed-Präsident von Richmond, Thomas Barkin, hält eine Rede SONSTIGE TERMINE 10:00 DEU: Pressegespräch Commerzbank: "Akzeptanz und Nutzung des Renminbi im deutschen Mittelstand", Frankfurt 11:00 DEU: DWS Halbjahresausblick mit u.a. mit dem Chef-Anlagestrategen der Deutsche-Bank-Fondstochter DWS, Stefan Kreuzkamp und dem Co-Leiter des globalen Aktiengeschäfts bei DWS, Thomas Schüssler, Frankfurt

KONJUNKTURPROGNOSEN FÜR DIE EUROZONE, UK UND DIE USA

Prognose Vorwert EUROZONE 08.45 Uhr Frankreich Geschäftsklima Juni (Punkte) 106 106 VEREINIGTES KÖNIGREICH --- keine marktbewegenden Daten erwartet --- USA 15.00 Uhr FHFA-Hauspreisindex, April Monatsvergleich +0,2 +0,1 Case-Shiller-Hauspreisindex, April Monatsvergleich +0,10 +0,09 Jahresvergleich +2,50 +2,68 16.00 Uhr Neubauverkäufe, Mai Monatsvergleich +1,8 -6,9 Verbrauchervertrauen Conference Board, Juni 131,0 134,1 (in Pkt.)

