DEUTSCHLAND: - GUT BEHAUPTET - Nach dem Kurssprung gleich zu Wochenbeginn scheint dem Dax auch am Mittwoch weiter Schwung zu fehlen: Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex knapp zwei Stunden vor Handelsbeginn 0,1 Prozent höher auf 12 526 Punkte. Am Montag war er nach dem "Waffenstillstand" im Handelskrieg zwischen den USA und China zeitweise bis auf 12 619 Punkte gesprungen und hatte damit den höchsten Stand seit August 2018 erreicht. Nach dem Treffen zwischen Donald Trump und Chinas Präsident Xi Jinping auf dem G20-Gipfel fehlt dem Markt etwas das nächste Etappenziel, erklärte Marktanalyst David Madden vom Broker CMC Markets UK. Nach der ersten Freude über den Gesprächsausgang müssen nun wieder die schwierigen Verhandlungen verfolgt werden.

USA: - ETWAS FESTER - Die Wall Street hat am Dienstag nur mit Mühe an ihre Vortagesgewinne angeknüpft. Die wichtigsten Aktienindizes schlossen nach einem durchwachsenen Handelsverlauf lediglich moderat höher, nachdem US-Präsident Donald Trump Sonderzölle auf etliche europäische Produkte angedroht hatte. Am Montag hatte noch die Freude über die Annäherung im amerikanisch-chinesischen Handelsstreit die Kurse angetrieben. Der US-Leitindex Dow Jones Industrial legte um 0,26 Prozent auf 26 786,68 Punkte zu. Der marktbreite S&P 500 rückte um 0,29 Prozent auf 2973,01 Punkte vor. Der Nasdaq 100 als Auswahlindex der Technologiewerte schloss 0,41 Prozent höher bei 7799,82 Punkten.

ASIEN: - SCHWÄCHER - Die wichtigsten Börsen Asiens haben am Mittwoch nachgegeben. Nachdem der Burgfrieden im Handelsstreit zwischen den USA und China nach dem Wochenende zunächst noch optimistisch gestimmt hatte, scheint nun wieder etwas mehr Realitätssinn Oberhand zu gewinnen, erklärte ein Börsianer. So dürfte es noch dauern, bis der Zollkonflikt tatsächlich gelöst werde. Der japanische Leitindex Nikkei 225 fiel am Mittwoch um zuletzt 0,77 Prozent. An Chinas Festlandsbörse gab der CSI 300 um 0,61 Prozent nach und in Hongkong fiel der Hang Seng um 0,15 Prozent.

DAX 12.526,72 +0,04% XDAX 12.549,78 +0,05% EuroSTOXX 50 3.507,98 +0,30% Stoxx50 3.217,18 +0,51% DJIA 26.786,68 +0,26% S&P 500 2.973,01 +0,29% NASDAQ 100 7.799,82 +0,41%

RENTEN:

Bund-Future 173,69 +0,12%

DEVISEN:

Euro/USD 1,12859 +0,01% USD/Yen 107,647 -0,23% Euro/Yen 121,492 -0,21%

ROHÖL:

Brent 62,61 +0,20 USD WTI 56,45 +0,20 USD

- BARCLAYS SENKT ZIEL FÜR THYSSENKRUPP AUF 12 (13) EUR - 'UNDERWEIGHT' - BERENBERG HEBT ZIEL FÜR DIC ASSET AUF 12,00 (10,75) EUR - 'HOLD' - BERENBERG HEBT ZIEL FÜR VIB VERMOEGEN AG AUF 27,50 (24,75) EUR - 'BUY' - DEUTSCHE BANK SENKT ZIEL FÜR SILTRONIC AUF 60 (70) EUR - 'HOLD' - GOLDMAN HEBT HENKEL AUF 'BUY' (NEUTRAL) - ZIEL 100 (94) EUR - HSBC HEBT ZIEL FÜR PUMA SE AUF 72 (62,50) EUR - 'BUY' - JEFFERIES HEBT ZIEL FÜR HANNOVER RÜCK AUF 125 (115) EUR - 'HOLD' - JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR ADIDAS AUF 225 (215) EUR - 'NEUTRAL' - WDH/COMMERZBANK STARTET STRÖER MIT 'BUY' - ZIEL 80 EUR

- HSBC HEBT ZIEL FÜR ENEL AUF 6,30 (5,10) EUR - 'HOLD' - JEFFERIES HEBT ZIEL FÜR NESTLE AUF 115 (102) CHF - 'BUY' - JEFFERIES SENKT INTESA SANPAOLO AUF 'UNDERPERF.' (HOLD) - ZIEL 1,70 (1,85) EUR - JEFFERIES SENKT ZIEL FÜR ABB AUF 20 (21) CHF - 'HOLD' - JEFFERIES SENKT ZIEL FÜR BBVA AUF 5,30 (5,70) EUR - 'HOLD' - JEFFERIES SENKT ZIEL FÜR SANTANDER AUF 3,60 (3,70) EUR - 'UNDERPERFORM' - JEFFERIES SENKT ZIEL FÜR UNICREDIT AUF 14 (15) EUR - 'BUY' - JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR SHELL AUF 2950 (2850) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR SHELL B AUF 2950 (2850) PENCE - 'OVERWEIGHT' - WDH/HSBC HEBT EDF AUF 'BUY' (HOLD) - ZIEL 13,5 (13,8) EUR - WDH/JEFFERIES SENKT ZIEL FÜR TELEFONICA SA AUF 9,5 (9,6) EUR - 'BUY' - WDH/MAINFIRST SENKT VALEO AUF 'UNDERPERFORM' (NEUTRAL) - ZIEL 24 (28) EUR

bis 6.50 Uhr: - Huawei-Gründer Ren Zhengfei: Lockerung der US-Sanktionen hat kaum Einfluss auf unser Geschäft, Interview, FT, S. 1 - Städte- und Gemeindebund gegen Baupflicht für Eigentümer von Grundstücken, Interview mit Hauptgeschäftsführer Gerd Landsberg, Funke-Mediengruppe - Toyota will Kapazität für Brennstoffzellen-Autos bis 2020 mehr als verzehnfachen, Nikkan Kogyo - Fintechs beschweren sich bei Bafin über Kontoschnittstellen von Banken, HB, S. 31 - Cevian-Mitgründer Christer Gardell: Nordea muss Profitabilität in allen Sparten verbessern, Interview, Svenska Dagbladet - Untersuchung durch brasilianisches Parlament fordert nach Bergbau-Unglück Anklage gegen frühere und heutige Manager des Vale-Konzerns, FT, S. 4 - Unfallforscher fordern für Fernbusse ähnliche Brandschutzstandards wie in der Bahn und im Flugzeug, Interview mit dem Leiter der Unfallforschung im Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV), Siegfried Brockmann, MDR-Magazin "Umschau" - Seehofer spendiert Bundesbeamten bis 2022 fast 300 Millionen Euro zusätzlich, HB online

bis 23.45 Uhr: - Axa Deutschland will in drei Themenfeldern - Gesundheit, kleine und mittlere Unternehmen sowie Haus und Wohnen - Ökosysteme aufbauen, Gespräch mit Vorstandschef Alexander Vollert, BöZ, S. 1/2

bis 21.00 Uhr: - Deutsche Bank sprach mit Citigroup, BNP Paribas und anderen über Verkauf oder Übertragung einzelner Bereiche des US-Aktiengeschäfts, WSJ - Deutsche Telekom will einen Teil ihrer Shops schliessen, HB, S. 18 - Deutsche Bank buhlt mit Digitalkonto um Minifirmen, HB, S. 30 - Grüne fordern härteres Vorgehen gegen Facebook, HB - Studenten nehmen Kredite in Höhe von 564 Millionen Euro auf - staatliche KfW verlangt den höchsten Zinssatz, HB, S. 11 - Bau-Staatssekretär Wanderwitz schlägt Baukindergeld für Genossenschaften vor, Welt - Regierungsbericht warnt vor steigender Mietbelastung bei Geringverdienern, Bild, S. 1 - Ifo-Präsident Fuest begrüsst Einigung auf Christine Lagarde als EZB-Präsidentin, Welt online - Ökonom Fuest lobt Nominierung von Lagarde für EZB-Spitze, HB - Renommierte deutsche Familienunternehmen investieren 400 Millionen Dollar in junge Firmen, HB, S. 1/4-5 - Germania-Insolvenzverwalter will Geld von Piloten, HB, S. 17 - Unmut bei Start-ups über neue Konto-Schnittstellen, HB, S. 31 - Die private Wohnungswirtschaft steht beim Klimaschutz in der Verantwortung, Gastbeitrag von Deutsche-Wohnen-Chef Michael Zahn, HB, S. 48 - Deutschland macht viel aus CO2, FAZ, S. 16

TERMINE UNTERNEHMEN 08:00 GBR: Sainsbury's Q1 Trading Statement 10:00 AUT: Voestalpine Hauptversammlung 10:30 DEU: Expert SE Bilanz-Pk, Langenhagen 11:00 DEU: VCI Halbjahres-Pk, Frankfurt TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE DEU: KBA / VdIK - Kfz-Neuzulassungen 06/19 DEU: BMW Capital Markets Day (Tag 1 von 2) TERMINE KONJUNKTUR 02:30 JPN: PMI Dienste 06/19 03:45 CHN: Caixin Dienste 06/19 09:15 ESP: PMI Dienste 06/19 09:30 SWE: Riksbank Zinsentscheid 09:45 ITA: PMI Dienste 06/19 09:50 FRA: PMI Dienste 06/19 (endgültig) 09:55 DEU: PMI Dienste 06/19 (endgültig) 10:00 EUR: PMI Dienste 06/19 (endgültig) 10:30 GBR: PMI Dienste 06/19 14:15 USA: ADP-Beschäftigung 06/19 14:30 USA: Handelsbilanz 05/19 14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) 15:45 USA: PMI Dienste 06/19 (endgültig) 16:00 USA: Auftragseingang Industrie 05/19 16:00 USA: Auftragseingang langlebige Güter 05/19 (endgültig) 16:00 USA: ISM-Index Dienste 06/19 16:30 USA: Energieministerium Ölbericht (Woche) SONSTIGE TERMINE 09:00 EUR: Das EU-Parlament wählt seinen neuen Präsidenten, Strassburg 09:30 DEU: BGH verkündet Urteil: Dürfen Kunden eine online gekaufte Matratze ausgepackt zurückschicken? 10:00 DEU: Pk Institut für Vorsorge und Finanzplanung, Deutsches Institut für Altersvorsorge und Vermögensverwalter DWS Group, Berlin Thema: "Die Riester-Rente: "Abwracken" oder "Aufrüsten"?" 10:00 DEU: ifo-Institut Pressekonferenz "Digitale Kompetenzen - Ist die deutsche Industrie bereit für die Zukunft?" Mit Prof. Oliver Falck, Leiter des ifo Zentrums für Industrieökonomik und neue Technologien sowie Kristin Keveloh, Managerin Economic Graph, LinkedIn DACH. 11:00 DEU: 5. Runde Tarifverhandlungen für 200 000 Beschäftigte der privaten und öffentlichen Banken in Deutschland 11:30 DEU: Pk des Deutschen Bauernverbands zum Ernte-Auftakt, Dallgow-Döberitz

KONJUNKTURPROGNOSEN FÜR DIE EUROZONE, UK UND DIE USA

Prognose Vorwert EUROZONE 09.15 Uhr Spanien Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen Juni (Punkte) 52,8 52,8 09.45 Uhr Italien Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen Juni (Punkte) 50,0 50,0 09.50 Uhr Frankreich Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen Juni (Punkte) 53,1 53,1* 09.55 Uhr Deutschland Einkaufsmanagerindex Juni (Punkte) Dienstleistungen 55,6 55,6* 10.00 Uhr Eurozone Einkaufsmanagerindex Juni (Punkte) Dienstleistungen 53,4 53,4* Gesamt 52,1 52,1* VEREINIGTES KÖNIGREICH Einkaufsmanagerindex Markit Dienstleistungen Juni (Punkte) 51,0 51,0 USA 14.15 Uhr ADP Beschäftigungsbericht +140 +27 (in Tsd) 14.30 Uhr Handelsbilanz, Mai -54,0 -50,8 (in Mrd USD) Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe 223 227 (Vorwoche, in Tsd) 15.45 Uhr Markit PMI Dienste 50,7 50,7 (Final, in Pkt) 16.00 Uhr Auftragseingang Industrie, Mai -0,6 -0,8 ohne Transport ---- +0,3 Auftragseingang langl. Güter, Mai -1,3% -1,3%* ohne Transport ---- +0,3* (jeweils final) ISM-Index Dienste, Juni 56,0 56,9 (in Pkt)

