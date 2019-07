----------

AKTIEN

----------

DEUTSCHLAND: - KNAPP BEHAUPTET - Nach zwei Tagen mit Kursgewinnen dürfte der deutsche Aktienmarkt zur Wochenmitte erst einmal weitgehend auf der Stelle treten. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex am Mittwochmorgen knapp zwei Stunden vor Handelsbeginn leichte 0,15 Prozent niedriger auf 12 412 Punkte. "Viele Akteure halten sich vor den Sitzungen der Notenbanken in den USA und der Eurozone in den kommenden beiden Wochen zurück", schrieb Analyst Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners in einem Marktkommentar. An der Wall Street lässt der Aufwärtsdrang nach: Der Dow Jones Index schloss am Vorabend nach einem weiteren Rekordhoch leicht im Minus. Das Augenmerk der Investoren dürfte sich auf den Technologiesektor richten. Mit dem niederländischen Halbleiterausrüster ASML , dem schwedischen Telekomausrüster Ericsson und dem US-Branchenriesen IBM legen am Mittwoch drei Tech-Konzerne Quartalszahlen vor. In der Nacht zum Mittwoch hatte bereits der Chiphersteller Dialog Semiconductor mit seinen vorläufigen Quartalszahlen positiv überrascht.

USA: - SCHWÄCHER - An der Wall Street hat sich der Dow Jones Industrial am Dienstag auf Rekordniveau weitgehend stabil gehalten. Dagegen haben die Anleger an der Technologiebörse Nasdaq den Aktien einen Dämpfer verpasst. Federn lassen mussten dabei vor allem Halbleiterwerte. Im Anlegerfokus standen neben neuen US-Konjunkturdaten auch Quartalszahlen von US-Unternehmen. Geldpolitische Aussagen von US-Notenbankchef Jerome Powell zeigten nur wenig Wirkung. Der Dow erklomm im frühen Handel ein weiteres Rekordhoch, bewegte sich danach aber nur noch wenig und schloss mit einem Minus von 0,09 Prozent bei 27 335,63 Punkten.

ASIEN: - ÜBERWIEGEND VERLUSTE - Die Anleger an den Börsen Asiens haben sich am Mittwoch zurückgehalten. Während mit Blick auf die US-Geldpolitik eine Leitzinssenkung durch die Fed Ende Juli bereits in die Kurse eingepreist sei, kämen nach zuletzt teils etwas besseren US-Konjunkturdaten langsam Zweifel auf, ob die Fed die Zins über diesen einen Schritt hinaus weiter senken werde, erklärte Analyst Stephen Innes von Vanguard Markets Pte. In Japan fiel der Leitindex Nikkei 225 um zuletzt 0,34 Prozent. In Hongkong ging es für den Hang Seng um 0,31 Prozent abwärts, während der CSI 300 an Chinas Festlandsbörsen um 0,15 Prozent zulegte.

DAX 12'430,97 +0,35% XDAX 12'427,91 +0,13% EuroSTOXX 50 3'521,36 +0,55% Stoxx50 3'196,02 +0,36% DJIA 27'335,63 -0,09% S&P 500 3'004,04 -0,34% NASDAQ 100 7'927,08 -0,50%

----------

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

----------

RENTEN:

Bund-Future 172,60 +0,09%

DEVISEN:

Euro/USD 1,12134 +0,02% USD/Yen 108,1845 -0,06% Euro/Yen 121,3105 -0,03%

ROHÖL:

Brent 64,51 +0,16 USD WTI 57,62 +0,00 USD

----------

PRESSESCHAU

----------

bis 7.10 Uhr:

- US-Internetkonzern IAC will 250 Millionen Dollar in Privat-Carsharing-App Turo investieren - Bewertung läge damit über 1 Milliarde Dollar, WSJ, online

- Staatliche Förderbank British Business Bank will Investments in Start-Ups und Kleinunternehmen in diesem Jahr auch wegen Brexit auf 6,6 Milliarden Pfund aufstocken, Interview mit Chef Keith Morgan, FT, online

- Britischer Medizindienstleister Four Seasons Health Care dürfte für rund 400 Millionen Pfund verkauft werden, FT, online

- Indischer Reliance-Konzern bringt Luxusmarke Tiffany & Co auf indischen Markt, Economic Times

- Insolvente indische Fluglinie Jet Airways will diese Woche mit Bieterauswahl für Übernahme beginnen, Business Standard

- Vorsitzender der Ärztegewerkschaft Marburger Bund, Rudolf Henke: Gebrauch von Antibiotika in der Tiermast einschränken, Interview, Redaktionsnetzwerk Deutschland

bis 23.45 Uhr:

- Berater des beim BVB unter Vertrag stehenden André Schürrle zu Frankfurt-Gerücht: "Gibt keine Gespräche", Kicker

bis 21.00 Uhr:

- "Wir werden vom Trend zum E-Auto profitieren", Gespräch mit Henkel-Vorstand Jan-Dirk Auris über Wachstumschancen für die Klebstoffsparte, HB, S. 17

- Berlin fordert Ende türkischer Gasbohrungen in den Hoheitsgewässern Zyperns, Bild

- Angesichts zunehmender Meldungen über Unfälle mit E-Scootern und alkoholisierte Fahrer ruft Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) die Kommunen auf, härter gegen Verstösse vorzugehen, Funke

- Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) schlägt staatliches Mietkauf-Modell für mehr Eigentumsbildung vor, Welt

- Studie: US-Konzerne wie Amazon oder Apple geben am meisten für Innovationen aus, HB, S. 1/4-5

- Klimaexperte Ottmar Edenhofer fordert 50 Euro CO2-Steuer, HB, S. 1/6

- Burda baut Jameda aus, HB, S. 27

/mis

(AWP)