AKTIEN

DEUTSCHLAND: - KURSGEWINNE - Am Tag der Sitzung der Europäischen Zentralbank (EZB) dürfte der Dax die Gewinne seit Wochenbeginn im frühen Handel ausbauen. Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex am Donnerstag knapp zwei Stunden vor Handelsbeginn 0,42 Prozent höher auf 12 575 Punkte. Das wäre der höchste Stand seit mehr als zwei Wochen und für den Leitindex rückt damit das jüngste Hoch von 12 656 Zähler immer näher. Nicht zuletzt die Erwartung unterstützender Massnahmen der grossen Notenbanken befeuert gegenwärtig die Aktienkurse. So dürfte die EZB ihre jüngsten Signale einer Lockerung der Geldpolitik nach Einschätzung von Experten bekräftigen.

USA: - LEICHTE KURSVERLUSTE - An der Wall Street haben die Anleger am Mittwoch bei den Standardwerten einen Gang zurückgeschaltet. Nachdem es am Vortag beim Dow Jones Industrial für einen neuen Rekord nicht gereicht hatte, konnte der Leitindex nun belastet von Kursverlusten bei Boeing und Caterpillar keinen neuen Versuch starten. Zur Schlussglocke gab er um 0,29 Prozent auf 27 269,97 Punkte nach.

ASIEN: - LEICHTE KURSGEWINNE - Die Aussicht auf neue Gespräche im Handelsstreit zwischen den USA und China hat den Aktienmärkten in Asien am Donnerstag weiter Auftrieb gegeben. Für weitere Impulse sorgte die Berichtssaison. In Japan legte der Nikkei 225 um 0,37 Prozent zu. In Hongkong stieg der Hang Seng um 0,30 Prozent und der CSI 300 an Chinas Festlandbörsen kletterte zuletzt um 0,46 Prozent.

DAX 12.522,89 0,26% XDAX 12.571,34 0,20% EuroSTOXX 50 3.532,90 0,00% Stoxx50 3.214,92 -0,30% DJIA 27.269,97 -0,29% S&P 500 3.019,56 0,47% NASDAQ 100 8.010,61 0,70%

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 174,23 0,02%

DEVISEN:

Euro/USD 1,1135 -0,05% USD/Yen 108,14 -0,04% Euro/Yen 120,42 -0,09%

ROHÖL:

Brent 63,31 +0,13 USD WTI 56,04 +0,16 USD

PRESSESCHAU

bis 6.15 Uhr:

- Britischer Luftfahrt- und Rüstungszulieferer Cobham steht vor der Übernahme durch US-Finanzinvestor Cobham für rund vier Milliarden Pfund, FT

- Kommissarischer Vorsitzende der SPD-Bundestagsfraktion, Rolf Mützenich,: Mehr Militärausgaben bedeuten auch mehr Entwicklungshilfe, Interview, Redaktionsnetzwerk Deutschland

- Die Bewerber um den SPD-Vorsitz, Michael Roth und Christina Kampmann, stellen Schuldenbremse infrage, Redaktionsnetzwerk Deutschland

- Staatsanwaltschaft Wien ermittelt gegen Ex-Manager der Sberbank wegen schwerem gewerbsmässigen Betrug, gefährlicher Drohung und Täuschung, HB, S. 30

- SPD-Fraktionsvize Matthias Miersch übt scharfe Kritik an Klimapolitik von Agrarministerin Klöckner, Interview, Rheinische Post

bis 23.45 Uhr:

- "Wir sehen im zweiten Halbjahr keine Erholung", Interview mit Covestro-Finanzvorstand Thomas Toepfer, BöZ, S. 8

- Telekommunikationsexperte und Professor der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg Jens Böcker: Fusion zwischen T-Mobile US und Sprint dürfte gelingen, HB, S. 5

- SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil: "Deutschland droht den digitalen Anschluss zu verlieren", HB, S. 8

- "Die Loyalität der Mitarbeiter wird unterminiert", Personalberater Nils Wilm über den Umbauplan bei der Deutschen Bank, HB, S. 29

bis 21.00 Uhr:

- Chefs der Arbeitnehmerflügel von CSU und CDU fordern schnelle Entscheidung bei der Grundrente, Focus Online

- Konzernchef Michael Lohscheller sieht Krise bei Opel überwunden, Zeitungen der Funke Mediengruppe

