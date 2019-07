----------

AKTIEN

----------

DEUTSCHLAND: - KURSGEWINNE - Leichte Kursgewinne sind am Dienstag zum Auftakt am deutschen Aktienmarkt zu erwarten. Während sich die US-Börsen am Vorabend im späten Handel uneinheitlich zeigten, legten die Kurse an den fernöstlichen Aktienmärkten am Dienstag überwiegend zu. Der Broker IG taxiert den Dax knapp zwei Stunden vor Handelsbeginn 0,23 Prozent höher auf 12 445 Punkte. Am Montag hatte der Leitindex auf der Stelle getreten. Unterstützung erhalten die Börsen weiter von den Notenbanken: So hält die Bank of Japan angesichts einer hartnäckig niedrigen Inflation an ihrer extrem lockeren Geldpolitik fest.

USA: - GEWINNMITNAHMEN - Die Anleger an der Wall Street haben wenige Tage vor dem Zinsentscheid der US-amerikanischen Notenbank Fed überwiegend Gewinne mitgenommen. Kursbewegende Unternehmensnachrichten waren am Montag noch dünn gesät. Der Dow Jones Industrial behauptete letztlich ein knappes Plus von 0,11 Prozent auf 27 221,35 Punkte. Damit knüpfte der US-Leitindex an seine kraftlose Entwicklung der vergangenen Tage an. Schwächer entwickelten sich die anderen Indizes, die vor dem Wochenende noch neue Rekordmarken erreicht hatten. Die US-Währungshüter stehen an diesem Mittwoch wohl vor der ersten Lockerung ihrer Geldpolitik seit etwas mehr als zehn Jahren.

ASIEN: - FESTER - Die Börsen Asiens haben am Dienstag nach dem verhaltenen Wochenstart leicht zugelegt. Die japanische Zentralbank hielt angesichts der hartnäckig niedrigen Inflation an ihrer extrem lockeren Geldpolitik fest und signalisierte weitere Handlungsbereitschaft. Auch in den USA wird noch in der laufenden Woche mit der ersten Zinnsenkung seit mehr als zehn Jahren gerechnet. Zudem nehmen die USA und China an diesem Dienstag nach monatelanger Pause ihre Handelsgespräche wieder auf. In Japan legte der Nikkei 225 um 0,33 Prozent zu. An Chinas Festlandbörsen ging es für den CSI 300 um 0,74 Prozent aufwärts und in Hongkong gewann der Hang Seng 0,34 Prozent.

DAX 12.417,47 -0,02% XDAX 12.432,92 0,03% EuroSTOXX 50 3.523,58 -0,03% Stoxx50 3.217,89 0,16% DJIA 27.221,35 0,11% S&P 500 3.020,97 -0,16% NASDAQ 100 7.989,08 -0,35%

----------

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

----------

RENTEN:

Bund-Future 174,41 -0,02%

DEVISEN:

Euro/USD 1,1139 -0,05% USD/Yen 108,59 -0,18% Euro/Yen 120,95 -0,24%

ROHÖL:

Brent 64,04 +0,33 USD WTI 57,18 +0,31 USD

----------

PRESSESCHAU

----------

bis 6.45 Uhr:

- Deutsche Bank hat Interessenten für Aktien-Derivate-Portfolio Frist bis Ende September gegeben, FT

- Bitkom-Präsident Achim Berg ruft Lambrecht zu deutschen Ausnahmen bei Uploadfiltern auf, Interview, Rheinische Post

- SPD-Fraktionsvize Matthias Miersch will gesamtes Steuer- und Abgabensystem auf Nachhaltigkeit prüfen, Interview, Rheinische Post

- Kampf gegen Geldwäsche: Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) nimmt auch Makler in die Pflicht, Interview, Funke Mediengruppe

- Studie: Kosten für Energiespeichertechnologien werden deutlich sinken, HB, S. 20

- Wehrbeauftragte der Deutschen Bundestags, Hans-Peter Bartels (SPD), Drohender Engpass bei Marineeinsatz im Persischen Golf befürchtet, Redaktionsnetzwerk Deutschland

- Unionsfraktionsvizevorsitzende Thorsten Frei (CDU) fordert Notfalls Sondersitzung des Bundestags zu europäischer Schutzmission, Interview, General-Anzeiger, Rheinische Post

bis 23.45 Uhr:

- "Wir können eine Modellregion sein", Interview mit Südtirols Landeshauptmann Arno Kompatscher, BöZ, S. 5

- "Die Bundesregierung muss endlich liefern", Iris Plöger, Mitglied der Hauptgeschäftsführung des Bundesverbands der Deutschen Industrie (BDI), Interview mit den Zeitungen der Funke Mediengruppe

- Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) will der Geldwäsche in Deutschland den Kampf ansagen, "Vor allem auf dem Immobilienmarkt müssen wir genauer hinschauen", Funke

bis 21.00 Uhr:

- SAP organisiert Produktmanagement von S/4 Hana neu, HB, S. 4-5

- "Ohne CCS geht es nicht", Norwegens Energieminister Kjell-Börge Freiberg über das unterirdische Speichern von CO2, HB, S. 7

- "Natürlich sind wir hochinteressiert an der Bundesliga - und die Bundesliga an uns", Interview mit Carsten Schmidt, Chef von Sky Deutschland, HB, S. 18-19

- Senvion sucht weiter nach Investor, HB, S. 20

- EZB-Präsident "Mario Draghi hat alles richtig gemacht", Interview mit Andreas Utermann, Chef von Allianz Global Investors, HB, S. 30-31

