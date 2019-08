----------

AKTIEN

----------

DEUTSCHLAND: - KNAPP BEHAUPTET - Der Dax dürfte sich am Dienstag zunächst schwer tun. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex rund zwei Stunden vor dem Start 0,10 Prozent höher auf 11 691 Punkte. Die 200-Tage-Linie als Indikator für den längerfristigen Trend, die derzeit um die 11 645 Punkte verläuft, könnte bei einem weiteren Rückschlag erneut einem Test unterzogen werden. An dieser Linie hatte der Dax sich in den vergangenen Tagen immer wieder gefangen. An den Überseebörsen in den USA, China und Japan gab es Verluste. Anleger testeten nun verstärkt die in den letzten Jahren so robusten Aktienmärkte und suchten immer mehr sichere Anlagehäfen auf wie Anleihen oder Gold, kommentierte Analyst Michael Hewson von CMC Markets UK mit Verweis auf die derzeitigen politischen Risiken in Italien und Grossbritannien, die Unruhen in Hongkong, die Krise in Argentinien sowie den internationalen Handelskonflikt.

USA: - SCHWACH - An der Wall Street mussten die Anleger am Montag einen neuen Rücksetzer verkraften. Angesichts einer sich zuspitzenden Protestwelle in Hongkong zogen es die Anleger vor, sichere Häfen aufzusuchen. Der Dow Jones Industrial weitete sein Minus bis zum Schluss auf 1,49 Prozent und 25 896,44 Punkte aus, weil sich Investoren wieder verstärkt Sorgen um die Weltwirtschaft machen.

ASIEN: - SCHWACH - Die Börsen Asiens haben am Dienstag nachgeben. Die weltweiten politischen und wirtschaftlichen Baustellen werden aktuell immer mehr zum Spielverderber. Neben dem internationelen Handelskonflikt und dem Brexit, die Sorgen um die Weltwirtschaft nähren, trüben auch die fortgesetzen Unruhen in Hongkong die Stimmung. Zudem stimmt der herbe Kursverluste des argentinischen Perso Anleger mit Blick auf Schwellenländer vorsichtiger. In Japan fiel der Nikkei 225 um mehr als ein Prozent. An Chinas Festlandbörsen ging es für den CSI 300 um rund 1 Prozent abwärts und in Hongkong knickte der Hang Seng um fast 2 Prozent ein.

DAX 11 679,68 -0,12% XDAX 11 634,36 -0,87% EuroSTOXX 50 3326,55 -0,22% Stoxx50 3057,63 -0,10% DJIA 25 897,71 -1,48% S&P 500 2883,09 -1,22% NASDAQ 100 7561,68 -1,11%

----------

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

----------

RENTEN:

Bund-Future 177,57 -0,01%

DEVISEN:

Euro/USD 1,1191 -0,21% USD/Yen 105,43 0,12% Euro/Yen 117,98 -0,09%

ROHÖL:

Brent 58,47 -0,10 USD WTI 54,86 -0,07 USD

----------

PRESSESCHAU

----------

bis 06.15 Uhr:

- Thorsten Schäfer-Gümbel, kommissarischer SPD-Vorsitzender: Soli-Abschaffung nur bei höherer Reichen-Besteuerung, Redaktionsnetzwerk Deutschland

- Haushaltspolitischer FDP-Fraktionssprecher Otto Fricke pocht auf vollständige Soli-Abschaffung, Passauer Neue Presse

- Reiner Holznagel, Präsident des Bundes der Steuerzahler, fordert Ausgleich für Einnahmeverlust infolge des Soli-Abbaus durch Einsparungen, Kürzungen und Streichungen, Rheinische Post

- Wahlkämpfende Ost-CDU macht Druck für Einigung bei Grundrente, Interview mit Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer und Brandenburgs CDU-Spitzenkandidat Ingo Senftleben

- Umweltpolitische Sprecherin der Grünen-Bundestagsfraktion, Bettina Hoffmann, kritisiert Bundesumweltministerin Svenja Schulze (SPD): Grosser Wurf gegen Plastikmüll bleibt aus, Neue Osnabrücker Zeitung

- Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) will Versorgung von Beatmungspatienten verbessern, Redaktionsnetzwerk Deutschland

- Berufswahl von Jungen und Mädchen ändert sich langsam, Zeitungen der Funke Mediengruppe

- Staatsbank KfW fördert Heizungstausch bereits mit über einer halben Milliarde Euro pro Jahr, Rheinische Post

- Linker SPD-Flügel fordert Vermögensteuer und höheren Spitzensteuersatz für Klimaschutz und Soli-Abbau, Interview mit Hilde Mattheis, Vorsitzende des Forums Demokratische Linke 21 in der SPD, Rheinische Post

- Ex-Bundesumweltminister Klaus Töpfer fordert: Stromsteuern senken, Neue Osnabrücker Zeitung

bis 23.45 Uhr:

- Finleap-Chef kritisiert Fintechs, Gespräch mit Ramin Niroumand, BöZ

- Bank Frick in Liechtenstein will das Geschäft mit Krypto-Assets ausbauen und sieht sich in einer guten Ausgangslage, Gespräch mit Verwaltungsratspräsident Mario Frick und Bank-Vorstandschef Edi Wögerer, BöZ

bis 21.00 Uhr:

- CBS und Viacom in Schlussgesprächen über Fusion, WSJ

- "Wer in Panik gerät, handelt unüberlegt", Gespräch mit Salzgitter-Chef Heinz Jörg Fuhrmann über Drohungen der Klimaaktivisten und darüber, was die Politik tun muss, damit die CO2-freie Produktion beginnen kann, FAZ

- Grünen-Fraktionschefin Katrin Göring-Eckardt hat sich dafür ausgesprochen, Massnahmen zum Klimaschutz auch mit neuen Schulden zu finanzieren/FDP-Chef Christian Lindner warnt eindringlich vor einem solchen Weg, Funke

- DIHK: Jungen und Mädchen folgen bei Berufswahl zu oft Klischees, Funke

- Linke für staatliche Regulierung von Bahn- und Flugticketpreisen, Stuttgarter Zeitung und Stuttgarter Nachrichten

- IW-Studie: Absprachen und Schattenwirtschaft kosten Unternehmen bis zu 18 Prozent ihres Umsatzes, Funke

- "Wer Fleisch isst, muss kein schlechtes Gewissen haben", Gespräch mit "Haxen Reichert"-Inhaber Thomas Reichert, FAZ

/mis

(AWP)