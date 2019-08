----------

DEUTSCHLAND: - WEITER ERHOLT - An den Börsen weltweit atmen die Anleger am Mittwoch angesichts der Verschiebung der US-Strafzölle auf chinesische Importe weiter durch, auch in Frankfurt. So taxierte der Broker IG den deutschen Leitindex Dax gut zwei Stunden vor dem Start 0,35 Prozent höher auf 11 791 Punkte. Bereits am Vortag hatte das Barometer von der Nachricht, dass die USA und China sich im Handelsstreit möglicherweise wieder annähern, profitiert und daraufhin im Plus geschlossen.

USA: - GEWINNE - An der Wall Street haben die Anleger am Dienstag nach der Schwäche zu Wochenbeginn viel Mut geschöpft. Anlass dazu gaben ihnen neue Signale im Handelsstreit mit China. Aus den USA hiess es, dass neue Zölle auf chinesische Importe in den Dezember verschoben werden. Aus China wiederum wurden baldige telefonische Verhandlungen in Aussicht gestellt. Unter den Anlegern keimte so wieder Hoffnung auf, dass es doch noch Fortschritte im festgefahrenen Zollstreit geben könnte. Nach verhaltenem Start setzte der Dow Jones Industrial zu einer frühen Rally bis auf knapp 26 427 Punkte an, was den höchsten Stand seit Anfang August bedeutete. Am Ende brachte er mit 26 279,91 Zählern ein Plus von 1,48 Prozent über die Ziellinie. Er glich so seine Vortagsverluste in etwa wieder aus.

ASIEN: - GEWINNE - Die Börsen Asiens haben am Mittwoch von leichten Entspannungssignalen im Handelsstreit zwischen den USA und China profitiert. In Japan stieg der Nikkei 225 um mehr als 1 Prozent. An Chinas Festlandbörsen ging es für den CSI 300 zuletzt um 0,84 Prozent nach oben und in Hongkong stieg der Hang Sang um 0,68 Prozent.

DAX 11750,13 +0,60% XDAX 11790,54 +1,34% EuroSTOXX 50 3357,16 +0,92% Stoxx50 3080,32 +0,74% DJIA 26279,91 +1,48% S&P 500 2926,32 +1,50% NASDAQ 100 7728,15 +2,20%

Bund-Future 177,74 +0,03%

Euro/USD 1,1171 -0,01% USD/Yen 106,54 -0,19% Euro/Yen 119,02 -0,20%

Brent 60,77 -0,53 USD WTI 56,45 -0,65 USD

bis 06.30 Uhr:

- Banken legen dreistelligen Millionenbetrag für umstrittene Cum-Cum-Deals beiseite, HB

- Eckhardt Rehberg (CDU), Haushaltsexperte der Unionsfraktion, kontert SPD: Höhere Reichensteuer nicht mit uns, Passauer Neue Presse

- Unionsfraktionsvize Hermann Gröhe (CDU) kritisiert SPD-Pläne zu Kurzarbeit und Qualifizierung, Rheinische Post

- Forschungsministerium investiert 450 Millionen in regionale Innovations-Cluster, Interview mit Forschungsministerin Anja Karliczek (CDU), Welt

- Der Spitzenkandidat der Linken in Brandenburg, Sebastian Walter, fordert Ost-Quote bei Stellenbesetzung in Behörden, Rheinische Post

- Chef der Mindestlohnkommission, Jan Zilius zieht nach fast fünf Jahren positive Bilanz, Rheinische Post

- Grosse Unterschiede bei Arbeitslosenquote - je nach Berufsgruppe, Neue Osnabrücker Zeitung

- Parkinson durch Pestizide: Linke fordert Anerkennung als Berufskrankheit für Bauern, Neue Osnabrücker Zeitung

bis 23.45 Uhr:

- EZB befeuert Immobilienmärkte, Gespräch mit Berlin-Hyp-Chef Sascha Klaus, BöZ

- In der unterfränkischen Privatkundenbank Schilling hat die Merkur Bank nach Ansicht ihres persönlich haftenden Gesellschafters ihre Traumpartnerin gefunden, Gespräch mit Marcus Lingel, BöZ

bis 21.00 Uhr:

- AMS vom Erfolg der Osram-Offerte überzeugt, Gespräch mit Finanzvorstand Michael Wachsler-Markowitsch, FAZ

- Verkauf von MAN Energy auf der Zielgeraden, Gespräch mit MAN-Energy-Solutions-Chef Uwe Lauber, FAZ

- "Wir gewinnen deutsche Kunden", Gespräch mit HSBC-Chef Noel Quinn, HB

- Bundespolizeigewerkschaft fordert von Deutscher Bahn mehr Aufsichtspersonal, HB

- Zeitungsverlagen winkt Entlastung bei teurer flächendeckender Versorgung, HB

- Infineon-Chef: Europa muss aufpassen, im globalen Konflikt zwischen

den USA und China um das Know-how der Zukunft nicht zerrieben zu werden, Gespräch mit Reinhard Ploss, HB

- Linke will Billionen-Programm für Klimaschutz, Funke

- Grünen-Spitze legt "Klimawaldprogramm" vor, Funke

- Bundesforschungsministerium investiert 450 Millionen Euro in regionale Innovations-Cluster, Welt

- Deutsche Arbeitgeber lehnen Von der Leyens Pläne für eine EU-Sozialunion ab, Welt

- Ifo-Studie: Soli-Abbau bringt 100 000 neue Jobs, HB

- Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) hat angekündigt, Kinder weitgehend vom Unterhalt ihrer pflegebedürftigen Eltern zu befreien, Funke

- Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) glaubt an Verständigung über Soldaten-Fahrten mit dem Bahn-Vorstand, Bild

- BDA-Chef Steffen Kampeter: Politik muss auf Konjunkturschwäche reagieren, Funke

- Bankenverband: Mehr Verbrauchern droht Strafzins auf Erspartes/fordert von künftiger EZB-Präsidentin Lagarde Abkehr vom Negativzins/fordert strenge Kontrolle für Facebook-Währung Libra/Bankenverbands-Chef Krautscheid: "Zahl der Banken wird weiter sinken", Funke

- "Wir brauchen einen 450 Milliarden Euro grossen Deutschlandfonds", Gespräch mit IW-Chef Michael Hüther, FAZ

- Studie: Neue Chance für die deutsche Solarindustrie, FAZ

- "Klöckner ist eine grosse Enttäuschung", Gespräch mit Nabu-Chef Olaf Tschimpke über Versäumnisse der Koalition beim Natur- und Klimaschutz und die Notwendigkeit eines CO2-Preises, HB

- Die fragile Konjunktur erfordert mehr Mut in der Finanzpolitik, Gastbeitrag von BDI-Hauptgeschäftsführer Joachim Lang, HB

