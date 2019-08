Morning Briefing International

----------

DEUTSCHLAND: - KAUM VERÄNDERT - Nach der jüngsten Erholung dürfte der Dax am Dienstag kaum verändert starten: Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex knapp zwei Stunden vor Handelsstart mit 11 723 Punkten 0,07 Prozent höher als zum Wochenstart. In der Vorwoche war der Dax unter anderem wegen Sorgen über eine Rezession mit 11 266 Punkten auf den tiefsten Stand seit sechs Monaten abgerutscht. Laut dem Portfoliomanager Thomas Altmann von QC Partners sorgt der Sprung zurück über die 200-Tage-Linie vom Vortag wieder für bessere Laune bei den Anlegern. Der gleitende Durchschnitt gilt als Gradmesser für den längerfristigen Trend.

USA: - WEITERE KURSGEWINNE - Die Hoffnung auf eine Entspannung im Handelsstreit mit China hat die Wall Street am Montag weiter angetrieben. Bereits zum Abschluss der vergangenen Woche hatte sich die zwischenzeitliche Panik, die an der US-Börse geherrscht hatte, wieder gelegt. Konjunktursorgen hatten zuvor Anleger fluchtartig aus Aktien abwandern lassen und zu Verwerfungen an den Anleihemärkten geführt. Der Dow Jones Industrial stieg am Montag um 0,96 Prozent auf 26 135,79 Punkte. Der US-Leitindex hatte schon am Freitag die 200-Tage-Durchschnittslinie wieder übersprungen, die als Indikator für den längerfristigen Trend gilt.

ASIEN: - ÜBERWIEGEND ETWAS FESTER - Die Aktienmärkte in Asien haben am Dienstag von positiven Signalen im Handelsstreit zwischen den USA und China profitiert. Die Kursausschläge hielten sich insgesamt aber in Grenzen. An Chinas Festlandbörse büsste der CSI 300 zuletzt 0,09 Prozent ein. In Hongkong legte der Hang Seng minimal um 0,06 Prozent zu. In Tokio gewann der Nikkei 225 zuletzt 0,50 Prozent hinzu.

DAX 11.715,37 1,32% XDAX 11.702,89 1,13% EuroSTOXX 50 3.369,19 1,20% Stoxx50 3.094,12 1,00% DJIA 26.135,79 0,96% S&P 500 2.923,65 1,21% NASDAQ 100 7.719,32 1,52%

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 178,26 0,04%

DEVISEN:

Euro/USD 1,1086 0,07% USD/Yen 106,56 -0,07% Euro/Yen 118,13 0,00%

ROHÖL:

Brent 59,76 +0,02 USD WTI 56,18 -0,03 USD

PRESSESCHAU

bis 7.00 Uhr:

- Die Anzahl gefälschter Artikel vor allem aus China nimmt zu und Deutschland ist in besonderem Masse betroffen, Interview mit dem parlamentarischen Staatssekretär im Bundeswirtschaftsministerium Thomas Bareiss (CDU), Zeit/NDR

- Der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) fordert unbefristete Mietpreisbremse, Interview mit DGB-Vorstandsmitglied Stefan Körzell, Neue Osnabrücker Zeitung

- Der innenpolitische Sprecher der Union im Bundestag Mathias Middelberg (CDU) fordert mehr staatliche Befugnisse im Kampf gegen Rechtsextremismus, etwa bei der Überwachung von Chatprogrammen, Neue Osnabrücker Zeitung

- "Menschen, die nach einem langen Arbeitsleben nur eine geringe Rente bekommen und diese oft durch staatliche Leistungen wie die Grundsicherung aufstocken müssen, brauchen endlich die Honorierung ihrer Lebensleistung", Interview mit Verena Bentele, Präsidentin des Sozialverbands VdK, Redaktionsnetzwerk Deutschland

- Der deutsche Handel mit Schweinefleisch ist rückläufig - weltweit wird aber mit einem deutlichen Konsumanstieg gerechnet, vor allem in Asien und Südamerika, Rheinische Post

- Eine Gruppe von Grünen-Bundestagsabgeordneten setzt sich für eine Verbesserung des öffentlichen Nahverkehrs in ländlichen Regionen ein, Redaktionsnetzwerk Deutschland

- "Wir werden bei den Startkosten für kleine Satelliten so wettbewerbsfähig wie SpaceX sein", Interview mit Daniel Metzler, Mitbegründer von Isar Aerospace, Welt

- Der Finanzinvestor Apollo Global Management erwägt, den Timeshare-Betreiber Hilton Grand Vacations zu kaufen, New York Post

bis 23.45 Uhr:

- Eine der führenden Kanzleien im Dieselskandal droht der Bundesregierung mit einer Flut von Klagen, sollte das Bundesverkehrsministerium Kläger gegen Volkswagen nicht stärker unterstützen, Spiegel

- Trotz schlechter Ernte fordert der Bauernverband für 2019 keine staatliche Hilfe, Funke

- Der frühere Vorsitzende der Monopolkommission Justus Haucap hat scharfe Kritik an der Erteilung einer Ministererlaubnis durch Wirtschaftsminister Peter Altmaier für die Fusion der mittelständischen Metallverarbeiter Miba und Zollern geübt, Welt

- Klaus Müller, Vorstandsvorsitzender des Verbraucherzentrale Bundesverbands (vzbv), hält das am Sonntag beschlossene Wohn- und Mietenpaket der Bundesregierung für nicht ambitioniert genug, HB

- Angesichts der Rekordzahl von arbeitenden Rentnern in Deutschland fordert die FDP flexiblere Regelungen für den Rentenbeginn, HB

- Der Deutsche Bauernverband spricht sich gegen ein Verbot des umstrittenen Pflanzenschutzmittels Glyphosat aus und lehnt eine Begrenzung der Nutztierzucht zugunsten des Klimaschutzes ab, Gespräch mit Präsident Joachim Rukwied, Funke

