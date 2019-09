----------

DEUTSCHLAND: - STABILISIERUNG - Nach dem Rücksetzer vom Wochenbeginn dürften sich die Kurse am deutschen Aktienmarkt am Dienstag stabilisieren. Der Ölpreis, dessen Rally die Börsen am Vortag weltweit belastet hatte, hat sich auf höherem Niveau eingependelt. Der Broker IG taxierte den Dax knapp eineinhalb Stunden vor dem Xetra-Start wenige Punkte höher bei 12 388 Zählern.

USA: - IM MINUS - Der Angriff auf saudi-arabische Ölanlagen vom Wochenende hat den Aufwärtstrend an der Wall Street erst einmal gestoppt. Am Montag schloss der US-Leitindex Dow Jones Industrial mit einem Minus von 0,52 Prozent bei 27 076,82 Punkten. Am vergangenen Donnerstag hatte der Index ein neues Rekordhoch nur knapp verpasst und am Freitag bereits merklich an Schwung verloren.

ASIEN: - UNEINHEITLICH - In Asien haben die Märkte keine einheitliche Richtung gefunden. Während es in Japan, wo es am Montag wegen eines Feiertags keinen Handel gegeben hatte, geht es ebenso wie in Südkorea leicht nach oben, während die Märkte in China im Minus sind.

DAX 12.380,31 -0,71% XDAX 12.396,41 -0,49% EuroSTOXX 50 3.518,45 -0,89% Stoxx50 3.190,04 -0,59% DJIA 27.076,82 -0,52% S&P 500 2.997,96 -0,31% NASDAQ 100 7.852,41 -0,51%

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 172,96 0,05%

DEVISEN:

Euro/USD 1,1012 0,09% USD/Yen 108,18 0,04% Euro/Yen 119,13 0,13%

ROHÖL:

Brent 68,44 -0,58 USD WTI 62,13 -0,77 USD

PRESSESCHAU

bis 6.45 Uhr:

- Advent, Cinven, Adia bieten gemeinsam für Aufzugsparte von Thyssenkrupp, FT

- Bundesaussenminister Heiko Maas (SPD) ruft zu Besonnenheit bei Ermittlungen in Saudi-Arabien auf, Rheinische Post

- WeWorks Milliarden-Börsengang dürfte sich verschieben, WSJ

- CDU-Vize Thomas Strobl drückt beim Klimaschutz aufs Tempo, Rheinische Post

- Bank J. Safra Sarasin verklagt Versicherer AIG wegen Cum-Ex-Fonds, HB

- Bundesverkehrsministerium fördert neue Laptops statt Spritspar-Technik für Lkw, Rheinische Post

- Der Präsident der Deutsche Industrie- und Handelskammertag (DIHK), Eric Schweitzer, fordert bei Klimapolitik "wirtschaftliche Vernunft", Interview, Neue Osnabrücker Zeitung

- Ralf Sikorski, Mitglied des Bundesvorstandes der Chemiegewerkschaft IG BCE und zuständig für die Tarifpolitik: "Kein Grund für Nullrunde", "Rheinischn Post"

bis 1.00 Uhr:

- DIW erwartet keinen Ölversorgungsengpass in Deutschland, Interview mit Energieexpertin Claudia Kemfert, Funke

- Der Vorsitzende des Verkehrsausschusses im Bundestag, Cem Özdemir (Grüne), hat die Verkehrspolitik der Bundesregierung als mutlos kritisiert, Interview, Welt

- Jeder Fünfte empfindet Home-Office als Belastung, Bild

- Ungarns Aussenminister Péter Szijjárt wendet sich gegen von der Leyens migrationspolitischen Pläne, Interview, Welt

bis 23.45 Uhr:

- Der DMG-Mori-Chef Christian Thönes zu Digitalisierung und Aktivisten: "Elliott ist seit vielen Jahren ein stiller Investor", Interview, BöZ

- Wirtschaftsweiser Lars Feld: "Klimawandel und Marktwirtschaft passen zusammen", Interview, BöZ

- Der japanische Roboterriese Fanuc gibt sich kämpferisch: "Chinesen laufen schnell, wir laufen schneller", Interview mit Fanuc-Chef Kenji Yamaguchi, BöZ

bis 21.00 Uhr:

- Airbus-Chef Guillaume Faury warnt vor drohenden Flugzeugzöllen, Interview, Welt

- Der Bun­des­rech­nungs­hof ta­delt in un­ge­wöhn­lich kla­rer Form die jah­re­lan­ge Nicht­ein­mi­schung des Ver­kehrs­mi­nis­te­ri­ums bei Stutt­gart 21, FAZ

- Der Reisekonzern Tui führt Gespräche mit der Ferienfluggesellschaft Condor, HB

- Ford und VW sprechen über zweites gemeinsames E-Auto, HB

- Österreichs Ex-Aussenministerin und Ölexpertin Karin Kneissl sieht keinen Anlass für Panik auf dem Ölmarkt, Interview, HB

- Bundeswirtschaftsministerium hat "keine Erkenntnisse" zu Wirkung von Klimaplänen für Flüge, FAZ

- Haniel-Chefaufseher Franz Markus Haniel zieht sich zurück, Interview mit Vorstandschef Thomas Schmidt, HB und WAZ

- BDI-Präsident Dieter Kempf wirbt dafür, mit Brasilien gerade jetzt im Gespräch zu bleiben, Interview, FAZ

(AWP)