AKTIEN

DEUTSCHLAND: - GEWINNMITNAHMEN - Nach dem deutlichen Sprung über 12 500 und 12 600 Punkte vom Vortag dürfte der Dax zur Wochenmitte zunächst etwas nachgeben. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex rund zwei Stunden vor dem Auftakt 0,16 Prozent tiefer auf 12 610 Punkte. Mit 12 682 Punkten war der Dax am Dienstag zeitweise auf den höchsten Stand seit August vergangenen Jahres geklettert. Dieses Niveau konnte er jedoch nicht halten und fiel im späten Handel auch wieder unter das Zwischenhoch vom Juli zurück.

USA: - GEWINNE - Der robuste Start in die US-Berichtssaison hat den Dow Jones Industrial am Dienstag wieder vorangetrieben. Dank überwiegend guter Unternehmenszahlen stieg der US-Leitindex um 0,89 Prozent auf 27 024,80 Punkte, nachdem er zu Wochenbeginn noch eine Verschnaufpause eingelegt hatte. Nunmehr bewegt sich das Börsenbarometer auf dem Niveau von Anfang Oktober.

ASIEN: - ÜBERWIEGEND IM PLUS - An den asiatischen Aktienmärkten geht es am Mittwoch grösstenteils nach oben. In Japan zog der Nikkei 225 im Zuge der festen Wall Street um mehr als ein Prozent an. Auch in Südkorea, wo die Notenbank erneut den Leitzins senkte, ging es nach oben. Leicht im Minus war der Markt in China . Hier sorgten unter anderem die zunehmenden Spannungen mit den USA über die Lage in Hongkong für Verunsicherung. In Hongkong selbst zog der Leitindex Hang Seng l leicht an

DAX 12'629,79 1,15% XDAX 12'654,73 1,39% EuroSTOXX 50 3'598,65 1,19% Stoxx50 3'237,40 0,76% DJIA 27'074,82 1,07% S&P 500 3'001,18 1,18% NASDAQ 100 7'955,16 1,44%

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 171,82 0,09%

DEVISEN:

Euro/USD 1,1032 0,00% USD/Yen 108,68 -0,16% Euro/Yen 119,90 -0,17%

ROHÖL:

Brent 58,92 +0,18 USD WTI 52,98 +0,17 USD

PRESSESCHAU

bis 7.00 Uhr:

- Die EU dürfte bereits diesen Mittwoch wettbewerbsrechtliche Massnahmen gegen den US-Chipkonzern Broadcom bekanntgeben, um diesen noch während der laufenden Untersuchungen wegen möglicherweise illegaler Wettbewerbspraktiken von diesen abzubringen, FT

- Deutscher Industrie- und Handelskammertag (DIHK) kritisiert digitale Defizite bei der Reform der Berufsausbildung, HB

- Das Bundesfinanzministerium wehrt sich gegen Kritik aus dem In- und Ausland staatliche Investitionen zu vernachlässigen, HB

- Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) will Jugendliche vor Werbung für Schönheits-OPs schützen, Tagesspiegel

- Kommissarische SPD-Vorsitzende Malu Dreyer dringt auf Einigung im Grundrenten-Streit bis Thüringen-Wahl, Redaktionsnetzwerk Deutschland

- DIHK-Präsident fordert stärkere Strompreissenkung durch Klimapaket, Rheinische Post

- Europäische Investitionsbank vertagt Entscheidung, ab 2020 keine fossilen Energieprojekte mehr zu finanzieren - Druck aus Deutschland, FT

- Deutschland hält Brexit-Verschiebung wegen technischer Fragen laut EU-Kreisen bis zum 1. Januar für unabdingbar, Times

bis 23.45 Uhr:

- Arzneimittelunternehmen verhandeln über Beilegung von Opioid-Klagen für 18 Milliarden US-Dollar, WSJ

- Gespräche zwischen DekaBank und Helaba über eine vertiefte Kooperation schauen sich die Sparkassen im Südwesten "mit Interesse an und werden sehen, ob es dabei auch für die LBBW möglicherweise Ansatzpunkte zur Zusammenarbeit gibt", Gespräch mit Sparkassenverband-Baden-Württemberg-Präsident Peter Schneider, BöZ

- Der Euro-Rettungsschirm ESM hat einen neuen Fahrplan ausgearbeitet, der bis 2028 einen Weg zur Vollendung der Bankenunion aufzeigt, BöZ

bis 21.00 Uhr:

- Finanzaufsicht Bafin lässt neuerlichen Wirecard-Kurseinbruch in laufende Untersuchung einfliessen, Börse Online

- Bulgarien bietet VW mehr Geld im Wettstreit mit der Türkei, FAZ

- Start der Digitalwährung Libra im ersten Halbjahr 2020 möglich, Gespräch mit Facebook-Manager David Marcus, HB

- Studie: Jeder zehnte Chemie-Arbeitsplatz hängt an der Autoindustrie, HB

- Die Bundesregierung will die öffentlichen Zuschüsse zur Stärkung des öffentlichen Nahverkehrs etwas stärker anheben als geplant, Spiegel

- UBS-Verwaltungsratspräsident kritisiert deutlich die Politik der EZB und ihres Präsidenten Mario Draghi, Gespräch mit Axel Weber, FAZ

- Deutschland hat in den letzten Jahren für 1,7 Milliarden Euro Waffen an die Türkei verkauft, Funke

- Im Ringen mit der Union um die Grundrente will der Bundesfinanzminister eine grosse Lösung für möglichst viele betroffene Rentner durchsetzen, Gespräch mit Olaf Scholz (SPD), Funke

- Bundesregierung blockierte auf EU-Ebene schärfere Türkei-Massnahmen, Bild

- "Wir erleben eine Zäsurin der Weltwirtschaft", Gespräch mit Ifo-Chef Clemens Fuest, HB

- "Wir wollen von Europa respektiert werden", Gespräch mit Indonesiens Industrieminister Airlangga Hartarto, HB

- "Wir brauchen ein duales System für die ältere Generation", Gespräch mit Adecco-Chef Alain Dehaze, HB

- "Ich bin nicht besessen von Digitalisierung", Gespräch mit Van Cleef & Arpels-Chef Nicolas Bos, HB

- Verfassungsrechtler warnen vor Grundgesetz-Verstoss bei Grundrente, FAZ

(AWP)