Morning Briefing International

AKTIEN

DEUTSCHLAND: - GEWINNE - Nach dem schwächeren Wochenausklang dürfte der Dax am Montag wieder zulegen. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex rund zwei Stunden vor dem Auftakt 0,37 Prozent höher auf 12 680 Punkte. Mit 12 814 Punkten war der Dax am Donnerstag auf einen weiteren Höchststand seit August vergangenen Jahres geklettert, kam dann aber etwas zurück. Ein Grund für die Feierlaune der Anleger war Optimismus für ein Ende des Brexit-Theaters zwischen der EU und Grossbritannien. Noch ist es allerdings nicht so weit: Das britische Parlament hatte am Samstag eine Entscheidung über ein in der Vorwoche erzieltes Abkommen verschoben. Möglicherweise kommt es allerdings am heutigen Montag zur Abstimmung. Die Entscheidung darüber will Parlamentspräsident John Bercow am späten Nachmittag im Unterhaus in London bekanntgeben. Gibt er den Weg dafür frei, könnten die Abgeordneten noch am selben Tag abstimmen.

USA: - VERLUSTE - Kurseinbrüche bei Boeing und bei Johnson & Johnson sowie schwache Konjunkturdaten aus China haben den US-Anlegern zum Wochenende die Stimmung vermiest. Die wichtigsten Aktienindizes schlossen am Freitag teils recht deutlich im Minus. Die zweitgrösste Volkswirtschaft der Welt bekommt zunehmend die Folgen des Handelsstreits mit den USA zu spüren: Das Wirtschaftswachstum Chinas war im dritten Quartal deutlich zurückgegangen. Ferner ist weiterhin unklar, ob der britische Premierminister Boris Johnson an diesem Samstag den mit der Europäischen Union geschlossenen Brexit-Deal durch das Parlament bringt. Der Dow Jones Industrial fiel um 0,95 Prozent auf 26 770,20 Punkte.

ASIEN: - ÜBERWIEGEND GEWINNE - Die Börsen Asiens haben zum Wochenstart überwiegen zugelegt. Der CSI 300 mit den 300 wichtigsten Aktien an den chinesischen Festlandbörsen stieg zuletzt um 0,16 Prozent und für den Hang-Seng-Index in Hongkong ging es um 0,25 Prozent nach oben. In Tokio legte der Nikkei 225 ebenfalls moderat zu und trotzte damit etwas schwächer als gedachten Exportdaten.

DAX 12 633,60 -0,17% XDAX 12 660,69 0,08% EuroSTOXX 50 3579,41 -0,26% Stoxx50 3216,53 -0,30% DJIA 26 770,20 -0,95% S&P 500 2986,20 -0,39% NASDAQ 100 7868,49 -0,93%

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 171,29 +0,01%

DEVISEN:

Euro/USD 1,1161 -0,09% USD/Yen 108,51 0,10% Euro/Yen 121,12 0,01%

ROHÖL:

Brent 59,25 -0,17 USD WTI 53,66 -0,12 USD

PRESSESCHAU

- Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) will deutschen Weltraumbahnhof prüfen, Interview, Bild

- Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) kritisiert EU-Sperre für Albanien und Nordmazedonien, Interview, Bild

- FDP will mit Steueranreizen Ost-Wirtschaft helfen, Zeitungen der Funke Mediengruppe

- Der Staatsminister für Europa im Auswärtigen Amt, Michael Roth (SPD), ist offen für eine kurze Brexit-Verlängerung: "Der Brexit ist kein Spiel, sondern bitterer Ernst", Interview, Rheinische Post

- Aussenhandelspräsident Holger Bingmann warnt vor Schäden trotz Brexit-Abkommens, Rheinische Post

- Bislang wurden knapp 30 Prozent Wahlbeteiligung beim SPD-Mitgliedervotum abgegeben, Rheinische Post

- Die Präsidentin des CDU-Wirtschaftsrats Astrid Hamker wirft ihrer Parteifreundin und künftigen EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen vor, dass die Agenda für ihre bevorstehende Amtszeit "zu viel Zeitgeist und zu wenig ökonomische Vernunft" enthalten würde, Rheinische Post

- Der Unternehmenschef des britischen Finanzunternehmens Standard Chartered, Bill Winters, plant eine freiwillige Lohnkürzung, um den Streit über seine Pensionszulage zu beenden, FT

- London wird seinen Status als Top-Finanzzentrum unabhängig von dem Ausgang des Brexit beibehalten, Interview mit dem neuen Europa-Chef der Citigroup David Livingstone, FT

- Thomson Reuters hat mit der Suche nach einem neuen Unternehmenschef begonnen, FT

bis 20.30 Uhr:

- "Um es klar zu sagen: Ein CO2-Preis muss wehtun", Gespräch mit Munich-Re-Finanzchef Christoph Jurecka über die anstehende Hurrikansaison in den USA, die neuen Quartalszahlen des Konzerns und die Bedeutung des Klimawandels für das Geschäft, HB

- "Wir spüren die Konkurrenz", Gespräch mit Rewe-Vorstand Jan Kunath über das Liefergeschäft, HB

- Wanderschuh-Marke Hanwag verlässt Intersport, HB

- Politiker der schwarz-roten Koalition haben sich offen für eine Verlängerung der Brexit-Frist gezeigt, Welt

- Der Verhandlungsführer der Arbeitgeber in der laufenden Tarifrunde für die Chemieindustrie hat die IG BCE aufgefordert, "ihre Ansprüche und ihre Erwartungshaltung deutlich" herunterzuschrauben, Gespräch mit Georg Müller, Rheinpfalz

- Bundestagsvizepräsidentin Claudia Roth (Grüne) fordert einen Ausstieg aus dem EU-Türkei-Flüchtlingsabkommen und stärkeren wirtschaftlichen Druck auf den türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan, um ihn im Nordsyrien-Krieg zum Einlenken zu bewegen, Gespräch, Welt

- Die FDP will mit auf zehn Jahre befristeten Steueranreizen für Investoren den Wirtschaftsstandort Ostdeutschland attraktiver machen, Funke

- Sicherheitsforscher verwandeln Smart Speaker von Amazon und Google in Abhörwanzen, Spiegel

- "Die Deutschen müssen ihr Sparverhalten ändern", Gespräch mit Tobias Adrian, Leiter der IWF-Finanzmarktabteilung, HB

- "Wir sollten experimentieren", Gespräch mit Ökonom Paul Collier, HB

- "Das Vertrauen ist zerstört", Gespräch mit Edelman-Chef Richard Edelman über das Imgage von "Made in Germany", HB

- Die Neuordnung der Grundsteuer ist unnötig kompliziert, Gastbeitrag von Ifo-Chef Clemens Fuest, HB

- Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) kritisiert EU-Gipfelentscheid zu Albanien und Nordmazedonien/greift den Vorstoss des Bundesverbands der Deutschen Industrie (BDI) zur Errichtung eines Weltraumbahnhofs in Deutschland auf, Bild

