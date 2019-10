---------- AKTIEN

DEUTSCHLAND: - LEICHT IM PLUS - Nach der jüngsten Rally ist der Dax laut Charttechnikern zwar deutlich überkauft, die Bullen lassen aber scheinbar noch keine grösseren Gewinnmitnahmen zu: Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex rund zwei Stunden vor dem Auftakt wenige Punkte höher auf 12 950 Punkten. Ein Rekord im marktbreiten US-Index S&P 500 nach Aussagen des US-Präsidenten zum Verlauf der Handelsgespräche mit China sorgt weiter für Optimismus. Mit 12 986 Punkten hatte der Dax zu Wochenbeginn einen weiteren Höchststand seit Juni vergangenen Jahres erreicht. Der Dax befindet sich in seiner vierten Gewinnwoche und legte alleine seit dem Zwischentief Anfang des Monats fast 9 Prozent zu. Die Berichtssaison findet an diesem Dienstag im Dax mit aktuellen Geschäftszahlen von Fresenius, FMC und Beiersdorf ihre Fortsetzung. Bereits am Vorabend legte die Deutsche Börse vor.

USA: - FREUNDLICH - Die US-Börsen haben sich am Montag wieder mehrheitlich zu Rekorden aufgeschwungen. Dem Leitindex Dow Jones Industrial gelang es immerhin, erneut die Hürde von 27 000 Punkten zu überwinden. Auftrieb gaben Aussagen des US-Präsidenten zum Verlauf der Handelsgespräche mit China. Donald Trump hatte vor Journalisten gesagt: "Wir sind dem Zeitplan voraus." Das stimmte die Anleger optimistisch. Zum Handelsschluss rückte der Dow um 0,49 Prozent auf 27 090,72 Punkte vor. Bis zu seinem bisherigen Rekord im Juli bei knapp unter 27 400 Punkten ist es damit nicht mehr weit. Neue Höhen erklommen zugleich der marktbreite S&P 500 und die technologielastigen Nasdaq-Indizes: Der S&P 500 gewann letztlich 0,56 Prozent auf 3039,42 Punkte. Der Nasdaq-Auswahlindex 100 kletterte um 1,01 Prozent auf 8110,70 Punkte.

ASIEN: - NIKKEI ERNEUT IM PLUS - An den asiatischen Aktienmärkten hat es am Dienstag keine einheitliche Tendenz gegeben. Während es in Indien und Japan nach oben ging, waren die Börsen in China und Hongkong leicht im Minus. In Tokio setzte Nikkei 225 seinen Höhenflug fort und legte den siebten Handelstag in Folge zu. Der japanische Leitindex gewann rund ein halbes Prozent auf 22 974,13 Punkte. Leicht nach unten ging es dagegen in China und Hongkong. Der CSI 300 mit den 300 wichtigsten Aktien an den chinesischen Festlandbörsen büsste zuletzt x,xx Prozent ein. Der Index hatte in der Hoffnung auf ein baldiges Ende des Handelskonflikts zwischen China und den USA zwei Tage in Folge zugelegt.

DAX 12.941,71 0,37% XDAX 12.958,28 0,52% EuroSTOXX 50 3.625,69 0,03% Stoxx50 3.282,77 -0,09% DJIA 27.090,72 0,49% S&P 500 3.039,42 0,56% NASDAQ 100 8.110,67 1,01%

RENTEN:

Bund-Future 170,63 0,21%

DEVISEN:

Euro/USD 1,1093 -0,06% USD/Yen 108,98 0,02% Euro/Yen 120,90 -0,04%

ROHÖL:

Brent 61,28 -0,29 USD WTI 55,48 -0,33 USD

- BARCLAYS HEBT TLG IMMOBILIEN AUF EQUAL WEIGHT (UNDERW.) - ZIEL 27,10 (23) EUR - GOLDMAN SENKT ZIEL FÜR COVESTRO AUF 52 (53) EUR - 'BUY' - HSBC HEBT WASHTEC AUF 'BUY' (HOLD) - ZIEL 54 (57) EUR - RBC HEBT ZIEL FÜR DAIMLER AUF 61 (59) EUR - 'OUTPERFORM' - JEFFERIES HEBT ZIEL FÜR ALPHABET A-AKTIE AUF 1550 (1500) USD - 'BUY' - DEUTSCHE BANK SENKT ZIEL FÜR ALPHABET C-AKTIE AUF 1550 (1600) USD - 'BUY' - JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR ALPHABET A-AKTIE AUF 1460 (1420) USD - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR ALPHABET C-AKTIE AUF 1460 (1420) USD - 'OVERWEIGHT' - CREDIT SUISSE HEBT ZIEL FÜR FACEBOOK AUF 260 (250) USD - 'OUTPERFORM' - BERENBERG HEBT ZIEL FÜR ENGIE AUF 18 (16) EUR - 'BUY' - CREDIT SUISSE SENKT NOKIA AUF 'NEUTRAL' (OUTPERFORM) - ZIEL 3,85 (5,70) EUR - CREDIT SUISSE SENKT ZIEL FÜR AB INBEV AUF 87 (97) EUR - 'OUTPERFORM' - GOLDMAN NIMMT PRUDENTIAL MIT 'BUY' WIEDER AUF - ZIEL 1560 PENCE - JPMORGAN SENKT ZIEL FÜR CAIRN ENERGY AUF 268 (272) PENCE - 'OVERWEIGHT'

bis 6.45 Uhr: - US-Offizier will Trump in Ukraine-Affäre schwer belasten, New York Times, Washington Post - SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil fordert ehrgeizigere Digitalpolitik, Redaktionsnetzwerk Deutschland - Der US-E-Zigaretten-Hersteller Juul Labs plant, bis Ende des Jahres rund 500 Stellen abzubauen, WSJ - Der US-Erdölraffinerie-Konzern Marathon Petroleum bereitet sich auf die Ausgliederung seiner Tankstellenkette vor und erwägt, die Geschäftsführung drastisch zu verändern, um die aktivistischen Aktionäre wie etwa Elliott Management zu beruhigen, WSJ - Der chinesische Internetkonzern ByteDance, dem auch die Video-App TikTok gehört, liebäugelt mit einem Börsengang in Hongkong im ersten Quartal 2020, FT - Anlageverwalter Pimco scheut US-Unternehmensanleihen aus Angst vor einem möglichen raschen Kursrückgang, Interview mit Investment-Chef Dan Ivascyn, FT

bis 22.45 Uhr: - Operativ defizitäre Privatbank will Volumen der verwalteten Mittel binnen fünf Jahren auf gut 20 Milliarden Euro mehr als verdoppeln, Gespräch mit Vorstandschef Matthias Schellenberg, BöZ - Volksbanken erwägen Negativzinsen an ihre Kunden weiterzureichen, HB - Der digitalpolitische Sprecher der Unions-Bundestagsfraktion, Tankred Schipanski, hat sich für die Einführung eines Gütesiegels für Algorithmen ausgesprochen, HB - CDU-Wirtschaftsstaatssekretär Bareiss sorgt sich nach Thüringen-Wahl um Standort Deutschland, HB - Betriebsauflösungen werden als Sanktion aus dem Gesetzentwurf zur Bekämpfung von Unternehmenskriminalität gestrichen, HB - "Die Winterspiele sind eine Blamage", Gespräch mit Burton-Chefin Donna Carpenter, HB - "Das finde ich nicht in Ordnung", gespräch mit Inkassoverbands-Ombudsfrau Brigitte Zypries (SPD) über die geplante Senkung der Inkassogebühren, HB - "Deutschland setzt auf die Industrien von gestern", Gespräch mit Ökonom Patrick Artus, FAZ

bis 21.00 Uhr: - Sigmar Gabriel: "Ich bin nicht offiziell vom VDA angesprochen worden", Zeit

TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 DEU: Fresenius, Q3-Zahlen 07:00 DEU: FMC, Q3-Zahlen 07:00 DEU: Kuka, Q3-Zahlen 07:00 DEU: Varta, Q3-Zahlen 07:30 DEU: Symrise, Q3-Zahlen 07:30 DEU: Beiersdorf, Q3-Zahlen (Call 10.30 h) 07:30 DEU: Comdirect, Q3-Zahlen 07:30 FRA: Orange, Q3-Zahlen 07:30 FIN: Stora Enso, Q3-Zahlen 08:00 GBR: BP, 9Monatszahlen 08:00 SWE: Vattenfall, Q3-Zahlen 11:45 USA: Pfizer, Q3-Zahlen 12:15 USA: S&P Global, Q3-Zahlen 12:45 USA: Merck & Co, Q3-Zahlen 13:00 USA: Kellogg, Q3-Zahlen 13:00 USA: General Motors, Q3-Zahlen 14:00 DEU: Deutsche Börse, Call zu den Q3-Zahlen 18:00 FRA: L'Oreal, Q3-Umsatz 21:05 USA: Mattel, Q3-Zahlen 21:05 USA: Mondelez, Q3-Zahlen 21:15 USA: Allstate, Q3-Zahlen 21:20 USA: AMD, Q3-Zahlen 22:00 DEU: Morphosys, Q3-Zahlen TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE DEU: BaFin, Jahreskonferenz, Bonn ITA: Pirelli, Q3-Zahlen USA: Amgen, Q3-Zahlen USA: Corning, Q3-Zahlen USA: Mastercard, Q3-Zahlen USA: Conoco Phillips, Q3-Zahlen USA: Electronic Arts, Q2-Zahlen USA: Edison, Q3-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 00:30 JPN: Verbraucherpreise 10/19 08:30 FRA: Verbrauchervertrauen 10/19 09:00 ESP: Einzelhandelsumsatz 09/19 12:00 IRL: Einzelhandelsumsatz 09/19 15:00 USA: Schwebende Hausverkäufe 09/19 15:00 USA: Verbrauchervertrauen 10/19 SONSTIGE TERMINE 09:00 DEU: Medien-Roundtable der Chinesischen Handelskammer in Deutschland (CHKD) zu chinesischen Investitionen in Deutschland und Europa, Berlin 09:25 DEU: Digital-Gipfel 2019 der Bundesregierung. Schwerpunkt des Treffens in Dortmund ist das Thema digitale Plattformen. +0925 Eröffnung durch NRW-Ministerpräsident Armin Laschet und Bundeswirtschafts- minister Peter Altmaier (beide CDU). +1100 Pk mit Peter Altmaier und Achim Berg, Präsident des Branchenverbandes Bitkom e.V. +1530 Rundgang Bundeskanzlerin Angela Merkel und Peter Altmaier 09:30 DEU: Strafprozess wegen Steuerhinterziehung (Cum-Ex) - 10. Verhandlungstag 10:00 DEU: OLG Celle verhandelt über die Berufung gegen ein Urteil zur Klage des Autobahnkonsortiums A1 mobil gegen die Bundesrepublik Deutschland, Celle 10:00 DEU: Pressegespräch Unternehmensverband Hafen Hamburg zu aktueller Situation und Perspektiven für den Hafen Hamburg, Hamburg 10:15 DEU: Finanzmarktkonferenz Deutsche Bundesbank: "Nachhaltige Finanzen - ein Game Changer für unser Finanzsystem?" u.a. mit Bundesbank-Präsident Jens Weidmann, Bundesfinanzminister Olaf Scholz, Frankfurt 11:00 DEU: Pk Bund der Steuerzahler (BdSt) zur Vorstellung Schwarzbuch 2019/20 über Steuerverschwendung, Wiesbaden 11:00 DEU: Pk Weltspartag 2019 - Vorstellung des Vermögensbarometers, Berlin 11:00 SAF: Volkswagen startet eGolf-Pilotprojekt in Afrika 14:00 DEU: Oberlandesgericht verkündet Entscheidung zu Schadenersatz-Urteilen gegen Porsche SE im Zusammenhang mit dem VW-Dieselskandal, Stuttgart DEU: Bund Deutscher Versicherungskaufleute (VdK) verklagt Check 24 - mündliche Verhandlung. Der Verband wirft dem Onlinemakler vor, mit Jubiläumsrabatten für den Abschluss von Versicherungsverträgen gegen die gesetzlichen Vorschriften verstossen zu haben. München

KONJUNKTURPROGNOSEN FÜR DIE EUROZONE, UK UND DIE USA

Prognose Vorwert EUROZONE 08.45 Uhr Frankreich Verbrauchervertrauen Oktober (Punkte) 104 104 VEREINIGTES KÖNIGREICH --- keine marktbewegenden Daten erwartet --- USA 14.00 Uhr Case-Shiller-Hauspreisindex, Aug Monatsvergleich -0,10 +0,02 Jahresvergleich +2,10 +2,00 15.00 Uhr Verbrauchervertrauen Conf. Board, Okt 128,0 125,1 (in Pkt) Schwebende Hausverkäufe, Sept +0,8 +1,6

