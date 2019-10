----------

AKTIEN

DEUTSCHLAND: - LEICHTE GEWINNE ERWARTET - Die Bullen bleiben im Dax trotz zurückhaltender Signale der US-Notenbank am Drücker: Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex rund zwei Stunden vor dem Auftakt 0,10 Prozent höher auf 12 923 Punkte. Der Dax gilt bei Charttechnikern nach seiner Rally zwar als deutlich überkauft, bei Gewinnmitnahmen finden sich bisher jedoch schnell neue Käufer - wie tags zuvor beim zwischenzeitlichen Rutsch auf 12 830 Punkte. Nach drei Zinssenkungen in Folge hat die Fed am Vorabend klare Signale für eine Pause bei den Zinsschritten geliefert.

USA: - GEWINNE NACH ZINSSENKUNG - Nach der dritten Zinssenkung in diesem Jahr durch die US-Notenbank haben die US-Börsen am Mittwoch zugelegt. Der marktbreite Index S&P 500 stieg sogar auf ein Rekordhoch. Die Notenbanker reduzierten die Spanne für den Leitzins auf 1,50 bis 1,75 Prozent. Der Arbeitsmarkt bleibe stark und die wirtschaftliche Aktivität nehme mit moderatem Tempo zu, teilte die Fed mit. Gleichzeitig signalisierte die Fed eine Zinspause. Der Dow Jones Industrial kletterte um 0,43 Prozent auf 27 186,69 Punkte und damit auf den höchsten Stand seit Mitte September.

ASIEN: - ÜBERWIEGEND KURSGEWINNE - Die asiatischen Aktienmärkte haben am Donnerstag überwiegend Kursgewinne verzeichnet. Der japanische Leitindex Nikkei 225 schloss 0,4 Prozent höher. Moderat nach unten ging es dagegen in China. Der CSI 300 mit den 300 wichtigsten Aktien an den chinesischen Festlandbörsen büsste zuletzt 0,04 Prozent ein, während der Hang Seng in Hongkong um gut ein Prozent zulegte.

DAX 12.910,23 -0,23% XDAX 12.941,38 0,03% EuroSTOXX 50 3.620,29 -0,05% Stoxx50 3.289,17 0,26% DJIA 27.186,69 0,43% S&P 500 3.046,77 0,33% NASDAQ 100 8.083,11 0,44%

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 171,26 -0,04%

DEVISEN:

Euro/USD 1,1161 0,09% USD/Yen 108,69 -0,15% Euro/Yen 121,31 -0,05%

ROHÖL:

Brent 60,86 +0,25 USD WTI 55,19 +0,12 USD

PRESSESCHAU

bis 7.00 Uhr:

- Der stellvertretende CDU-Vorsitzende Thomas Strobl hat an seine Partei appelliert, die Führungsdebatte einzustellen, Interview, Funke

bis 5.01 Uhr:

- Die stellvertretende CDU-Vorsitzende Julia Klöckner hat die Union vor einer verfrühten Debatte über die nächste Kanzlerkandidatur gewarnt, Funke

- CDU-Generalsekretär Ziemiak fordert Ende der Personaldebatten, Bild

bis 22.20 Uhr:

- Ex-EZB-Chefvolkswirt Otmar Issing: "Unabhängigkeit der EZB wird in Frage gestellt", BöZ

- Die Private-Equity-Branche rechnet in Deutschland mit einem Jahr auf dem Rekordniveau der beiden zurückliegenden Jahre, FAZ

- CDU will Huawei als Sponsor von Parteitag ausschliessen, Bild

- Fondsmanagerin Alexandra Annecke von Union Investment über die Deutsche Bank: "Die Rahmenbedingungen werden weiter schwierig bleiben", HB

bis 21.00 Uhr:

- Naval-Chef drängt auf europäische Schiffsprojekte, HB

- Chef der Allgemeinen Ortskrankenkassen (AOK), Martin Litsch, kritisiert Preispolitik der Pharmakonzerne, Wiwo

- Deutscher Gewerkschaftsbund (DGB) fordert Finanzminister Olaf Scholz (SPD) auf, von der schwarzen Null abzurücken und mehr zu investieren, HB

- Das deutsch-französische Kampfflugzeug-Projekt FCAS stockt, HB

