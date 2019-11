Morning Briefing International

----------

AKTIEN

DEUTSCHLAND: - ATEMPAUSE - Der Dax dürfte sich am Mittwoch nach seiner jüngsten Rally zunächst kaum von der Stelle bewegen. Nachdem der Dax am Vortag unterm Strich schon nicht gross vom Fleck kam, signalisierte die Taxe des Broker IG nun am Morgen ein Minus von 0,1 Prozent auf 13 135 Punkte. Der deutsche Leitindex verbleibt damit aber auf seinem höchsten Niveau in diesem Jahr. Nachdem zuletzt die neuen Hoffnungen im US-chinesischen Handelsstreit zumindest auf ein Teilabkommen die Märkte beflügelt hatten, ist nun unter Börsianern von einer Verschnaufpause die Rede. Neue Impulse könnten zur Wochenmitte vor allem von der Berichtssaison, aber auch einigen Wirtschaftsdaten kommen. Am Morgen werden Auftragsdatsdaten aus der deutschen Industrie erwartet.

USA: - DURCHWACHSEN NACH RALLY - Ungebrochene Hoffnungen auf einen Durchbruch im Handelsstreit haben am US-Aktienmarkt für Rekordstände gesorgt. Sowohl der Dow Jones Industrial als auch der Nasdaq 100 erreichten am Dienstag im frühen Handel Höchstmarken. Doch rasch verliess die Anleger der Mut wieder. Die Gewinne bröckelten zum Teil ab. Der Dow, der bis auf 27 560 Punkte gestiegen war, ging mit einem Plus von 0,11 Prozent auf 27 492,63 Punkte aus dem Tag. Der technologielastige Nasdaq 100 verlor 0,01 Prozent auf 8210,18 Punkte, war allerdings zeitweise bis auf 8229 Punkte nach oben geklettert. Der S&P 500 sank um 0,12 Prozent auf 3074,62 Zähler.

ASIEN: - UNEINHEITLICH - An den zuletzt gut gelaufenen Börsen Asiens haben die Anleger am Mittwoch erst einmal Gewinne mitgenommen. Der CSI 300 mit den 300 wichtigsten Aktien an den chinesischen Festlandbörsen fiel zuletzt um 0,23 Prozent, während der Hang Seng in Hongkong um 0,10 Prozent zulegte. In Japan legte der Nikkei 225 ebenfalls leicht zu. Zuletzt hatte die Aussicht auf eine Teileinigung im Handelsstreit zwischen den USA und China die Konjunktursorgen an den Märkten gemildert und den Kursen Auftrieb verliehen.

DAX 13'148,50 0,09% XDAX 13'151,31 0,12% EuroSTOXX 50 3'676,52 0,31% Stoxx50 3'321,65 0,19% DJIA 27'492,63 0,11% S&P 500 3'074,62 -0,12% NASDAQ 100 8'210,18 -0,01%

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 170,39 -0,02%

DEVISEN:

Euro/USD 1,1076 0,04% USD/Yen 109,07 -0,10% Euro/Yen 120,81 -0,06%

ROHÖL:

Brent 62,72 -0,24 USD WTI 57,04 -0,19 USD

PRESSESCHAU

TOP-THEMA:

- Das Technologieunternehmen Xerox will laut Kreisen ein Übernahmeangebot für HP im Wert von 27 Milliarden US-Dollar machen, WSJ

bis 7.15 Uhr:

- Regierung zieht Halbzeitbilanz: "Viel erreicht", "Noch viel zu tun", Funke und Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND)

- Juso-Chef Kevin Kühnert will auf dem SPD-Parteitag im Dezember über eine Abschaffung aller Hartz-IV-Sanktionen abstimmen lassen, Interview, Rheinische Post

bis 7.00 Uhr:

- Der irische Billigflieger Ryanair hat mindestens drei Flugzeuge des Modells Boeing 737 wegen Rissen zwischen Tragflächen und Rumpf am Boden behalten ohne die Öffentlichkeit zu informieren, The Guardian

- Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) will Plan der Bankenunion vorantreiben, FT

- Das deutsche Unternehmen ACI Systems Alemania (ACISA) will das von Boliviens Regierung angekündigte Ende des Gemeinschaftsprojekts zur Lithium-Gewinnung nicht hinnehmen und sucht Hilfe bei Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier, Spiegel

- Südwest-DGB will offen über Verbeamtung diskutieren und fordert eine Bürgerversicherung für alle Beschäftigten, Stuttgarter Zeitung

bis 23.45 Uhr:

- EU will Libra & Co rasch regulieren, BöZ

bis 21.00 Uhr:

- "Bis 2025 ist niemand mit dem digitalen Umbau fertig", Gespräch mit Munich-Re-Chef Joachim Wenning, HB

- "Ich will verstehen, was in Europa passiert", Gespräch mit Uber-Produktchef Manik Gupta, HB

- Tafeln fordern staatliche Unterstützung, Funke

- Nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts zum Sanktionsrecht hat Grünen-Chef Robert Habeck eine grundlegende Reform des Hartz-IV-Systems gefordert, Funke

- Sigmar Gabriel verzichtet auf VDA-Vorsitz, HB

- Grüne fordern Recht auf Wohnungstausch / Mieterbund begrüsst Vorstoss / Wohnungswirtschaft bezweifelt Rechtmässigkeit, Funke

- Halbzeit der Groko: Kritik von Arbeitgebern und Lob von Gewerkschaften für Regierungsarbeit, Funke

- Bundesregierung bekräftigt in Halbzeitbilanz Anspruch, bis 2021 weiterzumachen und bietet Kommunen Hilfe bei Altschulden an, Funke

- "Es gibt keinen klaren Ausstieg", Gespräch mit Autoprofessor Stefan Bratzel über E-Mobilität-Förderprogramm, HB

- Der Disput um den Steuerbonus für Forschung in und für Unternehmen ist beigelegt, HB

- "Die DDR war wie Nordkorea", Gespräch mit Intershop-Gründer Stephan Schambach, FAZ

