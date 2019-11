Morning Briefing International

----------

AKTIEN

DEUTSCHLAND: - ETWAS LEICHTER ERWARTET - Nach dem zuletzt starken Lauf auf ein Hoch seit Anfang 2018 dürfte es der Dax am Freitag langsamer angehen lassen. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex rund zwei Stunden vor dem Auftakt mit 0,37 Prozent im Minus bei 13 241 Punkten. Zuletzt war er weiter beflügelt worden von einer sich abzeichnenden Einigung der USA und China auf eine schrittweise Reduzierung der Strafzölle. Seit dem Zwischentief von Anfang Oktober hat der Dax dank der Hoffnungen auf einen Etappenerfolg im Handelsstreit mittlerweile schon einen fast 12 Prozent gewonnen, in dieser Woche sind bislang nochmals 2,5 Prozent dazu gekommen.

USA: - KURSGEWINNE - Die Aussicht auf eine Reduzierung der im Handelskrieg von den USA und China erhobenen Strafzölle hat am Donnerstag die US-Börsen auf Höchststände getrieben. Allerdings ging den Kursen im späten Handel ein wenig die Luft aus. Zwar schloss der Dow Jones Industrial mit einem Aufschlag von 0,66 Prozent auf 27 674,80 Punkte. Bei den Leitindizes S&P 500 und Nasdaq 100 fielen die Gewinne jedoch geringer aus. Etwa zweieinhalb Stunden nach der Startglocke hatten alle drei Börsenbarometer Höchststände erreicht.

ASIEN: - WENIG BEWEGUNG - Die Aktienmärkte in Asien haben zum Wochenausklang kaum noch zugelegt. Fortschritte im Handelsstreit zwischen den USA und China hatten die Aktienmärkte in den vergangenen Tagen bereits deutlich in die Höhe getrieben. Am Freitag trat der CSI 300 mit den 300 wichtigsten Aktien an den chinesischen Festlandbörsen auf der Stelle, während der Hang Seng in Hongkong um 0,58 Prozent fiel. In Japan schloss der Nikkei 225 am Freitag hingegen mit Kursgewinnen von 0,3 Prozent. Für die laufende Woche bedeutet dies Gewinne von rund 2,4 Prozent.

DAX 13.289,46 0,83% XDAX 13.270,28 0,74% EuroSTOXX 50 3.706,68 0,49% Stoxx50 3.339,76 0,14% DJIA 27.674,80 0,66% S&P 500 3.085,18 0,27% NASDAQ 100 8.219,65 0,29%

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 169,59 0,02%

DEVISEN:

Euro/USD 1,1052 0,06% USD/Yen 109,26 -0,01% Euro/Yen 120,76 0,05%

ROHÖL:

Brent 62,15 -0,14 USD WTI 56,93 -0,22 USD

PRESSESCHAU

bis 7.00 Uhr:

- Fall Osram: Finanzaufsicht billigt erstmals Offerte durch Nichtstun, FAZ

- 5G-Netz: CDU-Bundestagsabgeordnete Patrick Sensburg (CDU) warnt vor Einflussnahme aus den USA und China, Rheinische Post

- Helmut Dedy, Hauptgeschäftsführer des Deutschen Städtetages, will Ausgleich für hohe Kosten durch neues Pflege-Gesetz, Redaktionsnetzwerk Deutschland

- DIHK: Bau von Infrastruktur muss schneller und einfacher werden, Redaktionsnetzwerk Deutschland

- Der wirtschaftspolitische Sprecher der Unionsfraktion im Bundestag, Joachim Pfeiffer (CDU), will angesichts der Streiks im Tarifkonflikt der Lufthansa die Macht kleiner Gewerkschaften weiter einschränken, Rheinische Post

- SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach ärgert sich über Promi-Empfehlungen für Scholz und Geywitz im Kampf um Parteivorsitz, Kölner Stadt-Anzeiger

- Agrarverband DLG fordert Einsatz von Genscheren-Technik bei Pflanzenzüchtung, Interview mit DLG-Präsident Hubertus Paetow, Neue Osnabrücker Zeitung (NOZ)

- CDU-Parlamentarier Stefan Rouenhoff fordert harte Gangart in Handelspolitik mit USA und China, Rheinische Post

bis 23.45 Uhr:

- Amazaons Fire TV wird Disney+ enthalten, WSJ

- "IPO war die richtige Entscheidung", Gespräch mit Tradeweb-Firmenchef Lee Olesky, BöZ

- Die zur genossenschaftlichen Finanzgruppe gehörende TeamBank will im hart umkämpften Ratenkreditmarkt weiter deutlich überproportional wachsen, Gespräch mit Firmenchef Frank Mühlbauer, BöZ

- Verbraucherschützer fordern Absicherungsfonds für Reiseveranstalter-Pleiten, HB

bis 21.00 Uhr:

- Bayern-Präsident rechnet damit, dass in den Bundesliga-Vereinen künftig Kapitalanleger die Mehrheit übernehmen können und die Statuten der Deutschen Fussball-Liga entsprechend geändert werden, Gespräch mit Uli Hoeness, Berliner Zeitung

- Konzerne trotzen Abschwung, HB

- Scholz tilgt Kramp-Karrenbauers Bekenntnis zum Zwei-Prozent-Ziel der Nato aus Regierungsprogramm, Spiegel

- "Die Ariane ist wie ein gutes analoges Telefon", Gespräch mit SpaceX-Chefingenieur Hans Koenigsmann, HB

