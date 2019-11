----------

AKTIEN

----------

DEUTSCHLAND: - KURSVERLUSTE ERWARTET - Der Dax dürfte am Mittwoch einen Grossteil der Gewinne vom Dienstag wieder abgeben. US-Präsident Donald Trump hatte sich am Vorabend nicht wie von vielen Marktakteuren erhofft zu Strafzöllen auf Autoimporte aus Europa geäussert. Das sorgte nach Aussage von Analyst Michael Hewson von CMC Markets für Enttäuschung. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex rund zwei Stunden vor dem Auftakt ein halbes Prozent niedriger auf 13 219 Punkte. Trump habe die Strafzölle auf Autoimporte aus Europa nicht einmal erwähnt, fügte Hewson hinzu, stattdessen aber die Handelspolitik der Europäischen Union erneut kritisiert. Auch sei er konkretere Angaben zum Verlauf der Gespräche zur Beilegung des Handelskonflikts mit China schuldig geblieben.

USA: - DOW UNVERÄNDERT - Nach dem kaum bewegten Wochenauftakt hat der Dow Jones Industrial auch am Dienstag auf der Stelle getreten. Zur Schlussglocke machte er eine Punktlandung auf dem Vortagsstand von 27 691,49 Zählern. Während andere US-Indizes zwischenzeitlich erneut Rekordstände erreichten, schrammte das Kursbarometer der Wall Street im Handelsverlauf um wenige Punkte an seiner Bestmarke von 27 774 Punkten vorbei.

ASIEN: - DEUTLICHE KURSVERLUSTE - Die asiatischen Börsen haben am Mittwoch nach der leichten Stabilisierung am Vortag deutlich schwächer tendiert. "Die asiatischen Märkte stehen unter Druck, vor allem wegen der neuerlichen Unruhen in Hongkong", sagte Analyst Michael Hewson von CMC Markets. Das von Protesten gezeichnete Hongkong meldete deutliche Kursverluste. Der Hang-Seng-Index büsste zuletzt mehr als zwei Prozent ein. Der CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten Aktien an den chinesischen Festlandbörsen sank mit einem Abschlag von etwa 0,3 Prozent nicht ganz so stark. In Tokio ging es etwas stärker nach unten. Der Leitindex Nikkei 225 schloss 0,9 Prozent schwächer.

DAX 13.283,51 0,65% XDAX 13.266,51 0,38% EuroSTOXX 50 3.712,20 0,42% Stoxx50 3.350,65 0,42% DJIA 27.691,49 0,00% S&P 500 3.091,84 0,16% NASDAQ 100 8.263,79 0,27%

----------

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

----------

RENTEN:

Bund-Future 169,77 -0,01%

DEVISEN:

Euro/USD 1,1013 0,02% USD/Yen 109,09 0,09% Euro/Yen 120,14 0,12%

ROHÖL:

Brent 61,84 -0,22 USD WTI 56,62 -0,18 USD

----------

PRESSESCHAU

----------

TOP-THEMA:

- Abschluss eines Teilhandelsabkommens zwischen China und den Vereinigten Staaten hängt vor allem von Frage der Senkung bereits eingeführter US-Zölle ab, WSJ

bis 07.00 Uhr:

- Googles Projekt zum Sammeln von Gesundheitsdaten ("Project Nightingale") wird Gegenstand einer staatlichen Untersuchung, WSJ

- Studie: Fintech-Boom in Deutschland setzt sich fort, HB

bis 23.45 Uhr:

- Continental wappnet sich für Flaute, Gespräch mit Finanzvorstand Wolfgang Schäfer, BöZ

- Industrieverband BDI kritisiert Massnahmen der Grossen Koalition zur Begrenzung von Managergehältern, HB

- EZB-Vize sieht Notenbank noch nicht am Ende ihres Lateins, Gespräch mit Luis de Guindos, BöZ

bis 21.00 Uhr:

- Allianz-Deutschland-Vorstand Joachim Müller wird neuer Chef von AGCS, HB

- "Wir sprechen über Billionen", Gespräch mit VW-Einkaufsvorstand Stefan Sommer über die riesigen Investitionen für die Elektromobilität, den Einstieg des Konzerns in die Fertigung von Batteriezellen und die Abhängigkeit von den Rohstoffmärkten, HB

- Smava: Haben Börsengang nicht abgeblasen, Gespräch mit Firmenchef Alexander Artope, FAZ

- Nach der Pleite von Thomas Cook, die Hunderttausende Urlauber in Deutschland um ihre Reiseanzahlungen bringt, bemängelt die Finanzaufsicht Bafin nun auch die Kundengeldabsicherung der zwei grössten Wettbewerber Tui und Rewe (DER Touristik) als unzureichend, HB

- Der wirtschaftspolitische Sprecher der Unions-Bundestagsfraktion, Joachim Pfeiffer (CDU), stellt sich gegen die Pläne der Grossen Koalition zur Begrenzung von Vorstandsvergütungen in deutschen Unternehmen, HB

- Israels Botschafter in Berlin, Jeremy Issacharoff, fordert Bundesregierung auf, EuGH-Urteil zur Kennzeichnung von Produkten aus den besetzten Gebieten nicht umzusetzen, Welt

- Streit im Sachverständigenrat für Umweltfragen (SRU) eskaliert, HB

- Rentenfachmann Franz Ruland: Grundrente wird so nicht Gesetz, FAZ

- Arbeitslosen-Beitrag soll schon zum Jahreswechsel sinken, FAZ

- FDP startet Debatte über das Mandat der EZB, Gespräch mit Bundestagsfraktionsvize Christian Dürr, FAZ

jha/

(AWP)