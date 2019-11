Morning Briefing International

----------

DEUTSCHLAND: - KAUM VERÄNDERT ERWARTET - Die Anleger tun sich auf dem hohen Niveau nach der imposanten Rally schwer: Der Broker IG taxierte den Dax rund zwei Stunden vor dem Auftakt unverändert auf 13 230 Punkte. Am Dienstag hatte er mit 13 308 Punkten einen weiteren Höchststand seit Januar 2018 erreicht. Damit war er alleine seit dem Zwischentief Anfang Oktober um 12 Prozent nach oben gesprintet. Die Anleger warten nach dem guten Lauf weiter auf klare Fortschritte in den Handelsgesprächen zwischen den USA und China.

USA: - DOW STEIGT AUF REKORDHOCH - Der Dow Jones Industrial hat am Mittwoch die am Vortag erzielten Rekorde seiner Indexkollegen nachgeholt. Der Leitindex drehte nach schwächerem Start auf und schaffte es erstmals in seiner Geschichte über die Marke von 27 800 Punkten - unter anderem dank eines Kurssprungs bei Walt Disney. Am Ende liess der Schwung etwas nach, über die Ziellinie ging er 0,33 Prozent höher bei 27 783,59 Punkten.

ASIEN: - KURSVERLUSTE - Die asiatischen Börsen haben auch am Donnerstag schwächer tendiert. Das von Protesten gezeichnete Hongkong verzeichnete erneut deutliche Kursverluste. Der Hang-Seng-Index büsste zuletzt etwa 0,70 Prozent ein. Der CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten Aktien an den chinesischen Festlandbörsen legte hingegen leicht auf 0,32 Prozent zu. In Tokio ging es nach unten. Der Leitindex Nikkei 225 schloss 0,8 Prozent schwächer.

DAX 13.230,07 -0,40% XDAX 13.243,88 -0,17% EuroSTOXX 50 3.699,50 -0,34% Stoxx50 3.347,67 -0,09% DJIA 27.783,59 0,33% S&P 500 3.094,04 0,07% NASDAQ 100 8.259,81 -0,05%

RENTEN:

Bund-Future 170,52 0,11%

DEVISEN:

Euro/USD 1,0998 -0,10% USD/Yen 108,71 -0,05% Euro/Yen 119,56 -0,15%

ROHÖL:

Brent 62,84 +0,47 USD WTI 57,59 +0,47 USD

- Aktivistischer Investor Carl Icahn forciert HP-Übernahme durch Xerox. Er besitzt neben seinem bereits bekannten knapp elfprozentigen Anteil an Xerox auch etwas mehr als vier Prozent der HP-Aktien, WSJ

- EU-Kommission erwägt einen Teil der Mifid-II-Vorgaben abzumildern oder zu ändern, FT

- Zwei von drei Erwerbslosen sind auf Hartz IV angewiesen, Neue Osnabrücker Zeitung

- Grünen-Fraktionschef Anton Hofreiter pocht auf Tempolimit auf deutschen Autobahnen, Neue Osnabrücker Zeitung

- NRW fordert Ausnahmen bei E-Auto-Prämie, Rheinische Post

- Baden-Württembergs Energie- und Umweltminister Franz Untersteller (Grüne) warnt Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) vor Folgen der Windkraft-Pläne, Rheinische Post

- Mehr Westdeutsche als Ostdeutsche leben in strukturschwachen Regionen, Rheinische Post

bis 23.45 Uhr:

- "Es wird ein weiterer Wandel sein", Gespräch mit EBRD-Chefvolkswirtin Beata Javorcik über die Autobranche in Osteuropa, die Gig Economy und die Niedrigemissionswirtschaft, BöZ

bis 21.00 Uhr:

- Audi-Chef Bram Schot wird VW-Konzern wohl komplett verlassen, Spiegel

- Bayer-Mediator Ken Feinberg: "Die Mediation geht langsam, aber stetig weiter", Wiwo

- Flixbus: Reduzierte Mehrwertsteuer auf Fernbus-Tickets würde Staat 29 Millionen Euro kosten, Funke

- Niedersachsens Wirtschaftsminister will den US-Elektropionier Tesla für sein Bundesland begeistern, Gespräch mit Bernd Althusmann (CDU), HB

- Günther Oettinger bemüht sich um VDA-Spitzenposten, HB

- Privater Autobahnbau: Grüne werfen Scheuer Verschwendung von Steuergeld vor, Funke

- FDP kritisiert geplanten Manager-Deckel: "Bei Fussballern gibt es keine öffentliche Diskussion", Funke

- Der Chef der Bundesagentur für Arbeit sieht einer möglichen weiteren Abschwächung der Konjunktur gelassen entgegen/Behörde setzt das Urteil des Bundesverfassungsgerichts zu Hartz-IV-Sanktionen auch bei unter 25-Jährigen um, Gespräch mit Detlef Scheele, Funke

- "Die Besten haben starke Abwehrkräfte", Gespräch mit Munich-Strategy-Chef Sebastian Theopold über Erfolgsfaktoren im Mittelstand und mögliche Krisenszenarien, HB

- Betriebsräte der DZ Bank streiten, FAZ

- Grünen-Co-Vorsitzender Robert Habeck sieht seine Partei wirtschaftspolitisch im Einklang mit der Marktwirtschaft/fordert öffentlich-rechtliche Alternative zu "Facebook und Co.", Gespräch, Welt

