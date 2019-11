Morning Briefing International

----------

AKTIEN

DEUTSCHLAND: - MODERATE GEWINNE - Die Anleger am deutschen Aktienmarkt dürften sich auch am Dienstag zunächst bedeckt halten. Gut zwei Stunden vor dem Start taxierte der Broker IG den deutschen Leitindex Dax 0,13 Prozent im Plus auf 13 224 Punkte. Er bleibt damit vorerst in der Spanne zwischen 13 100 und 13 300 Punkten, in der er sich seit knapp zwei Wochen bewegt. Im Handelsstreit zwischen den USA und China gibt es nichts Neues und unternehmensseitig ist es zunächst relativ ruhig.

USA: - MODERATE GEWINNE - Die wichtigsten Indizes an den US-Aktienmärkten haben sich zum Wochenstart zwar nur wenig bewegt, aber im Verlauf erneut Rekordhochs erreicht. Der Dow Jones Industrial stieg zwischenzeitlich bis auf knapp 28 041 Punkte und schloss 0,11 Prozent höher bei 28 036,22 Punkten. Der marktbreite S&P 500 stieg um 0,05 Prozent auf 3122,03 Zähler. Der technologielastige Nasdaq 100 gewann 0,16 Prozent auf 8328,48 Punkte.

ASIEN: - DURCHWACHSEN - Die wichtigsten Aktienmärkte Asiens haben am Dienstag keine gemeinsame Richtung gefunden. Immerhin hätten die vorübergehend gewachsenen Zweifel, ob es wirklich zu einem Phase-1-Handelsabkommen zwischen den USA und China kommt, keine grösseren Spuren hinterlassen, sagte ein Händler. So hatte zuvor bereits die Wall Street skeptisch auf eine entsprechende Medienmeldung reagiert, letztendlich aber doch moderat zugelegt. In China stieg der CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten Aktien an den chinesischen Festlandbörsen zuletzt um mehr als ein halbes Prozent und in Hongkong, wo der Aktiemnmarkt wegen der weiteren Eskalation der Proteste in der vergangenen Woche deutlich an Boden verloren hat, ging es um mehr als ein Prozent nach oben. In Japan fiel der Leitindex Nikkei 225 hingegen um rund ein halbes Prozent.

DAX 13 207,01 -0,26% XDAX 13 212,10 -0,26% EuroSTOXX 50 3'704,92 -0,18% Stoxx50 3'339,84 +0,08% DJIA 28 036,22 +0,11% S&P 500 3'122,03 +0,05% NASDAQ 100 8'328,48 +0,16%

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 170,89 +0,03%

DEVISEN:

Euro/USD 1,1077 +0,02% USD/Yen 108,60 -0,03% Euro/Yen 120,30 -0,01%

ROHÖL:

Brent 62,24 -0,20 USD WTI 56,78 -0,27 USD

PRESSESCHAU

bis 7.00 Uhr:

- Entwicklungsminister Gerd Müller (CSU) fordert von der deutschen Wirtschaft mehr Mut für Afrika-Investitionen, HB

- Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU): "Investitionen in Afrika sind Investitionen in die Zukunft", rbb

- NRW-Umweltministerin Ursula Heinen-Esser (CDU) verlangt schärfere Regeln, die den Verkauf von Billig-Fleisch verhindern sollen, Interview, Kölner Stadt-Anzeiger

- Reformern der ehemaligen Euro-Krisenländer wie Griechenland, Spanien und Portugal zahlen sich aus, IW-Studie, Welt

- Samsung Electronics plant, sich zu einem Dienstleister für neue Technologien zu wandeln, FT

- Airbnb-Chef Brian Chesky sieht keine Eile für einen Börsengang, CNBC

bis 23.45 Uhr:

- "Eine Konsolidierung in unserem Geschäft ist unausweichlich", Gespräch mit Eurizon-Chef Tommaso Corcos, BöZ

- Weltsparen stellt ETF-Angebot auf, BöZ

bis 21.00 Uhr:

- Scheidender SAP-Chef Bill McDermott geht vorzeitig, HB

- Das Kraftfahrt-Bundesamt hat 2014 das Abgassystem eines Daimler-Modells zugelassen, obwohl der Autokonzern auf dem Teststand wissentlich gegen die Prüfbedingungen verstiess, HB

- Right-Now mit Etappensieg im Streit mit Ryanair um Gebührenrückzahlung, FAZ

- Grüne zweifeln an Regierungsplänen für Ausbau des Mobilfunknetzes, HB

- IW-Analyse: Reformen in den ehemaligen Krisenstaaten der Euro-Zone zahlen sich aus, Welt

- Finanzbranche will Riester-Reform, FAZ

- Junge CDU-Politiker warnen vor unsolider Grundrenten-Finanzierung, Funke

- "So kann es nicht weitergehen", Gespräch mit griechischem Premierminister Kyriakos Mitsotakis über das Ende des Krisenmodus zu Hause, nötige Reformen in der Europäischen Union und neue Argumente fürs Geldausgeben, HB

- "Wir brauchen eine neue Güterabwägung", Gespräch mit BDEW-Chefin Kerstin Andreas über Alternative Energien, HB

- "Wir wollen intelligente Manager sein", Gespräch mit Bauer-Chef Veit Dengler über die Chancen von Print, die Eigentümerfamilie und neue Geschäfte, HB

- Digitalisierung in Afrika bietet auch deutschen Unternehmen Chancen, Gastbeitrag von DEG-Chefin Christiane Laibach, HB

