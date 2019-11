----------

AKTIEN

----------

DEUTSCHLAND: - MODERATE GEWINNE - Dank der starken Wall Street dürfte der Dax an den positiven Wochenstart anknüpfen: Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex am Dienstag zwei Stunden vor dem Start 0,12 Prozent höher auf 13 262 Punkte. Die Unterhändler Chinas und der USA setzten ihre Gespräche über eine angestrebte Teillösung in ihrem seit einem Jahr anhaltenden Handelskrieg am Telefon fort. An dem Gespräch am Dienstagmorgen (Ortszeit) in Peking nahmen Vizepremier Liu He sowie der US-Handelsbeauftragte Robert Lighthizer und Finanzminister Steven Mnuchin teil, wie die amtliche Nachrichtenagentur Xinhua berichtete. Für Missstimmung sorgen derweil weiter die Gesetzentwürfe des US-Kongresses zur Unterstützung der Demokratiebewegung in Hongkong. China will US-Präsident Donald Trump mit aller Macht davon abhalten, sie zu unterzeichnen. Einen Tag nach dem Sieg der oppositionellen Demokraten bei der Lokalwahl in der chinesischen Sonderverwaltungsregion bestellte das Aussenministerium in Peking am Montag den US-Botschafter ein.

USA: - GEWINNE - Weitere Meldungen im amerikanisch-chinesischen Handelsstreit haben am Montag an den US-Börsen einen erneuten Rekordlauf ausgelöst. "Es scheint, als gebe es neuen Grund zum Optimismus", sagte Marktbeobachter Craig Erlam vom Währungsbroker Oanda und verwies darauf, dass Peking offen dafür sei, die Strafen für die Verletzung geistigen Eigentums zu verschärfen. Hinzu kam ein Bericht der staatlichen chinesischen Zeitung "Global Times", wonach das zuletzt immer wieder thematisierte erste Teilabkommen kurz vor dem Abschluss stehen soll. Der Dow Jones Industrial reagierte mit Gewinnen auf diese Nachrichten und legte vor allem in der letzten Handelsstunde kräftiger zu. Mit plus 0,68 Prozent auf 28 066,47 Punkte ging er knapp unter seinem kurz zuvor erreichten Tageshoch aus dem Handel. Zudem näherte sich der US-Leitindex damit seinem jüngsten Höchststand wieder stark an, den er am vergangenen Dienstag bei rund 28 090 Punkten erklommen hatte.

ASIEN: - UNEINHEITLICH - Die Anleger an den Börsen Asiens haben sich am Dienstag eher vorsichtig verhalten. Während es in Japan für den Nikkei um 0,3 Prozent auf 23 373,32 Punkte nach oben ging, trat der CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten Aktien an den chinesischen Festlandbörsen zuletzt auf der Stelle und in Hongkong fiel der Hang Seng moderat. Anfangs war die Stimmung freundlicher gewesen, nachdem die Unterhändler im Handelsstreit zwischen China und den USA ihre Gespräche über eine Teillösung am Telefon fortgesetzt hatten. Allerdings warten Anleger weiterhin auf einen Durchbruch bei den sich immer weiter in die Länge ziehenden Verhandlungen. Zudem sorgen weiter die Gesetzentwürfe des US-Kongresses zur Unterstützung der Demokratiebewegung in Hongkong für Missstimmung. China will den US-Präsidenten Donald Trump mit aller Macht davon abhalten, sie zu unterzeichnen.

DAX 13 246,45 0,63% XDAX 13 260,71 0,54% EuroSTOXX 50 3707,68 0,55% Stoxx50 3355,66 1,01% DJIA 28 066,47 0,68% S&P 500 3133,64 0,75% NASDAQ 100 8371,93 1,21%

----------

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

----------

RENTEN:

Bund-Future 171,03 +0,03%

DEVISEN:

Euro/USD 1,1017 0,05% USD/Yen 108,97 0,02% Euro/Yen 120,05 0,07%

ROHÖL:

Brent 63,66 +0,01 USD WTI 57,97 -0,04 USD

----------

PRESSESCHAU

----------

bis 06.30 Uhr:

- Schwedisches Batterie-Start-up Northvolt forciert Expansionspläne, Interview mit Unternehmenschef Peter Carlsson, FT

- Ingo Speich von der Sparkassen-Fondsgesellschaft Deka Investment kritisiert Millionen-Abfindung für Thyssenkrupp-Ex-Chef Guido Kerkhoff, Westdeutsche Allgemeine Zeitung (WAZ)

- FDP-Generalsekretärin Linda Teuteberg warnt angesichts konjunktureller Risiken vor zu hohem Mindestlohn, Neue Osnabrücker Zeitung (NOZ)

- Alfons Balmann, Direktor des Leibniz-Instituts für Agrarentwicklung in Halle und Mitglied des Agrarbeirats der Bundesregierung, zu Bauerndemos: Forderungen klingen nach Ablenkung von Problemen, Neue Osnabrücker Zeitung (NOZ)

- NRW-Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) unterstützt Bayern: Bildungsrat nicht notwendig, Rheinische Post

bis 23.45 Uhr:

- "Er wird ein besenreines Haus übernehmen", Gespräch mit Washtec-Finanzvorstand Axel Jaeger über Sparanstrengungen, den bevorstehenden Chefwechsel und Spass bei der Arbeit, BöZ

- Der deutsche Fondsverband BVI hofft darauf, dass die neue EU-Kommission die Regulierung der Finanzbranche anders ausrichten wird als ihre Vorgängerin, Gespräch mit Hauptgeschäftsführer Thomas Richter, BöZ

bis 21.00 Uhr:

- "Wir stemmen das Wachstum allein", Gespräch mit Adyen-Chef Pieter van der Does, FAZ

- Volles Post-Sortiment soll es nur noch in einem Teil der Filialen geben, Gespräch mit Paket-und-Brief-Vorstand Tobias Meyer, FAZ

- "Wir haben den Goldbären aus den Augen verloren", Gespräch mit Haribo-Deutschland-Chefs Andreas Patz und Holger Lackhoff, HB

- Start des Hauptstadtflughafens BER im Oktober 2020 wackelt wegen Mängeln an Sicherheitskabeln, Tagesspiegel

- RWE-Ökostrom-Chefin Anja-Isabel Dotzenrath kündigt Expansion in neue Märkte an, HB

- Der Generalsekretär der CDU, Paul Ziemiak, sieht keine Notwendigkeit für die Schaffung eines Digitalministeriums den Koalitionsvertrag mit der SPD noch einmal aufzuschnüren, HB

- Fehler von Lufthansa-Technikern löste Flugunfall von Regierungs-Jet aus, Spiegel

- Zum Auftakt der Haushaltsberatungen am Dienstag im Bundestag pocht der Deutsche Städte- und Gemeindebund auf mehr Geld für die Ganztagsbetreuung in Grundschulen, Funke

- Steuertransparenz für Konzerne rückt näher, HB

- Zahl der Lebensmittelkontrollen in Deutschland droht zu sinken, Welt

- Datenschutzexperten warnen davor, dass Verleiher von Elektro-Scootern die Daten ihrer Nutzer abgreifen könnten, Funke

- Vor Beginn der Bundestagsdebatte über den Haushalt 2020 an diesem Dienstag übt die Opposition scharfe Kritik an Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer., Funke

- SPD-Aussenpolitiker Nils Schmid kritisiert Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) in Huawei-Debatte: "In China keine rechtsstaatliche Kontrolle durch unabhängige Gerichte möglich, in den USA aber sehr wohl", Interview, Welt

- Aussenminister Heiko Maas (SPD) fordert "gesamtgesellschaftlichen Dialog" zur Hongkong-Frage, Gespräch, Funke Mediengruppe

- Innovationsförderung: Keine regulatorischen Lockerungen für Finanz-Start-ups, HB

- Das Angebot der Bundeswehr, bei der Beseitigung von Waldschäden durch Borkenkäfer zu helfen, ist weitgehend ungenutzt geblieben, Funke

- Vor dem an diesem Dienstag geplanten Protesttag der deutschen Bauern hat sich Landwirtschaftsministerin Julia Klöckner (CDU) hinter die Landwirte gestellt, Bild

- "Wir raten von Euro und Dollar ab", Gespräch mit Russlands Zentralbankchefin Elvira Nabiullina, HB

/mis

(AWP)