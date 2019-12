----------

AKTIEN

DEUTSCHLAND: - ABWARTEN NACH JÜNGSTER ERHOLUNG - Nach seinem kräftigen Vortagesplus im Zuge des wieder aufgekommenen Optimismus im Handelsstreit wird der Dax am Donnerstag stabil erwartet. Gut zwei Stunden vor dem Start taxierte der Broker IG den deutschen Leitindex mit 0,05 Prozent im Plus auf 13 147 Punkten. US-Präsident "Donald Trump ist es wieder einmal gelungen, die Kursverluste am Aktienmarkt zu stoppen und den Markt nach oben zu drehen", sagte Thomas Altmann von QC Partners. Wegen des jüngsten Hin und Her im internationalen Zollstreit hat der Dax in dieser Woche bislang eine Achterbahnfahrt hinter sich.

USA: - DOW STEIGT WIEDER - Das Auf und Ab an den US-Börsen ist zur Wochenmitte weitergegangen. Immer wieder ändert sich rasant die Grosswetterlage in Sachen Handelskonflikt zwischen den USA und China. Nach einem Rekordhoch des Dow Jones Industrial in der vergangenen Woche und zuletzt zwei verlustreichen Tagen fassten die Anleger am Mittwoch wieder etwas Zutrauen: Der Dow rückte um 0,53 Prozent auf 27 649,78 Punkte vor.

ASIEN: - KURSGEWINNE - Positive Signale im Handelsstreit haben an den Aktienmärkten in Asien am Donnerstag für Kursgewinne gesorgt. In Japan ging es für den Nikkei um 0,7 Prozent nach oben. In Hongkong legte der Hang Seng nach den jüngsten Kursverlusten um 0,42 Prozent zu. Der CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten Aktien an den chinesischen Festlandbörsen gewann 0,62 Prozent. Die Gespräche zwischen den USA und China sollen laut einem Bericht der Nachrichtenagentur Bloomberg vom Vortag trotz der zugespitzten politischen Krise konstruktiv weiterlaufen. Die beiden Grossmächte kämen in ihren Verhandlungen voran, berichtete die Agentur unter Berufung auf Kreise.

DAX 13.140,57 1,16% XDAX 13.149,06 0,75% EuroSTOXX 50 3.660,02 1,36% Stoxx50 3.304,74 1,22% DJIA 27.649,78 0,53% S&P 500 3.112,76 0,63% NASDAQ 100 8.296,53 0,51%

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 170,76 0,04%

DEVISEN:

Euro/USD 1,1083 0,03% USD/Yen 108,79 -0,07% Euro/Yen 120,57 -0,04%

ROHÖL:

Brent 62,88 -0,12 USD WTI 58,20 -0,23 USD

PRESSESCHAU

- CDU-Innenexperte Armin Schuster zu Berlin-Mord: Verstrickung Moskaus würde Beziehung schaden, Bild

- Novartis-Generikatochter Sandoz sieht noch viele Gelegenheiten für Zukäufe und will Marktführer werden, Interview mit Sandoz-Geschäftsführer Richard Saynor, Neue Züricher Zeitung (NZZ)

- Der arbeitsmarktpolitische Sprecher der Unionsfraktion, Peter Weiss, wirft SPD beim Mindestlohn Inkompetenz vor, Rheinische Post

- Bundesentwicklungsminister Gerd Müller (CSU) will Schulpartnerschaften mit Entwicklungsländern fördern, Rheinische Post

- Bundesentwicklungsminister Gerd Müller (CSU) plant Lieferkettengesetz gegen Kinderarbeit, Rheinische Post

- IW-Studie: Lohngleichheitsgesetz ist ein Flop, Rheinische Post

- Präsidentin des Sozialverbands VdK, Verena Bentele, wirft Groko schäbiges Spiel bei Grundrente vor, Neue Osnabrücker Zeitung - British Stell will Werk im nordfranzösischen Hayange verkaufen, FT

- Datenschützer nehmen Softwarehersteller ins Visier, HB

- Bahn-Zulieferer Bombardier steht vor radikalem Umbau - bis zu 2500 Stellen könnten betroffen sein, HB

- Deutsche Wirtschaft wirbt für Geberkonferenz zum Aufbau der Ukraine, Gastbeitrag vom Vorsitzenden des Ost-Ausschusses / des Osteuropavereins der Deutschen Wirtschaft, Oliver Hermes, FAZ

- Berliner Verwaltung stellt nicht rechtzeitig auf neues Betriebssystem um, Zeit

- Deutsche Fahrradmarken produzieren unter miserablen Arbeitsbedingungen in Kambodscha, Zeit

- Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble (CDU) zur grossen Koalition: "Kann auf Dauer nur schiefgehen", Zeit

- Bundesaussenminister Heiko Maas (SPD) will die Voraussetzungen für eine Beteiligung von Huawei am Ausbau des neuen Internetstandards 5G verschärfen, Interview, Zeit

- CDU-Aussenpolitiker Norbert Röttgen vermisst in Deutschland Führung, Interview, Zeit

- Die Sparkassen-Fondsgesell­schaft Deka steht kurz davor, ihren Vorstand mit zwei neuen Mitgliedern aufzufüllen, FAZ

- Axios-Mitgründer Jim VandeHei: "Ich würde Journalisten das Twittern verbieten", HB

- Bernd Türk, Geschäftsführer des Vermögensverwalters HQ Capital: Erwarten niedrigere Renditen im Private-Equity-Bereich, HB

