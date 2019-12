----------

AKTIEN

----------

DEUTSCHLAND: - KAUM VERÄNDERT - Vor dem grossen Verfall an den Terminbörsen dürfte sich der Dax am Freitag zunächst kaum bewegen. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex rund zwei Stunden vor Handelsstart wenige Punkte höher auf 13 216 Punkte. Am Montag hatte der Dax mit 13 425 Punkten seinen bisherigen Höchststand seit Januar 2018 erreicht, bevor er um gut zwei Prozent zurücksetzte. Aus dem gleichen Monat stammt auch das Rekordhoch von 13 596 Punkten.

"Der Dezember ist der grösste und bedeutendste Verfallstermin des Jahres. Starke Ausschläge in beide Richtungen sind da jederzeit möglich", erklärte Portfoliomanager Thomas Altmann von QC Partners. "Beim Dax verfallen grosse Positionen mit Basispreisen bei 13 000 und 13 200 Punkten." Im Eurostoxx 50 sollten die Anleger laut Altmann wegen jeweils grosser Volumina an Kaufoptionen die Marke von 3700 Punkten und im marktbreiten US-Index S&P 500 von 3150 Punkten im Auge haben.

USA: - WEITERE REKORDE - Die Aktien-Hausse zum Jahresende reisst nicht ab. Nach einer Pause zur Wochenmitte haben die US-Börsen am Donnerstag wieder zugelegt. Mit dem Dow, dem S&P 500 und dem Nasdaq 100 meldeten drei Leitindizes neue historische Höchstkurse. Wenige Minuten vor der Schlussglocke zogen die Kurse noch einmal an. Auch wenig überzeugende Konjunkturdaten konnten Anleger nicht von weiteren Aktienkäufen abhalten. Der Dow Jones Industrial rückte um 0,49 Prozent auf 28 376,96 Punkte vor.

ASIEN: - DURCHWACHSEN - Die Börsen Asiens haben am Freitag kaum von den guten Vorlagen der Wall Street profitieren können. Nach zuletzt teils deutlichen Kursgewinnen halten sich die Anleger aktuell zurück. Zudem haben viele Investoren die Bücher für 2019 bereits geschlossen. In Japan fiel der Nikkei um rund 0,2 Prozent auf 23 816,63 Punkte. Der CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten Aktien an den chinesischen Festlandbörsen sowie der Hang Seng in Hongkong legten zuletzt leicht zu.

DAX 13 211,96 -0,08% XDAX 13 222,61 -0,04% EuroSTOXX 50 3739,17 0,00% Stoxx50 3393,76 0,34% DJIA 28 376,96 0,49% S&P 500 3205,37 0,45% NASDAQ 100 8641,29 0,71%

----------

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

----------

RENTEN:

Bund-Future 171,26 -0,04%

DEVISEN:

Euro/USD 1,1120 -0,04% USD/Yen 109,32 0,03% Euro/Yen 121,56 -0,01%

ROHÖL:

Brent 66,65 +0,17 USD WTI 61,17 -0,01 USD

----------

PRESSESCHAU

----------

bis 7.00 Uhr

- Italienische Sicherheitsbehörden raten der Regierung chinesische 5G-Unternehmen auszuschliessen, Stampa

bis 6.40 Uhr:

- Rewe erhält eine halbe Milliarde Euro frisches Geld für Lekkerland-Übernahme, Lebensmittel-Zeitung

- Konjunkturprognose von Handesblatt Research Institute: Kein Aufschwung in Sicht, HB

bis 1.00 Uhr:

- EU-Haushaltskommissar Johannes Hahn fordert eigene Einnahmequelle der EU und ruft Deutschland dazu auf, sich im EU-Haushaltsstreit zu bewegen und jährlich 6,3 Milliarden Euro mehr an die EU zu überweisen, Interview, Funke

- Deutsche Wirtschaft warnt vor schnellem Anstieg des Mindestlohns auf zwölf Euro, Focus

bis 23.45 Uhr:

- Andrew Bailey soll neuer Gouverneur der Bank of England werden, FT

- Neue Meldepflicht für Wohnimmobilienkredite: Finanzministerium schafft Rechtsgrundlage für die Aufsicht, BöZ

bis 21.00 Uhr:

- Credit Suisse-Verwaltungsratspräsident Urs Rohner möchte offenbar sein Mandat bei der Grossbank bis ins Jahr 2023 wahrnehmen, Finanz und Wirtschaft

- Der fusionierte Warenhauskonzern Galeria Karstadt Kaufhof hat noch einen weiten Weg bis zur Sanierung, Interview mit Vorstandschef Stephan Fanderl, HB

- Thyssenkrupp vor Radikalumbau: Komplettverkauf der Aufzugsparte wird intensiver geprüft - Verkaufserlös soll finanziellen Spielraum für Ausbau des Stahlgeschäfts schaffen, HB

- Nachhaltiges Wirtschaften gehört auf die Agenda der Aufsichtsräte, Gastbeitrag der Multi-Aufsichtsrätin, Barbara Kux, HB

bis 17.30 Uhr:

- Lufthansa-Chef kritisiert Frankfurter Flughafen im Warteschlangen-Streit scharf, FAZ

- Verkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) startet Prozess für Maut-Schiedsverfahren; Erster Termin am 13. Januar, Funke

- Bundesbank: Deutscher Staat hat dank Niedrigzinsen 440 Milliarden Euro gespart, HB

- Bundesinnenministerium: 350 000 Ausländer ohne jedes Aufenthaltsrecht registriert, Welt

- Viele Verspätungen bei Flixbus-Fahrten, SWR

- Die Bundesregierung hat dem Untersuchungsausschuss des Bundestags zur Berateraffäre des Verteidigungsministeriums eröffnet, dass ein zentrales Beweismittel vernichtet wurde, Welt

/mis

(AWP)