AKTIEN

DEUTSCHLAND: - TIEFER - Eskalierende Spannungen im Iran haben der am Vortag ausgeprägten Risikoneigung an den Börsen am Freitag einen Dämpfer verpasst. Nachdem der Dax am Donnerstag ein neues Hoch seit Anfang 2018 nur haarscharf verpasst hatte, indizierte der Broker IG den deutschen Leitindex rund zwei Stunden vor dem Handelsstart gut ein halbes Prozent tiefer auf 13 315 Punkte. Die USA hatten einen ranghohen iranischen General getötet.

USA: - REKORDE - Die Rekordrally an den US-Aktienmärkten reisst auch im neuen Jahr nicht ab. Im Sog eines festen Jahresauftakts an den internationalen Handelsplätzen profitierten auch die New Yorker Börsen am ersten Handelstag des Jahres 2020 von einer weiteren Lockerung der chinesischen Geldpolitik und der offenbar bald bevorstehenden Unterzeichnung eines ersten Handelsabkommens zwischen den USA und China.

ASIEN: - TIEFER, TOKIO GESCHLOSSEN - Anfängliche Gewinne an den Börsen Asiens kehrten sich nach der Nachricht von der Tötung des iranischen Generals durch die USA ins Gegenteil um. So liegt Chinas CSI 300 aktuell 0,2 Prozent tiefer, Hongkongs Hang Seng ist 0,25 Prozent im Minus. In Japan haben die Börsen am Freitag geschlossen.

DAX 13.385,93 1,03% XDAX 13.449,27 2,40% EuroSTOXX 50 3.793,24 1,28% Stoxx50 3.430,58 0,81% DJIA 28.868,80 1,16% S&P 500 3.257,85 0,84% NASDAQ 100 8.872,22 1,59%

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 171,55 0,25%

DEVISEN:

Euro/USD 1,1167 -0,02% USD/Yen 108,12 -0,40% Euro/Yen 120,75 -0,42%

ROHÖL:

Brent 68,15 +1,90 USD WTI 62,91 +1,73 USD

PRESSESCHAU

bis 7.00 Uhr:

- Thüringens geschäftsführender Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) fordert einen Politikwechsel beim Ausbau der Windkraft, Thüringer Allgemeine

- Bund reduziert seine Investitionen in Aus- und Neubau von Schienen, Rheinische Post

- Streit um Arbeitszeiten: Arbeitgeber begrüssen "Experimentierräume" und kritisieren Gewerkschaften, Neue Osnabrücker Zeitung

- Der Parteichef der Grünen Robert Habeck und der Start-up-Beauftragte der Grünen-Bundestagsfraktion Danyal Bayaz warnen vor einem Verlust der Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Industrie, HB

- Ryanair-Chef Michael O?Leary hält weitere Lieferverzögerung der Boeing 737 Max für möglich, Wiwo

- Im vergangenen Jahr wurden erstmals mehr als eine Million SUV verkauft, heisst es in einer Studie, Welt

bis 23.45 Uhr:

- Post-Chef macht positive Signale für weltweite Konjunktur aus, Gespräch mit Frank Appel, BöZ

- FDP-Bundestagsfraktionsvize: VW sollte allen Geschädigten ein Angebot machen, Gespräch mit Michael Theurer, HB

- Mifid gibt Anstoss für Kehrtwende in Deutschland, Gespräch mit dem Co-Deutschlandchef der St. Galler Kantonalbank Sven Thielmann, BöZ

bis 21.00 Uhr:

- Aus Sicht der deutschen Flughäfen wird 2020 ein Schrumpfjahr, FAZ

- Verhandlungen über Verkauf des Bankhauses Lampe kurz vor einer Entscheidung - UBS, Oddo-BHF und Bethmann ausgeschieden, FAZ

- "Viele Banken sind defensiv", Gespräch mit ING-Innovationschef Benoit Legrand, HB

- Vodafone für europäische Lösung der Huawei-Debatte, Gespräch mit Deutschlandchef Hannes Ametsreiter, FAZ

- NRW-Ministerpräsident sieht Klimaschutz nicht als Generationenkonflikt, Spiegel, Gespräch mit Armin Laschet (CDU), Spiegel

- Ausländische Fachkräfte: Nur jeder 50. Interessent schafft den Sprung nach Deutschland, HB

- Forscher: Beschäftigung wird kaum noch steigen, FAZ

- Deutsche Bahn will für neun Milliarden Euro rund 2000 Eisenbahnbrücken sanieren, Funke

- Studie: Wegen Homeoffice nicht befördert, HB

