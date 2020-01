----------

AKTIEN

DEUTSCHLAND: - VOR REKORD - Der Dax könnte am Mittwoch dank positiver Vorgaben aus Asien und den USA den bisherigen Rekord von Anfang 2018 übertreffen. Nachdem der Index in den vergangenen Tagen immer wieder kurz vor dem Rekordhoch 13 596,89 Zählern aus dem Januar 2018 kehrtgemacht hatte, taxierte der Broker IG den deutschen Leitindex rund zweieinhalb Stunden vor Start des Xetra-Handels auf 13618 Punkte und damit 0,46 Prozent höher als am Dienstag zum Handelsschluss.

USA: - RÜCKSETZER - Die Lungenkrankheit aus China ist am Dienstag in den USA angekommen und hat die Rekordjagd an den US-Aktienmärkten zunächst beendet. In Unsicherheit um die Auswirkungen des Coronavirus auf die Wirtschaft hielten sich Investoren lieber zurück. Der Leitindex Dow Jones Industrial gab um 0,52 Prozent auf 29 196,04 Punkte nach. Seit dem Handelsende in den Vereinigten Staaten zogen die Terminkontrakte auf den Dow Jones allerdings wieder an.

ASIEN: - HÖHER - In Asien sind die Aktienmärkte breit gestiegen. Japans Nikkei 225 notiert 0,72 Prozent stärker. Hongkongs Hang Seng gewinnt zur Stunde 1,07 Prozent, Chinas CSI 300 liegt 0,19 Prozent höher.

DAX 13.555,87 0,05% XDAX 13.534,22 -0,31% EuroSTOXX 50 3.789,12 -0,26% Stoxx50 3.465,84 -0,09% DJIA 29.196,04 -0,52% S&P 500 3.320,79 -0,27% NASDAQ 100 9.166,63 -0,08%

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 171,93 -0,10%

DEVISEN:

Euro/USD 1,1082 -0,05% USD/Yen 110,04 0,20% Euro/Yen 121,95 0,16%

ROHÖL:

Brent 64,30 -0,29 USD WTI 58,04 -0,34 USD

PRESSESCHAU

- Munich Re strebt für die kommenden Jahre Ergebnissprung auf über drei Milliarden Euro an, HB

- Steinkohleausstieg wird billiger, BöZ

- Volkswagen und der Verbraucherverband haben Gespräche über eine aussergerichtliche Lösung im Dieselstreit begonnen, HB

- Rewe will gross beim Lieferdienst Durst einsteigen, Lebensmittelzeitung

- Opel will 40 Prozent der Design-Stellen streichen, HB - Durchsuchung im Fall Mitsubishi auch bei Denso, Wiwo

- Brasilianische Staatsanwaltschaft klagt Einzelpersonen bei Vale und Tüv Süd wegen Dammbruch im Jahr 2019 an, WSJ

- Hamburger Datenschützer warnt Bundesjustizministerium vor Zugriff auf Bankkundendaten, Gespräch mit Johannes Caspar, HB

- Bundesbildungsministerin Anja Karliczek (CDU): Private Hochschulen tragen zum starken Wissenschaftsstandort bei - Hochschulrektorenpräsident André Alt fordert mehr Freiheit für staatliche Hochschulen, HB

- Verband: Kunden privater Hochschulen investieren pro Jahr 1,25 Milliarden Euro in ihre Qualifizierung, HB

- Kommunale Kraftwerksbetreiber fordern Entschädigung für Steinkohle-Ausstieg, Welt

- Studie: Proteste haben keine Auswirkungen auf Finanzstandort Hongkong, HB

- EU-Kommission ist auf mögliche Ausbreitung des Corona-Virus nach Europa vorbereitet, Welt

- Deutsche Rentenversicherung äusserst massive Kritik an Gesetzentwurf zur Grundrente, HB

