AKTIEN

DEUTSCHLAND: - LEICHTE KURSGEWINNE - Ungeachtet des sich weiter verbreitenden Coronavirus scheinen die Anleger zur Wochenmitte die Risiken vor einer damit verbundenen möglichen Wirtschaftsabschwächung auszublenden. So taxierte der Broker IG den Leitindex zwei Stunden vor dem Start 0,20 Prozent höher auf 13 351 Punkten. Damit knüpft das Barometer an seine Vortageserholung an, nachdem es am Montag bis auf den tiefsten Stand seit gut drei Wochen abgerutscht war. Positive Impulse vom US-Technologiesektor dürften die Anleger bei Laune halten. Der iPhone-Konzern Apple hatte am Vorabend nach dem New Yorker Börsenschluss mit starken Quartalszahlen und der Prognose für den weiteren Geschäftsverlauf die Erwartungen übertroffen.

USA: - KURSGEWINNE - Nach den klaren Vortagesverlusten haben die US-Aktienmärkte am Dienstag Boden gut gemacht. Der Dow Jones Industrial schloss mit einem Gewinn von 0,66 Prozent bei 28 722,85 Punkten, nachdem er am Montag um fast 1,6 Prozent ins Minus gerutscht war. Der marktbreite S&P 500 stieg am Dienstag um 1,01 Prozent auf 3276,24 Zähler. Der technologielastige Nasdaq 100 gewann 1,55 Prozent auf 9090,93 Punkte.

ASIEN: - NIKKEI LEICHT ERHOLT - Die Ausbreitung des Coronavirus hat das Geschehen an den Aktienmärkten in Asien auch am Mittwoch das Geschehen geprägt. Nach den jüngsten Verlusten legte in Tokio der Leitindex Nikkei um 0,7 Prozent zu. Der Hang Seng in Hongkong büsste nach den jüngsten Feiertagen allerdings 2,6 Prozent ein. In China ruhte der Handel wegen des Neujahrsfestes weiterhin.

DAX 13.323,69 0,90% XDAX 13.328,54 1,00% EuroSTOXX 50 3.719,22 1,13% Stoxx50 3.418,54 0,89% DJIA 28.722,85 0,66% S&P 500 3.276,24 1,01% NASDAQ 100 9.090,93 1,55%

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 173,49 -0,06%

DEVISEN:

Euro/USD 1,1016 -0,06% USD/Yen 109,14 0,02% Euro/Yen 120,22 -0,04%

ROHÖL:

Brent 60,31 +0,80 USD WTI 54,18 +0,70 USD

PRESSESCHAU

bis 06.45 Uhr:

- Steuerzahler-Präsident Reiner Holznagl warnt vor schwindender Akzeptanz beim Kohleausstieg, Rheinische Post

- VdK-Präsident Verena Bentele warnt vor Rentnerfrust und Rechtspopulisten, Neue Osnabrücker Zeitung

- Bundesbank-Vorstand Joachim Wuermeling begrüsst Sigmar Gabriels Nominierung als Aufsichtsrat der Deutschen Bank, HB

- SPD-Co-Chef Walter-Borjans fordert von Union Entgegenkommen bei Mindestlohn und Investitionen, Rheinische Post

- 19-jähriger Deutscher in Wuhan appelliert an Bundesregierung, Evakuierungsflugzeug zu schicken, Rheinische Post

bis 23.45 Uhr:

- Wandelbots beginnt zweite Finanzierungsrunde, BöZ

- Abschlussprüfer suchen nach Cum-ex-Risiken, Gespräch mit IDW-Vorstandssprecher Klaus-Peter Naumann, BöZ

- DDV kritisiert Verlustverrechnung bei Kapitalanlagen, Gespräch mit geschäftsführendem Vorstand Henning Bergmann, BöZ

- "Ökonomisch sind Autozölle gerechtfertigt", Gespräch mit IIF-Chefvolkswirt Robin Brooks, BöZ

bis 21.00 Uhr:

- Deutsche Bank verschiebt Boni und Gehaltserhöhungen 2020 bis 1. April, New York Post

- Philips offen für Börsengang oder Verkauf der Hausgeräte, Gespräch mit Unternehmenschef Frans van Houten, FAZ

- Die höheren Preise für den Paketversand mit der Deutschen Post stossen auf Widerstand der Wettbewerbsaufsicht, FAZ

- "Der Klimawandel ist die grösste Herausforderung", Gespräch mit SAP-Co-Chef Christian Klein über seine ersten Monate im Amt, die Erwartungen der Aktionäre und neue Geschäftschancen für den Konzern, HB

- Streit um Huawei: Bundesregierung plant "existenzielle" Geldstrafe für 5G-Anbieter, die Spionage ermöglichen, Business Insider

- Giftige Schadstoffe in Flugzeugkabinen: Personalvertretung von Lufthansa fordert Schutzmasken für Crew-Mitglieder, Report Mainz

- Die ohnehin schwierige Lage der deutschen Banken wird sich nach Ansicht der Bundesbank noch verschärfen, Gespräch mit Vorstand Joachim Wuermeling, HB

- DIHK-Hauptgeschäftsführer befürchtet "erhebliche Ausstrahlung" des Coronavirus auf den Welthandel, Gespräch mit Martin Wansleben, Funke

- Die Deutschen trinken weniger Bier / Brauerbund: Der Bierkonsum ging 2019 um rund zwei Prozent zurück, Funke

- Coronavirus: SPD-Gesundheitsexperte warnt vor Pflege-Engpass, Gespräch mit Karl Lauterbach, Funke

- Gesetz gegen Hass im Netz: FDP bekräftigt Kritik an Plänen des Bundesjustizministeriums, HB

- FDP will die Steuerzahler um 21 Milliarden Euro entlasten, Funke

- Grüne: Grosse Koalition soll Kohleausstiegsgesetz zurücknehmen, Gespräch mit Bundestagsfraktionschef Anton Hofreiter, Funke

- Niedersachsens Ministerpräsident fordert aktive Industriepolitik und Fokussierung auf Wasserstoff, Gespräch mit Stephan Weil (SPD), HB

- Bundespolitik uneins über eine mögliche Abschaffung kleiner Euro-Cent-Münzen, Bild

- Anzahl der Konto-Abfragen so hoch wie nie, Bild

- Unionsfraktion will keinen politischen Mindestlohn, HB

- Handelsgespräche mit Grossbritannien sind "Herkulesaufgabe", Gastbeitrag von Bundesaussenminister Heiko Maas (SPD), Zeit

