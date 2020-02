---------- AKTIEN ----------

DEUTSCHLAND: - ETWAS FESTER - Das Auf und Ab am deutschen Aktienmarkt dürfte sich auch am Mittwoch fortsetzen. An den US-Börsen hatten die Kurse am Vortag im späten Handel die Verluste eingegrenzt. Das dürfte am Morgen für einen stabilen Leitindex Dax sorgen. Der Broker IG taxierte diesen etwa zwei Stunden vor dem Start rund ein halbes Prozent höher auf 13 748 Punkte. Damit würde der Dax auch der Tendenz an den fernöstlichen Börsen folgen, wo die Kurse zulegten.

USA: - DOW ZEIGT SCHWÄCHE - Angesichts einer Umsatzwarnung von Apple ist die Wall Street am Dienstag mit Verlusten aus dem verlängerten Wochenende gekommen. Die Nachricht des Technologiekonzerns stimmte die Anleger wieder sorgenvoll, was die Folgen der Ausbreitung des Coronavirus betrifft.

ASIEN: - KURSGEWINNE - Die Aktienmärkte in Asien haben sich am Mittwoch etwas von den Kursverlusten am Vortag erholt. Das Auf und Ab an den Börsen hält damit weiter an. Das Coronavirus sorgt unverändert für Unsicherheit. In Tokio legte Japans Nikkei 225 zum Handelsschluss um 0,9 Prozent zu. Der CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten Aktien an den chinesischen Festlandbörse gewann 0,41 Prozent und der Hang Seng in Hongkong legte um 0,46 Prozent zu.

DAX 13.681,19 -0,75% XDAX 13.702,17 -0,58% EuroSTOXX 50 3.836,54 -0,43% Stoxx50 3.511,63 -0,26% DJIA 29.232,19 -0,56% S&P 500 3.370,29 -0,29% NASDAQ 100 9.629,80 0,06%

---------- ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL ----------

RENTEN:

Bund-Future 174,34 -0,07%

DEVISEN:

Euro/USD 1,0796 0,00% USD/Yen 110,06 0,18% Euro/Yen 118,82 0,18%

ROHÖL:

Brent 58,22 +0,47 USD WTI 52,53 +0,48 USD

---------- UMSTUFUNGEN VON AKTIEN ----------

- BERENBERG HEBT ZIEL FÜR BASLER AUF 68 (56) EUR - 'BUY' - BERENBERG HEBT ZIEL FÜR LINDE AUF 230 (210) EUR - 'BUY' - BERENBERG HEBT ZIEL FÜR VARTA AUF 112 (110) EUR - 'BUY' - BERENBERG SENKT ZIEL FÜR STEMMER IMAGING AUF 33 (33,70) EUR - 'BUY' - WDH/BAADER BANK HEBT DÜRR AUF 'ADD' (REDUCE) - ZIEL 34 (28) EUR - WDH/COMMERZBANK SENKT OHB TECHNOLOGY AUF 'REDUCE' (HOLD) - ZIEL 34 (35) EUR - WDH/CREDIT SUISSE HEBT ZIEL FÜR DEUTSCHE BÖRSE AUF 155,30 (145,70) EUR - WDH/DEUTSCHE BANK HEBT ZIEL FÜR DEUTSCHE BÖRSE AUF 162 (160) EUR - 'BUY' - WDH/MORGAN STANLEY SENKT ZIEL FÜR COVESTRO AUF 50 (51) EUR - 'OVERWEIGHT'

- WDH/BARCLAYS SENKT ZIEL FÜR APPLE AUF 297 (304) USD - 'EQUAL WEIGHT'

- BERENBERG HEBT ZIEL FÜR AIR LIQUIDE AUF 130 (125) EUR - 'HOLD' - JEFFERIES SENKT ZIEL FÜR RENAULT AUF 28 (38) EUR - 'UNDERPERFORM' - JPMORGAN SENKT ZIEL FÜR AHOLD DELHAIZE AUF 19 (20) EUR - 'UNDERWEIGHT' - WDH/GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR ASML AUF 340 (310) EUR - 'BUY' - WDH/GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR UNILEVER NV AUF 58,50 (57) EUR - 'BUY' - WDH/SOCGEN HEBT ZIEL FÜR ZURICH AUF 490 (450) CHF - 'BUY'

---------- PRESSESCHAU ----------

bis 7.00 Uhr: - Der Handelsverband Deutschland (HDE) sieht die von Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) geplante Änderung des Wettbewerbsrechts ("GWB-Digitalisierungsgesetz") kritisch, Interview mit Verbands-Hauptgeschäftsführer Stefan Genth, HB - Österreich drängt vor EU-Budgetverhandlungen auf massvolle Ausgabenpolitik der EU, Interview mit Österreichs Aussenminister Alexander Schallenberg, Neue Osnabrücker Zeitung - Die Jobcenter der Bundesagentur für Arbeit (BA) gaben für so genannte Eingliederungsmassnahmen für Langzeitarbeitslose, etwa Weiterbildungsangebote oder Lohnkostenzuschüsse, im vergangenen Jahr eine Milliarde Euro weniger aus als geplant, Rheinische Post - Arbeitsminister Hubertus Heil (SPD) beschwört Grundrente als gemeinsames Projekt von Union und SPD, Interview, Rheinische Post - Landwirtschaftsministerin Julia Klöckner (CDU) fordert angesichts der sich häufenden Extremwetterlagen die Landwirte auf, Vorsorge zu betreiben, Interview, Rheinische Post

bis 23.45 Uhr: - Die vier Eigentümer der Provinzial Nordwest (PNW) haben die Arbeitnehmerseite scharf attackiert: Betriebsratschef gefährdet Fusionsprozess, BöZ - TeamBank ist im vorigen Jahr nicht erneut deutlich überproportional gewachsen, Gespräch mit Firmenchef Frank Mühlbauer, BöZ

bis 21.00 Uhr: - "Amerika liebt eine starke Comeback-Story", Gespräch mit VW-US-Chef Scott Keogh, HB - Der finnische Rivale Kone zieht sein Gebot für Thyssenkrupps Aufzugsparte zurück, weil er die Insolvenz des Ruhrkonzerns fürchtet, HB - "Standortschliessungen sind nicht das Ziel", Gespräch mit Alstom-Chef Henri Poupart-Lafarge, FAZ - Führungsfehde um Francotyp-Postalia spitzt sich zu, FAZ - JP Morgan befördert Dirk Albersmeier und Dorothee Blessing, FAZ - Bundesregierung nimmt Facebook, Twitter & Co. bei Hass und Hetze in die Pflicht, Funke - DZ Bank will den Zahlungsverkehr wieder selbst abwickeln., HB - Thüringer CDU knüpft Zustimmung für Ramelow-Angebot an Bedingungen, HB - CDU in Thüringen will Bodo Ramelows (Linke) Angebot ablehnen, Bild - Brandenburger Grüne verteidigen Vorgehen der "Grünen Liga" gegen Tesla, HB - Rund 48 Millionen Deutsche unsicher bei digitalen Technologien, HB - Österreich verlangt Neustart bei der EU-Finanztransaktionssteuer, HB - Angesichts der rasanten Ausbreitung des Coronavirus? Sars-Cov-2 fordert der Chef der weltweiten Impfstoffallianz Gavi, Seth Berkley, grössere Anstrengungen im Kampf gegen solche Erreger, Welt - Der aus Thüringen stammende CDU-Bundestagsabgeordnete Tankred Schipanski hält den Vorschlag von Ex-Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) zur Lösung der Regierungskrise in dem Bundesland für unannehmbar, HB - Bundesregierung will bis 2023 insgesamt 3,3 Milliarden Euro in Beschäftigungssicherung investieren, HB - Zahl der Versicherten in der Künstlersozialkasse deutlich gestiegen, Funke - DGB-Umfrage: Zwei Drittel aller Mitarbeiter im öffentlichen Sektor erleben Gewalt im Job, Funke - Vor EU-Sondergipfel zum Haushalt: Deutsche Industrie lehnt europaweite Plastiksteuer ab/Steuerzahlerbund: "EU-Haushälter müssen mit dem Geld auskommen, das sie von den Mitgliedstaaten erhalten", Funke - Die SPD liegt wenige Tage vor der Bürgerschaftswahl in Hamburg laut einer Umfrage deutlich vorn, Bild - EU will Digitalmacht werden, Gastbeitrag von Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen, HB - KI braucht einen Kodex, Gastbeitrag von Bosch-Chef Volkmar Denner, HB - Was die EU von China und der Schweiz lernen kann, Gespräch mit Acatech-Chef Karl-Heinz Streibich, FAZ - Rangliste: Deutsche Jungunternehmen stehen im europäischen Vergleich gut da, FAZ

----------

---------- TAGESVORSCHAU / KONJUNKTURPROGNOSEN ----------

TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 DEU: Deutsche Telekom, Jahreszahlen (10.00 h Bilanz-Pk) 07:00 DEU: Takkt, Jahreszahlen 07:00 DEU: Covestro, Jahreszahlen (Bilanz-Pk 10.00 h) 07:30 DEU: Scout24, Jahreszahlen 07:30 DEU: Gerresheimer, Jahreszahlen (Call 10.00 h) 07:30 DEU: Hapag-Lloyd, vorläufige Jahreszahlen 07:30 DEU: Telefonica Deutschland, Jahreszahlen 07:30 DEU: ElringKlinger, Jahreszahlen (Call 14.00 h) 08:00 DEU: Douglas, Q1-Zahlen (Call 11.00 h) 10:00 DEU: Puma, Bilanz-Pk, Herzogenaurach 10:30 DEU: Bertrandt, Hauptversammlung, Sindelfingen 14:00 USA: Analog Devices, Q1-Zahlen TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE DEU: Intershop, Jahreszahlen FRA: Vallourec, Jahreszahlen ITA: Pirelli, vorläufige Jahreszahlen und Industrieplan 2020-2022 USA: Mosaic, Q4-Zahlen USA: Avis Budget Group, Q4-Zahlen USA: Blue Apron Holdings, Q4-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 00:50 JPN: Handelsbilanz 01/20 00:50 JPN: Kernmaschinenaufträge 12/19 08:00 DEU: Verarbeitendes Gewerbe (Auftragsbestandsindex und Reichweiten), 12/19 10:00 EUR: EZB Leistungsbilanz 12/19 10:30 GBR: Verbraucherpreise 01/20 10:30 GBR: Erzeugerpreise 01/20 11:30 DEU: Anleihe / Laufzeit: 30 Jahre / Volumen: 1,5 Mrd EUR 12:00 TÜR: Zentralbank, Zinsentscheid 15:00 BEL: Verbrauchervertrauen 02/20 14:10 USA: Fed-Präsident von Atlanta, Bostic, hält eine Rede 14:30 USA: Erzeugerpreise 01/20 14:30 USA: Baubeginne- und genehmigungen 01/20 14:30 USA: Fed-Präsidentin von Cleveland, Mester, hält eine Rede 19:30 USA: Fed-Präsident von Dallas, Kaplan, hält eine Rede 20:00 USA: FOMC-Sitzungsprotokoll 29.1.20 22:30 USA: API Ölbericht (Woche) 22:30 USA: Fed-Präsident von Richmond, Barkin, hält eine Rede SONSTIGE TERMINE 09:00 DEU: Pressefrühstück mit der KfW-Chefvolkswirtin "Innovationen im Mittelstand", Frankfurt 09:30 DEU: Die Bundesregierung will den Gesetzentwurf für eine Grundrente für Geringverdiener von Arbeitsminister Hubertus Heil (SPD) verabschieden Weitere Themen: Gesetzentwurf zur Bekämpfung des Rechtsextremismus und Hasskriminalität + 1115 Statement Heil zur Grundrente + 1230 Statement Bundesjustizministerin Christine Lambrecht (SPD) zu Rechtsextremismus und Hasskriminalität 10:00 DEU: Pressegespräch Bankenverband: "Acht Forderungen für eine echte Kapitalmarktunion" u.a. mit Christian Ossig, Hauptgeschäftsführer des Bundesverbandes deutscher Banken (BdB) 10:00 DEU: Jahres-Pk Hamburger Hafen zu diversen Themen, mit Wirtschaftssenator Michael Westhagemann, Jens Meier, CEO der Hamburg Port Authority u.a., Hamburg 13:00 DEU: LG Köln verhandelt Klage der HUK Coburg gegen Check24 im Rechtsstreit um "Nirgendwo Günstiger Garantie", Köln 14:30 DEU: Vorstellung des Länderberichts der Internationalen Energieagentur (IEA) zur Energiepolitik Deutschlands u.a. mit Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) und Exekutivdirektor der IEA, Fatih Birol

KONJUNKTURPROGNOSEN FÜR DIE EUROZONE, UK UND DIE USA

Prognose Vorwert EUROZONE 10.00 Uhr Eurozone Leistungsbilanz, Dez ---- 33,9 (in Mrd EUR) VEREINIGTES KÖNIGREICH 10.30 Uhr Verbraucherpreise Januar Monatsvergleich -0,4 0,0 Jahresvergleich +1,6 +1,3 Kernrate Jahresvergleich +1,5 +1,4 USA 14.30 Uhr Baugenehmigungen, Januar Monatsvergleich +2,1 -3,7 Baubeginne, Januar Monatsvergleich -11,4 +16,9 Erzeugerpreise, Januar Monatsvergleich +0,1 +0,2 Jahresvergleich +1,6 +1,3 Kernrate +1,3 +1,1

----------

(AWP)