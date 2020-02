Morning Briefing International

----------

DEUTSCHLAND: - UNVERÄNDERT - Die Anleger am deutschen Aktienmarkt warten am Freitag zunächst auf frische Impulse. Die Ausbreitung des Coronavirus stimmt ein wenig vorsichtig.Der Broker IG taxierte den Dax rund zwei Stunden vor dem Start unverändert auf 13 664 Punkte. An den fernöstlichen Börsen ging es überwiegend moderat nach unten. Lediglich in Hongkong und Seoul gaben die Kurse stärker nach. Analyst Christian Henke vom Broker IG wertete die Zurückhaltung am Markt als neuerlichen Ausdruck der Folgen des Coronavirus: "Die Verunsicherung der Anleger ist deutlich zu spüren". Auch am letzten Handelstag der Woche dürften sich die Börsianer daher mit Engagements zurückhalten. Für den Dax zeichnet sich mit einem Minus von 0,6 Prozent eine freudlose Börsenwoche ab - allerdings auf hohem Niveau. Auf der Unternehmensseite richten sich die Blicke auf die Jahreszahlen der Allianz.

USA: - VERLUSTE - Die Wall Street hat am Donnerstag ihren jüngsten Schlingerkurs mit nun wieder erlittenen Verlusten fortgesetzt. Nach der Vortagserholung ging es für den Dow Jones Industrial um 0,44 Prozent auf 29 219,98 Zähler bergab. Das New Yorker Kursbarometer fiel zwischenzeitlich sogar unter die Marke von 29 000 Punkten, die er im Januar erstmals übersprungen hatte.

ASIEN: - DURCHWACHSEN - Das Coronavirus und die Furcht vor den wirtschaftlichen Folgen hält die Anleger an den Börsen Asiens in Schach. Der japanische Leitindex Nikkei 225 fiel am Freitag um 0,4 Prozent auf 23 386,74 Punkte. Mit Blick auf China war die Tendenz uneinheitlich. Während der CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten Aktien an den chinesischen Festlandbörsen zuletzt leicht zulegte, büsste der Hang Seng in Hongkong fast ein Prozent ein.

DAX 13'664,00 -0,91% XDAX 13'718,39 -0,43% EuroSTOXX 50 3'822,98 -1,09% Stoxx50 3'507,39 -0,90% DJIA 29'219,98 -0,44% S&P 500 3'373,23 -0,38% NASDAQ 100 9'627,83 -0,94%

RENTEN:

Bund-Future 175,22 +0,15%

DEVISEN:

Euro/USD 1,0794 0,04% USD/Yen 111,95 -0,11% Euro/Yen 120,84 -0,08%

ROHÖL:

Brent 58,74 -0,57 USD WTI 53,44 -0,44 USD

bis 7.00 Uhr:

- Finanzinvestor SCP will Real nach Übernahme schnell restrukturieren, LZ

- Mischkonzern Samsung könnte früheren Finanzminister für Posten des Aufsichtsratschefs nominieren, Korea Economic Daily

- Krupp-Stiftungschefin Ursula Gather dringt auf rasche Entscheidung im Bieterverfahren für das Aufzuggeschäft von Thyssenkrupp, WAZ

- Nach Pleite des Reisekonzerns Thomas Cook zeichnet sich Neuregelung des Insolvenzschutzes für Pauschalreiseanbieter ab, Welt

- Samsung ruft Mitarbeiter wegen Coronavirus dazu auf, Geschäftsreisen zu unterlassen, Yonhap

- Ökonomen unterschätzen die Bedeutung von Narrativen für die Wirtschaft, Gespräch mit Nobelpreisträger Robert Shiller, WiWo

bis 23.45 Uhr:

- Nach der Übernahme von GEG rückt der Gewerbeimmobilienkonzern DIC Asset den Eigenbestand wieder stärker in den Vordergrund, Gespräch mit Firmenchefin Sonja Wärntges, BöZ

- Der Vorsitzende der Jungen Union, Tilman Kuban (CDU), hat sich gegen eine Trennung von Parteiführung und Kanzlerkandidatur ausgesprochen, Focus

- Die deutsche Industrie fordert von Brüssel eine Mitsprache bei der weiteren Ausgestaltung des EU-Klassifizierungssystems für nachhaltige Investitionen (Taxonomie), BöZ

- Wirtschaftsweiser rät zu einer Unternehmenssteuerreform - nicht aus konjunkturellen, aber aus strukturellen Gründen, Gespräch mit Der Wirtschaftsweise Lars Feld rät zu einer Unternehmenssteuerreform - nicht aus konjunkturellen, aber aus strukturellen Gründen, BöZ

bis 21.00 Uhr:

- Vergleich von Grüner Liga mit Tesla um Rodung gescheitert, Bild, B.Z.

- Ultimate Software und Kronos planen Zusammenschluss, WSJ

- Union und SPD für neuen Fonds der Reisebranche zur Absicherung gegen Insolvenzen, Welt

- Bund wählt Credit Agricole für Federführung bei erster grüner Anleihe aus, FAZ

- Kosten für Arbeiten an A3 und A49 steigen um 100 Millionen Euro, Focus

- CDU-Unterhändler zu Tolerierung von rot-rot-grüner Minderheitsregierung unter Bodo Ramelow bereit, Business Insider

- Die Spitzenkandidatin der baden-württembergischen CDU, Kultusministerin Susanne Eisenmann, lehnt eine Teamlösung oder Doppelspitze für die Bundes-CDU ab, Welt

- "Trump verletzt zutiefst US-Interessen", Gespräch mit Handelstheoretiker Jagdish Natwarlal Bhagwati, HB

- "Uns droht ein Lehman-Moment", Gespräch mit IW-Chef Gabriel Felbermayr über die Risiken des Coronavirus für die globale Ökonomie, HB

- Nach Einschätzung der Deutschen Rentenversicherung ist die Einführung der Grundrente für Geringverdiener zum 1. Januar 2021 nicht zu schaffen, FAZ

- Verbraucherzentralen wollen mit Klagen gegen Negativzinsen fürs Girokonto vorgehen, FAZ

