AKTIEN

DEUTSCHLAND: - VERLUSTE - An den Aktienmärkten herrscht wegen des Coronavirus weiter Alarmstimmung. Nachdem sich in den USA und in Asien der Ausverkauf fortgesetzt hat, könnte der Dax am Freitag erstmals seit Oktober unter die Marke von 12 000 Punkten fallen. Der Broker IG taxierte den Dax knapp zwei Stunden vor Xetra-Handelsstart auf 11 861 Punkte und damit rund 4 Prozent tiefer als am Donnerstag. Es droht damit der sechste Verlusttag in Folge, wobei sich die Talfahrt seit dem Wochenende wegen der rasanten Ausbreitung des neuartigen Coronavirus beschleunigte. In den ersten vier Handelstagen der Woche hat der Dax bereits 1200 Punkte oder rund neun Prozent verloren.

USA: - VERLUSTE - Die Viruskrise hat die US-Börsen weiter fest im Griff. Nach einer leichten Stabilisierung am Vortag ging es am Donnerstag erneut deutlich abwärts. Der Dow Jones Industrial verlor fast 1200 Punkte und schloss unter der Marke von 26 000 Punkten auf dem tiefsten Stand seit August 2019.

ASIEN: - VERLUSTE - Auch an den Börsen Asiens geht auch am Freitag die Angst vor einer Wirtschaftskrise infolge der Coronavirus-Epidemie um. Der japanische Leitindex Nikkei 225 sackte um 3,7 Prozent auf 21 142,96 Punkte ab. Für den Hang Seng in Hongkong und den CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten Aktien an den chinesischen Festlandbörsen ging es zuletzt jeweils um rund zweieinhalb Prozent abwärts.

DAX 12 367,46 -3,19% XDAX 12 146,37 -3,62% EuroSTOXX 50 3455,92 -3,40% Stoxx50 3183,37 -3,64% DJIA 25 766,64 -4,42% S&P 500 2978,76 -4,42% NASDAQ 100 8436,67 -4,93%

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 176,90 +0,20%

DEVISEN:

Euro/USD 1,1006 0,12% USD/Yen 108,83 -0,91% Euro/Yen 119,78 -0,80%

ROHÖL:

Brent 50,90 -1,28 USD WTI 45,65 -1,44 USD

PRESSESCHAU

- Corona-Epidemie: US-Nobelpreisträger Robert Shiller hält eine Rezession für möglich, HB

- Vereinigten Staaten riegeln in Südkorea Kasernen ab, FT

- Weltärztebund-Chef Frank Ulrich Montgomery zu Coronavirus: Müssen aufhören, Panik zu machen, Passauer neue Presse

- Hauptgeschäftsführer Helmut Dedy des Deutschen Städtetags begrüsst Pläne des Finanzministers für Altschuldenhilfe, Redaktionsnetzwerk Deutschland

- Alstom will Doppeldecker-TGV an die Bahn verkaufen. Zugbauer sieht Wachstum in Deutschland, Interview mit Alstom-Chef Henri Poupart-Lafarge, Wiwo

- McKinsey: Deutschland wird 2021 grösster E-Auto-Hersteller der Welt, Wiwo

- Neue Airline-Gruppe German Airways geht nach Düsseldorf - und verlässt die bisherigen Standorte Köln und Dortmund, Rheinische Post

- Jeder dritte Arbeitnehmer will wegen seines Chefs kündigen, Welt

- Die Grünen-Verbraucherschutzpolitikerin Renate Künast hat davor gewarnt, dass unseriöse Anbieter im Internet aus der Angst vieler Menschen vor dem Coronavirus Profit schlagen wollen, Interview, Funke

- Ärztekammer warnt vor unnötigen Arztbesuchen, Funke

- CDU-Vorsitzkandidat Norbert Röttgen attackiert seine Rivalen Friedrich Merz und Armin Laschet, Interview, Welt

- Bundestag baut 400 neue Büros für 50 Millionen Euro, Bild

- EZB-Ratsmitglied Robert Holzmann: "Wir brauchen beim Inflationsziel mehr Flexibilität", BöZ

- Mobilfunkkonzerne haben laut US-Regulierer FCC die Daten der Verbraucher nicht gut genug abgeschirmt, WSJ

- Apple-Chef Tim Cook: China bekommt Coronavirus unter Kontrolle, Fox

- EZB-Präsidentin Christine Lagarde: Virus noch nicht so weit, dass EZB-Antwort erforderlich, FT

- Chinas Botschafter Wu Ken: "Viren kennen keine Grenzen", HB

- Gründen-Politiker Anton Hofreiter: "Unternehmen brauchen ein verlässliches politisches Signal", HB

- Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) stellt Tourismusmesse ITB wegen Coronavirus in Frage, Wiwo

- Hannover Messe wegen Coronavirus auf der Kippe; Bundesregierung entscheidet Mitte März über Absage, HB

- Coronavirus: FDP fordert von der Regierung schnelle Entlastung der Wirtschaft, Wiwo

- Flatex-Finanzchef: Sehen Billiganbieter gelassen, HB

- Ökonomie-Nobelpreisträger Robert Shiller: "Es droht eine Abwärtsspirale", HB

