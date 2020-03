Morning Briefing International

----------

AKTIEN

----------

DEUTSCHLAND: - ETWAS SCHWÄCHER - Am deutschen Aktenmarkt zeichnet sich am Mittwoch zunächst Zurückhaltung ab: Der Broker IG taxierte den Dax knapp zwei Stunden vor dem Xetra-Handelsstart 0,3 Prozent tiefer auf 11 952 Punkte. An der Wall Street waren die Anleger nach der kräftigen Erholung zu Wochenbeginn tags zuvor trotz einer überraschenden US-Zinssenkung wieder in die Defensive gegangen. Wegen der Gefahren für die Wirtschaft durch den Ausbruch des neuen Coronavirus hatte die US-Notenbank Fed den Leitzins um 0,50 Prozentpunkte gesenkt. Es gelang der Fed damit aber nicht, die Sorgen am Markt zu mildern. Vielmehr passierte das Gegenteil.

USA: - SCHWÄCHER - Nach einer überraschenden US-Zinssenkung haben am Dienstag die New Yorker Aktienindizes die Richtung nach unten eingeschlagen. Im frühen Handel schwankte der Markt stark, Unentschlossenheit prägte das Geschehen. Anschliessend drifteten die Kurse deutlich ins Minus. Der Leitindex Dow Jones Industrial schloss 2,94 Prozent tiefer auf 25 917,41 Punkten. Am Vortag hatte er noch mehr als 5 Prozent gewonnen und einen Grossteil der Verluste durch den Ausverkauf der Vorwoche wettgemacht. Der marktbreite S&P 500 rutschte um 2,81 Prozent auf 3003,37 Punkte ab. Für den technologielastigen Nasdaq 100 ging es um 3,19 Prozent abwärts auf 8594,49 Zähler. Die Verunsicherung wegen der nicht abschätzbaren Folgen für die Wirtschaft durch das Coronavirus ist nach wie vor gross. Sichere Häfen wurden erneut gesucht. So sank am US-Anleihemarkt die Rendite der Papiere mit zehnjähriger Laufzeit erstmals zeitweise unter 1 Prozent.

ASIEN: - KAUM VERÄNDERT - In Asien haben die Aktienmärkte kaum auf die überraschende Leitzinssenkung in den USA reagiert. In Japan legte der Leitindex Nikkei 225 um 0,08 Prozent auf 21 100,06 Punkte zu. In China und Hongkong ging es hingegen leicht nach unten.

DAX 11.985,39 1,08% XDAX 11.842,83 -1,76% EuroSTOXX 50 3.371,97 0,99% Stoxx50 3.110,55 1,16% DJIA 25.917,41 -2,94% S&P 500 3.003,37 -2,81% NASDAQ 100 8.594,49 -3,19%

----------

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

----------

RENTEN:

Bund-Future 178,13 -0,01%

DEVISEN:

Euro/USD 1,1153 -0,24% USD/Yen 107,41 0,19% Euro/Yen 119,80 -0,05%

ROHÖL:

Brent 52,56 +0,70 USD WTI 47,86 +0,68 USD

----------

PRESSESCHAU

----------

bis 06.45 Uhr:

- CDU-Vorsitzkandidat Friedrich Merz mahnt grosse Reform der Alterssicherung an: "Für die Zeit nach 2025 grundlegende Konzepte entwickeln", Focus Online

- Detlev Riesner, der Mitgründer und langjährige Aufsichtsrats-Chef von Qiagen, warnt nach der Übernahme durch den US-Konzern Thermo Fisher vor einem Jobabbau, Rheinische Post

- Präsident des Bundesverbands Deutsche Startups, Christian Miele, fordert eigenständiges Digitalministerium im Bund, HB

- Mit Blick auf die Umbrüche haben die acht DGB-Gewerkschaften in NRW einen Forderungskatalog für Politik und Unternehmen aufgestellt, Rheinische Post

- CDU-Vorsitzkandidat Friedrich Merz kritisiert Haltung osteuropäischer Länder zur Flüchtlingspolitik: "Es kann nicht sein, dass sich einzelne Staaten aus der gemeinsamen Verantwortung für Humanität verabschieden", Focus Online

- Flüchtlingsnot in Griechenland: Hilfswerke schlagen Alarm, Neue Osnabrücker Zeitung

- Neue Bauernproteste: Bewegung "Land schafft Verbindung" fordert andere Agrarpolitik, Neue Osnabrücker Zeitung

bis 23.45 Uhr:

- IW-Chef Michael Hüther über staatliche Investitionen: "Sicherheit hat ihren Preis im Verzicht auf Ertrag", BöZ

bis 21.00 Uhr:

- Österreichische Anlegerschützer reichen Strafanzeige gegen Wirecard ein. Vorwurf: Zahlungsabwicklung für problematische Partner, HB

- Hannover Messe auf der Kippe, FAZ

- Coronavirus: FDP fordert Krisengipfel der Ministerpräsidenten mit der Bundeskanzlerin, Interview mit FDP-Fraktionsvize Michael Theurer, HB

- Deutschland droht grosse Ökostromlücke, Spiegel

- CDU-Bundesvorstandsmitglied Serap Güler fordert Wirtschaftssanktionen gegen die Türkei - Keine Öffnung der Grenze, Interview, HB

/jha

(AWP)